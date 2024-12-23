Современные тренды в Low-code: актуальные технологии 2025 года

Low-code как метод разработки программного обеспечения уже давно зарекомендовал себя с положительной стороны как технология, которая позволяет существенно снизить время разработки, не теряя в производительности и функциональности решений. С каждым годом количество приложений, базирующихся на низком коде, становится все больше.

Продуктовый менеджер ELMA365 Закупки, Андрей Брындин, рассказал, куда направлен вектор развития этой технологии, и назвал основные актуальные тренды в области low-code на ближайшие годы.

Тренд № 1. Экосистемы в low-code — современное и удобное решение

Тенденция возникновения экосистем захватила многие направления бизнеса, и разработка low-code не стала исключением. Экосистема low-code представляет собой наборы решений, созданных на одной платформе, которые взаимодействуют бесшовно.

Например, если в одной экосистеме находятся CRM и закупки, то можно мягко инициировать процесс закупки из процесса проведения сделки. Все решения, находящиеся на одной платформе в экосистеме, могут использовать данные друг друга.

По умолчанию данные каждого решения изолированы и имеют настроенные права доступа. Однако для бесшовной интеграции нескольких решений можно легко поменять настройки доступа к данным — ноукодом, буквально за пару кликов.

Развитие экосистемы решений позволяет:

избавиться от обилия разных систем и снизить расходы на создание и поддержку интеграций;

снизить расходы на лицензирование систем;

встраивать новые инструменты экосистемы в существующий процесс.

В быстро меняющемся мире бизнесу жизненно важно иметь гибкие технологические решения, чтобы оставаться конкурентоспособным. Платформы с низким кодом предлагают обширную экосистему готовых компонентов и услуг, которые значительно ускоряют процесс разработки приложений.

Включив эти инструменты в свой технологический стек, организации могут сосредоточиться на создании инновационных решений, избегая сложностей, связанных с традиционной разработкой программного обеспечения.

Тренд № 2. Low-code и микросервисы — сплошные плюсы

Заметная тенденция в области low-code development — построение low-code-экосистемы по принципу микросервисной архитектуры. Этот союз приносит несколько существенных преимуществ, таких как изоляция данных, экономика единиц и антихрупкость.

Применение модулярного подхода к разработке приложений с помощью low-code и микросервисов позволяет обеспечить приложениям большую масштабируемость, значительно снижает стоимость эксплуатации и повышает устойчивость.

Одним из ключевых решений, поддерживающих эту архитектуру, стал BPM HUB — централизованный инструмент для управления процессами и распределения нагрузки между различными компонентами системы. Этот подход позволяет разделять систему на несколько серверов, где каждый отвечает за свою часть работы.

Что такое BPM HUB

BPM HUB — это архитектурное решение, которое объединяет модули и процессы системы в единое пространство управления. Он работает как «шлюз», обеспечивающий взаимодействие между разными серверами или компонентами системы.

Благодаря BPM HUB приложение делится на отдельные микросервисы, каждый из которых выполняет свою задачу: один отвечает за клиентов, другой — за документы и так далее.

Для конечного пользователя такая система выглядит как единое приложение, но «под капотом» она состоит из множества отдельных сервисов. Например, если сервис CRM выйдет из строя, другие (например, обработка документов) продолжат функционировать без перебоев.

BPM HUB позволяет распределить систему на несколько серверов по разным принципам.

Первый принцип распределения — по компаниям. Здесь на каждом тенанте — логическом объекте, состоящем из совокупности вычислительных ресурсов, репозитория и пользователей, — на сервере могут находиться настроенные процессы, конфигурации какого-то подразделения холдинга.

Может быть свой магазин или хранилище готовых конфигураций, которые могут разворачиваться на этих тенантах. Это обеспечивает изоляцию данных и отказоустойчивость, что делает масштабирование данных структур при присоединении новой компании к холдингу довольно простым процессом.

Второй принцип распределения – функциональный. Каждый тенант здесь соответствует не одной компании, а какой-то определенной функции. Например, один тенант отвечает за закупки, другой — за договоры, третий — за проекты и так далее. Это дает изоляцию данных, надежность, гибкую отказоустойчивость.

