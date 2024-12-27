Риски 115-ФЗ для продавцов на маркетплейсах

Запустить бизнес через маркетплейс может любой желающий. Поэтому среди селлеров часто встречаются начинающие предприниматели, у которых недостаточно опыта ведения предпринимательской деятельности и понимания требований законодательства, в том числе 115-ФЗ.

Многие предприниматели сосредоточены на поиске прибыльной ниши, изучении рынка и целевой аудитории, выборе маркетплейса и обслуживающего банка. Однако они редко задумываются о требованиях законодательства к бизнесу, что может привести к серьезным рискам и проблемам при продаже товаров на маркетплейсах.

Как селлеры закупают товар

Продавцы на маркетплейсах берут товары для продажи в разных местах и разными способами:

Продают товары собственного производства.

Закупают у крупных производителей как в России, так и за ее пределами. Например, в Китае, Кыргызстане, Узбекистане, Турции.

Приобретают товар у любого продавца, который предложит наименьшую цену.

Покупают товар на оптовых рынках. Например, в России популярностью пользуется рынок «Садовод», а в Китае рынки Гуанчжоу.

Какие ошибки при закупках совершают продавцы товаров на маркетплейсах

Часто при закупках селлеры совершают ошибки, которые могут дорого стоить бизнесу, и даже поставить его на длительную паузу:

Не хранят документы на товар , особенно предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Покупают товар у сомнительных продавцов с непрозрачными условиями поставок, без оформления договоров и накладных. Как правило, продавцы предлагают меньшую цену за товар без документов. Селлеры соглашаются на такие схемы, чтобы извлечь максимум выгоды: выставить на площадку товар по сниженной цене, привлечь внимание к карточке и быстро его реализовать, сократив расходы на хранение.

Оплачивают товар наличными . Цель — та же, что в и в предыдущем пункте: получить больше выгоды. При этом часто предприниматели нарушают указание Банка России (Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов») о запрете наличных расчетов между юр. лицами и/или ИП свыше 100 тыс. рублей. При снятии наличных денег со счета юридического лица или ИП в больших объемах банк может потребовать подтверждающие документы. При их отсутствии банк будет вынужден применить ограничительные меры в соответствии с законом 115-ФЗ.

Переводят выручку на карту физического лица, в последующем через такие карты осуществляется снятие наличных с карты для закупа товара. Такие расчеты зачастую направлены на сокрытие доходов от предпринимательской деятельности и уклонение от налогов.

Какие риски могут возникнуть для продавцов на маркетплейсах

Сотрудничество с сомнительными поставщиками и частые и/или объемные операции по снятию наличных — риск попасть под ограничения по 115-ФЗ.

Это значит, что банк ограничит доступ к системам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и будет проводить операции только после того, как убедится, что компания не причастна к сомнительным схемам.

Для этого банк может запросить такие документы, как:

договоры;

накладные (УПД, акты, транспортные документы);

кассовые и товарные чеки;

книги учета покупок;

отчет о реализованных товарах на маркетплейсах;

документы, подтверждающие закуп и транспортировку реализуемых товаров;

сертификаты соответствия на товары, инструкции, техдокументацию;

документы, подтверждающие передачу товаров на склады маркетплейсов, получение заказов, передачу курьерам;

документы, подтверждающие хранение, комплектацию, упаковку и доставку товаров;

письменные пояснения и другие документы по запросу банка.

Если предприниматель не представит их, банк не снимет ограничения. На практике сбор документов может занять несколько дней, и все это время бизнес будет простаивать.

Такая ситуация может нанести удар по финансам предпринимателя из-за невозможности своевременно рассчитаться с другими поставщиками и спровоцировать риск:

Штрафных санкции за нарушение договорных обязательств по оплате.

Не получить товар для торговли на маркетплейсе. Если речь идет о сезонном товаре, то бизнес и вовсе может прогореть.

Пострадает и репутация предпринимателя. Сомнительные сделки и большой оборот наличных могут спровоцировать повышение уровня риска на платформе ЦБ «Знай своего клиента», что может привести к потере репутации, и как следствие, к более пристальному вниманию со стороны обслуживающих банков и потере партнеров

Что делать селлерам, чтобы избежать рисков

Следуйте нашим рекомендациям:

Переведите большинство расчетов с поставщиками на безналичные операции . Это поможет обеспечить прозрачность сделок.

