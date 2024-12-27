Риски 115-ФЗ для продавцов на маркетплейсах

Многие предприниматели сосредоточены на поиске прибыльной ниши, изучении рынка и целевой аудитории, выборе маркетплейса и обслуживающего банка. Однако они редко задумываются о требованиях законодательства к бизнесу, что может привести к серьезным рискам и проблемам при продаже товаров на маркетплейсах.
Как селлеры закупают товар
Продавцы на маркетплейсах берут товары для продажи в разных местах и разными способами:
Продают товары собственного производства.
Закупают у крупных производителей как в России, так и за ее пределами. Например, в Китае, Кыргызстане, Узбекистане, Турции.
Приобретают товар у любого продавца, который предложит наименьшую цену.
Покупают товар на оптовых рынках. Например, в России популярностью пользуется рынок «Садовод», а в Китае рынки Гуанчжоу.
Какие ошибки при закупках совершают продавцы товаров на маркетплейсах
Часто при закупках селлеры совершают ошибки, которые могут дорого стоить бизнесу, и даже поставить его на длительную паузу:
Не хранят документы на товар, особенно предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения.
Покупают товар у сомнительных продавцов с непрозрачными условиями поставок, без оформления договоров и накладных. Как правило, продавцы предлагают меньшую цену за товар без документов. Селлеры соглашаются на такие схемы, чтобы извлечь максимум выгоды: выставить на площадку товар по сниженной цене, привлечь внимание к карточке и быстро его реализовать, сократив расходы на хранение.
Оплачивают товар наличными. Цель — та же, что в и в предыдущем пункте: получить больше выгоды. При этом часто предприниматели нарушают указание Банка России (Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов») о запрете наличных расчетов между юр. лицами и/или ИП свыше 100 тыс. рублей. При снятии наличных денег со счета юридического лица или ИП в больших объемах банк может потребовать подтверждающие документы. При их отсутствии банк будет вынужден применить ограничительные меры в соответствии с законом 115-ФЗ.
Переводят выручку на карту физического лица, в последующем через такие карты осуществляется снятие наличных с карты для закупа товара. Такие расчеты зачастую направлены на сокрытие доходов от предпринимательской деятельности и уклонение от налогов.
Какие риски могут возникнуть для продавцов на маркетплейсах
Сотрудничество с сомнительными поставщиками и частые и/или объемные операции по снятию наличных — риск попасть под ограничения по 115-ФЗ.
Это значит, что банк ограничит доступ к системам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и будет проводить операции только после того, как убедится, что компания не причастна к сомнительным схемам.
Для этого банк может запросить такие документы, как:
договоры;
накладные (УПД, акты, транспортные документы);
кассовые и товарные чеки;
книги учета покупок;
отчет о реализованных товарах на маркетплейсах;
документы, подтверждающие закуп и транспортировку реализуемых товаров;
сертификаты соответствия на товары, инструкции, техдокументацию;
документы, подтверждающие передачу товаров на склады маркетплейсов, получение заказов, передачу курьерам;
документы, подтверждающие хранение, комплектацию, упаковку и доставку товаров;
письменные пояснения и другие документы по запросу банка.
Если предприниматель не представит их, банк не снимет ограничения. На практике сбор документов может занять несколько дней, и все это время бизнес будет простаивать.
Такая ситуация может нанести удар по финансам предпринимателя из-за невозможности своевременно рассчитаться с другими поставщиками и спровоцировать риск:
Штрафных санкции за нарушение договорных обязательств по оплате.
Не получить товар для торговли на маркетплейсе. Если речь идет о сезонном товаре, то бизнес и вовсе может прогореть.
Пострадает и репутация предпринимателя. Сомнительные сделки и большой оборот наличных могут спровоцировать повышение уровня риска на платформе ЦБ «Знай своего клиента», что может привести к потере репутации, и как следствие, к более пристальному вниманию со стороны обслуживающих банков и потере партнеров
Что делать селлерам, чтобы избежать рисков
Следуйте нашим рекомендациям:
Переведите большинство расчетов с поставщиками на безналичные операции. Это поможет обеспечить прозрачность сделок.
Проводите операции расчета с поставщиками через расчетный счет, не используйте для этих целей карты физических лиц (за исключением корпоративной карты).
