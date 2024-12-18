Как HR использовать корпоративный портал

Корпоративный портал можно применять не только для размещения и хранения полезной информации, но и для роста вовлеченности работников, повышения их мотивации и ряда других задач.

Как HR эффективно использовать корпоративный портал, расскажет Алла Киселева, начальник отдела по работе с персоналом АО «Гринатом Простые Решения».

Корпоративный портал как инструмент HR наиболее полезен крупным компаниям со штатом от 150 человек и организациям с филиалами в разных городах. Хорошо зарекомендовал он себя и для тех предприятий, в которых внедрен гибридный режим работы или сотрудники трудятся удаленно.

Задачи, которые помогает решить корпоративный портал

На рынке немало хороших готовых коробочных решений, которые позволяют компаниям получить удобный корпоративный портал с минимальной доработкой. При выборе конкретного продукта важно отталкиваться от потребностей предприятия. Рассмотрим, какие задачи HR может решать корпоративный портал.

Повышение вовлеченности и мотивации работников

Корпоративный портал дает возможность задействовать разные инструменты для работы с мотивацией сотрудников.

Демонстрация масштаба компании

На корпоративном портале обычно размещают важную информацию об организации — о ее базовой структуре, руководителях, клиентах. Можно также публиковать кейсы, истории успеха, новости, рассказывающие о достижениях подразделений. Это позволяет каждому работнику увидеть масштаб организации, почувствовать свою причастность к чему-то большому и важному.

Геймификация

Геймификация стимулирует работников выполнять свои обязанности лучше и быстрее, чтобы получить за это какие-либо бонусы. Организация может придумать для этих целей свою валюту. Полученные баллы, бонусы или «деньги» сотрудник может обменять на полезные вещи: кофе, книги, клавиатуру. Важно регулярно обновлять список задач с учетом потребностей компании и пополнять ассортимент товаров, отслеживая, какие из них наиболее популярны у работников.

Геймификация привлекательна тем, что сотрудники обычно очень позитивно относятся к ее внедрению и охотно выполняют задания, чтобы получить бонусы.

Адаптация новых сотрудников

Адаптация новых работников — процесс непростой и длительный. В среднем он занимает 3 месяца. Кому-то достаточно работы с наставником, общения с руководителем и коллегами, чтобы быстро вникнуть в свои обязанности и влиться в коллектив. А кому-то требуется дополнительная информация, и ее источником может быть корпоративный портал.

Новый человек в компании может изучить достижения и миссию организации, познакомиться с ее структурой, посмотреть, какие для работников проводятся мероприятия.

Те же фото с конференций или совместных поездок позволяют увидеть эмоции людей, прочувствовать атмосферу и решить, близка корпоративная культура сотруднику или нет.

Объединение работников из нескольких отделов

Иногда для выполнения новых задач необходимо сотрудничество людей из разных отделов, работающих в офисе и удаленно, и в этом может помочь портал. На его базе могут быть организованы конференции или рабочие встречи.

Напоминания и информирование о важных событиях

В компаниях используются разные способы информирования работников — это и массовые рассылки, и журналы, и стенды. Корпоративный портал хорош тем, что он позволяет учесть особенности работы каждого отдела.

К примеру, у HR-службы есть процессы, которые стартуют в разное время и состоят из множества этапов. Это анализ итогов и соотнесение их с картами KPI, формулирование целей на весь следующий год и прочее.

Благодаря корпоративному порталу можно быстро напоминать сотрудникам о необходимости совершить очередной шаг, снабжая сообщения полезной информацией, которая поможет им в выполнении этой задачи.

Как работать с корпоративным порталом, чтобы он приносил максимальную пользу

Чтобы использовать корпоративный портал максимально эффективно, необходимо тщательно отслеживать актуальность информации на нем.

Занимаются обновлением сведений, конечно же, не HR-специалисты, а работники пиар-отдела или ответственные лица в разных подразделениях, но необходимо постоянно держать руку на пульсе и общаться с этими людьми. Если у компании сменился руководитель, стоит быстро обновить информацию. Если прошло мероприятие — необходимо оперативно написать об этом и разместить фото. То же касается и полезной информации — ее необходимо постоянно актуализировать.

Важно и то, как структурированы материалы и данные, насколько удобен интерфейс. Каждому пользователю должно быть понятно, где искать необходимую ему информацию.