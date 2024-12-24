Какие правила НДС следует упрощенцам прописать в учетной политике на 2025 год

Источник: Бухгалтерия.ру
Счет-фактура
Те упрощенцы, которые будут платить НДС, обязаны будут выставлять счета-фактуры.
Обязанность выставлять счета-фактуры требует их правильного оформления. Если компания работает с обособленными подразделениями, не являющимися филиалами, придется прописать порядок их нумерации: общий сплошной по фирме в целом или с применением специальных символов.
Специальные ставки и раздельный учет
Применение разных ставок ведет к необходимости организовать раздельный учет выручки для каждой ставки.
Это потребуется для разграничения налоговых баз в случаях:
применения специальной пониженной ставки и ставки 0% по отдельным операциям, связанным с экспортом;
перехода со ставки 5% на ставку 7%.
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Общие ставки и раздельный учет
При выборе общей ставки в учетной политике также придется предусматривать раздельный учет.
«Классический» случай — это совмещение облагаемых и не облагаемых НДС операций, а также ситуация, когда приобретенные ценности будут использоваться в облагаемых и необлагаемых операциях одновременно.
Нужно разработать порядок распределения входного НДС и предусмотреть применение правила 5 процентов.
Также раздельный учет НДС при выборе общей ставки нужен, если для вычетов предусмотрены разные периоды, например, при реализации сырьевых товаров внутри РФ и на экспорт.
Могут быть и другие случаи для раздельного учета, например, реализация продукции с длительным производственным циклом.
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