Проводите операции расчета с поставщиками через расчетный счет , не используйте для этих целей карты физических лиц (за исключением корпоративной карты).

Максимально подробно расписывайте назначение платежа в платежном поручении, чтобы у банка не оставалось вопросов.

Не покупайте товары у поставщиков с плохой репутацией . Специальные сервисы позволяют проверить надежность контрагента, его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, и прочим нарушениям законодательства.

Платите налоги и не путайте оптимизацию налогообложения с уходом от исполнения обязанностей налогоплательщика и страхователя. Если объем налоговых платежей у компании или предпринимателя небольшой, это может стать дополнительным поводом для проверки банком.

Храните документацию . Например, большинство бухгалтерских и налоговых документов нужно хранить в течение пяти лет (ст. 29 закона № 402-ФЗ).

Следите, чтобы оплачиваемые товары и услуги соответствовали присвоенным кодам ОКВЭД. Например, продавец мягких игрушек из Китая не может покупать цемент, если не строит собственный склад или оффлайн-магазин.

Как Сбер помогает избежать рисков продавцам товаров на маркетплейсах

Часто новость об ограничениях расчетного счета становится для предпринимателя неожиданностью. Бизнес оказывается к ней не готов и несет финансовые и репутационные потери. Сбер понимает проблемы таких клиентов и предлагает инструменты, которые позволяют свести риски к минимуму и вести деятельность безопасно.

Помощь Сбера доступна всем предпринимателям, независимо от наличия расчетного счета в этом банке:

1. Бесплатная выделенная линия по номеру 0321 доб. 6 с мобильного или 8 800 555 57 77 доб. 6 с городского телефона. Бизнес сможет получить консультацию по вопросам 115-ФЗ, а также общие рекомендации по ведению бизнеса в рамках законодательства.

2. Информационный раздел на сайте СберБизнес «Как вести бизнес без блокировок по 115-ФЗ». Здесь предприниматели найдут:

информацию о работе, отраслевой специфике и мифах вокруг 115-ФЗ;

практические советы и кейсы по обеспечению прозрачности бизнеса;

советы, как не допустить ограничений по счету.

Как вести бизнес без блокировок

3. Бесплатный онлайн-курс «115-ФЗ. Просто о сложном» с видеоуроками. Из серии коротких видеороликов и статей предприниматели узнают, как безопасно вести бизнес, чтобы избежать ограничений, и что делать, если банк все же обратился к ним за разъяснениями.

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В дополнение к этим трем инструментам клиенты Сбера получают:

Персональные рекомендации в интернет-банке СберБизнес, если по операциям возникают риски. Банк предупреждает клиента, что именно в деятельности бизнеса необходимо скорректировать, чтобы избежать запроса документов и ограничений по счету.

Бесплатный светофор «Риска блокировки» в интерфейсе личного кабинета интернет-банка СберБизнес для юридических лиц и ИП. Сбер рассчитывает уровень риска по внутренней методике с учетом оценки Банка России, а показатели светофора обновляются каждый день:

зеленый означает низкий риск блокировки;

желтый — средний уровень риска из-за возможных вопросов к бизнесу;

красный — высокий риск из-за наличия негативных факторов, сигнал к обращению в банк и принятия мер для исправления ситуации.

Поддержка клиентов, которые не прошли проверку по 115-ФЗ. Сбер готов сохранить сотрудничество с клиентами, у которых были нарушения в прошлом. Ключевые требования:

Предоставление запрошенных документов.

Готовность отказаться от сомнительных операций.

Ведение реального бизнеса.

Сбер оказывает помощь и помогает выстроить работу без нарушений. Процесс включает в себя анализ деятельности, формирование индивидуальных рекомендаций по изменению модели ведения бизнеса в рамках действующего законодательства и мониторинг исполнения клиентом рекомендаций Банка. При невыполнении рекомендаций или новых нарушениях Сбер вправе снова применить ограничительные меры.

Как вести бизнес без блокировок

В заключении отметим, что знание и соблюдение требований законодательства — один из ключевых факторов для развития бизнеса. Неправильное оформление документов, сотрудничество с сомнительными поставщиками и нарушение правил проведения расчетов могут привести к серьезным рискам и проблемам, включая ограничения со стороны банков и потерю доверия со стороны клиентов. Поэтому важно быть внимательным во всех аспектах бизнеса для обеспечения его стабильности и роста.

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