Например, в компании закупки представляют собой критически важный бизнес-процесс, который должен функционировать круглосуточно. Благодаря такой архитектуре в этом тенанте можно создать более надежную инфраструктуру, в то время как в остальных — менее отказоустойчивую.

В отличие от традиционной инсталляции, при таком подходе требуется гораздо меньше ресурсов для обеспечения отказоустойчивости, так как необходимо обеспечить расширенными ресурсами только один тенант.

И опять же, система легко масштабируется: новый контур или новый тенант быстро подключаются к хабу, и все продолжает работать без перебоев. Это обеспечивает устойчивость и гибкость системы.

Тренд № 3. Сервисные порталы — комфорт для пользователей

Сервисные порталы представляют собой еще одну значимую современную тенденцию в области low-code системы. Эти порталы позволяют пользователям получать доступ и управлять различными аспектами своих приложений с единого интерфейса. Они значительно упрощают процессы и сокращают время разработки.

Сервисные порталы представляют собой отдельные интерфейсы для различных категорий пользователей. Например, в закупках это может быть портал инициатора закупок. Администратор ограничивает доступ этой категории пользователей к основному интерфейсу. Для них создается специальный портал, где доступны только те функции, которые им необходимы. Например:

выполнение произвольных задач в рамках работы с заявками на закупку и заказами;

создание заявок на закупку и просмотр статусов своих заявок;

контроль доставки.

Такие порталы можно адаптировать под мобильные устройства, и у пользователя будет знакомый ему интерфейс, как в маркетплейсе. Он сможет заходить туда и смотреть, где его заказы находятся в данный момент. Это позволяет достичь нескольких важных целей.

Во-первых, происходит изоляция данных. Во-вторых, улучшается удобство использования портала, поскольку его можно настроить по своему усмотрению: отображать только нужную информацию, выделять статусы заказов разными цветами и так далее.

Благодаря этому существенно снижается сопротивление, которое иногда испытывают пользователи при внедрении новой системы — система становится более дружественной для сотрудников.

Следующее преимущество — это снижение затрат на лицензирование. Работая с сервисными порталами, можно оформить лицензию в качестве внешнего пользователя — ее стоимость значительно ниже, чем стоимость внутренней.

Тренд № 4. Готовые инструменты для быстрой настройки low-code решений

В связи с растущей потребностью бизнеса в более быстрой разработке и внедрении приложений low-code платформы становятся некой «палочкой-выручалочкой». Они предлагают готовые инструменты и конфигурации для создания приложений, что позволяет пользователям настроить решение под свои регламенты и потребности без написания сложного кода, с помощью параметризации и добавления ноукод-блоков с преднастроенной логикой в процессы и готовых виджетов на формы.

Такие инструменты, как no-code и low-code, позволяют пользователям или администраторам заказчика настраивать решение без использования кода. Это открывает множество возможностей для настройки решения под конкретные задачи.

Например, можно использовать повторно применяемые блоки, чтобы изменить рейтинг поставщика в процессе закупок. Пользователь может выбирать места, где этот рейтинг может изменяться — например, в случае отказа от договора или задержки поставки, а также по результатам проверки службой безопасности или аккредитации.

Эти инструменты также позволяют настраивать взаимодействие с поставщиком, собирать метрики для работы с показателями сотрудников и настраивать регламентные сроки согласования и исполнения закупочных процедур.

Навстречу low-code-трендам: резюме

Технологии low-code уже стали неотъемлемой частью современного бизнес-технологического ландшафта. Присоединяясь к актуальным трендам сегодня, организации смогут существенно ускорить разработку приложений, сократить затраты и оставаться эффективными и конкурентоспособными на быстро эволюционирующем рынке.

В 2025 и далее важность и возможности low-code решений будут только укрепляться. Ведь эта технология, сочетающая в себе непревзойденную гибкость и инновации, создана для удобной и успешной работы бизнеса каждый день.