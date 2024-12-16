Строим здание и возмещаем НДС из бюджета

Приятное чувство, когда ты не платишь деньги налоговой, а получаешь. Мой клиент строит здание. Второй раз с момента начала строительства получили от налоговой на расчетный счет сумму НДС, уплаченного поставщикам.

Не нужно ждать, пока здание будет введено в эксплуатацию. Более того, пока будете ждать, истекут три года с момента получения счетов-фактур от поставщиков и право на вычет вы потеряете.

Как проходит процесс возмещения НДС и на что обратить внимание:

1. Среди ваших поставщиков не должно быть технических компаний, организаций с записями о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

2. Налоговые инспекторы обязательно приедут на стройку, если закупалось оборудование — посетят место его хранения.

3. Нужно проверить договоры с подрядчиками — условие о выполнении работ своими силами или с привлечением субподрядчиков. Если в договоре с вашим подрядчиком говорится о том, что он выполняет работы самостоятельно, а на балансе у него нет основных средств и численность работников — 1 человек, то будут вопросы.

4. Если в договоре говорится о том, что заказчик должен согласовывать с подрядчиком привлечение к работам третьих лиц, то такие документы о согласовании должны у вас быть.

5. Нужно контролировать предоставление всех товаросопроводительных документов. Если материалы доставляются поставщиком — должны быть транспортные накладные. Если доставку осуществляете своим транспортом — оформляйте путевые листы с заполнением маршрутов.

6. Проверьте в договорах подряда — кто обеспечивает строительство материалами. Например, в договоре может быть написано, что подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов. Тогда, если вы также закупаете материалы — будут вопросы.

7. Если закупаете материалы самостоятельно и передаете их подрядчику, то такую передачу нужно оформлять накладными М-15. По окончании работ подрядчик предоставляет отчет об использовании материалов.

8. Не забывайте просить у строительной компании предоставить свидетельства или выписки о членстве в СРО. Свидетельства о членстве в СРО налоговики запрашивают в требовании.

9. Если строительство ведется за счет заемных средств, то налоговики запросят договоры займа или кредита.

Будьте готовы к тому, что налоговики вас обязательно попросят не заявлять вычеты НДС сразу, а перенести их на более поздние периоды.

Мы были уверены в своих поставщиках и в том, что учет и документы в порядке. Поэтому приняли решение возмещать НДС сразу. При сегодняшней инфляции через 2-3 года это будут уже не те деньги.

В сопроводительном письме можно написать такую фразу:

«В настоящий момент работы по строительству продолжаются. Для того, чтобы стройка не была заморожена и во избежание убытков, связанных с консервацией строительства, нашей организацией принято решение предъявить суммы НДС, уплаченные поставщикам товаров, работ, услуг к возмещению. Эти средства запланировано потратить на закупку материалов и работ в 2024-2025 годах.

Перенос сроков возмещения НДС на более поздние налоговые периоды приведет к простою в работах, невозможности закупки строительных материалов. Наша организация может не уложиться в сроки строительства в соответствии с разрешением — (написать дату окончания строительства)».

Срок проверки налоговой декларации по НДС — 2 месяца.

Через неделю после окончания срока проверки в электронной форме придет решение о возмещении суммы налога.

Решение о возмещении суммы НДС при строительстве

Нужно будет отправить заявление о перечислении переплаты по налогу на ваш расчетный счет.