Максимально подробно расписывайте назначение платежа в платежном поручении, чтобы у банка не оставалось вопросов.
Не покупайте товары у поставщиков с плохой репутацией. Специальные сервисы позволяют проверить надежность контрагента, его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, и прочим нарушениям законодательства.
Платите налоги и не путайте оптимизацию налогообложения с уходом от исполнения обязанностей налогоплательщика и страхователя. Если объем налоговых платежей у компании или предпринимателя небольшой, это может стать дополнительным поводом для проверки банком.
Храните документацию. Например, большинство бухгалтерских и налоговых документов нужно хранить в течение пяти лет (ст. 29 закона № 402-ФЗ).
Следите, чтобы оплачиваемые товары и услуги соответствовали присвоенным кодам ОКВЭД. Например, продавец мягких игрушек из Китая не может покупать цемент, если не строит собственный склад или оффлайн-магазин.
Как Сбер помогает избежать рисков продавцам товаров на маркетплейсах
Часто новость об ограничениях расчетного счета становится для предпринимателя неожиданностью. Бизнес оказывается к ней не готов и несет финансовые и репутационные потери. Сбер понимает проблемы таких клиентов и предлагает инструменты, которые позволяют свести риски к минимуму и вести деятельность безопасно.
Помощь Сбера доступна всем предпринимателям, независимо от наличия расчетного счета в этом банке:
1. Бесплатная выделенная линия по номеру 0321 доб. 6 с мобильного или 8 800 555 57 77 доб. 6 с городского телефона. Бизнес сможет получить консультацию по вопросам 115-ФЗ, а также общие рекомендации по ведению бизнеса в рамках законодательства.
2. Информационный раздел на сайте СберБизнес «Как вести бизнес без блокировок по 115-ФЗ». Здесь предприниматели найдут:
информацию о работе, отраслевой специфике и мифах вокруг 115-ФЗ;
практические советы и кейсы по обеспечению прозрачности бизнеса;
советы, как не допустить ограничений по счету.
Как вести бизнес без блокировок
3. Бесплатный онлайн-курс «115-ФЗ. Просто о сложном» с видеоуроками. Из серии коротких видеороликов и статей предприниматели узнают, как безопасно вести бизнес, чтобы избежать ограничений, и что делать, если банк все же обратился к ним за разъяснениями.
В дополнение к этим трем инструментам клиенты Сбера получают:
Персональные рекомендации в интернет-банке СберБизнес, если по операциям возникают риски. Банк предупреждает клиента, что именно в деятельности бизнеса необходимо скорректировать, чтобы избежать запроса документов и ограничений по счету.
Бесплатный светофор «Риска блокировки» в интерфейсе личного кабинета интернет-банка СберБизнес для юридических лиц и ИП. Сбер рассчитывает уровень риска по внутренней методике с учетом оценки Банка России, а показатели светофора обновляются каждый день:
зеленый означает низкий риск блокировки;
желтый — средний уровень риска из-за возможных вопросов к бизнесу;
красный — высокий риск из-за наличия негативных факторов, сигнал к обращению в банк и принятия мер для исправления ситуации.
Поддержка клиентов, которые не прошли проверку по 115-ФЗ. Сбер готов сохранить сотрудничество с клиентами, у которых были нарушения в прошлом. Ключевые требования:
Предоставление запрошенных документов.
Готовность отказаться от сомнительных операций.
Ведение реального бизнеса.
Сбер оказывает помощь и помогает выстроить работу без нарушений. Процесс включает в себя анализ деятельности, формирование индивидуальных рекомендаций по изменению модели ведения бизнеса в рамках действующего законодательства и мониторинг исполнения клиентом рекомендаций Банка. При невыполнении рекомендаций или новых нарушениях Сбер вправе снова применить ограничительные меры.
Как вести бизнес без блокировок
В заключении отметим, что знание и соблюдение требований законодательства — один из ключевых факторов для развития бизнеса. Неправильное оформление документов, сотрудничество с сомнительными поставщиками и нарушение правил проведения расчетов могут привести к серьезным рискам и проблемам, включая ограничения со стороны банков и потерю доверия со стороны клиентов. Поэтому важно быть внимательным во всех аспектах бизнеса для обеспечения его стабильности и роста.
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