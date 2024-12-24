Какие правила НДС следует упрощенцам прописать в учетной политике на 2025 год

С 2025 года упрощенцы согласно закону от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ будут плательщиками НДС. В правилах исчисления этого налога есть особенности, которые нужно прописать в учетной политике, чтобы сократить количество возможных претензий проверяющих.

Источник: Бухгалтерия.ру

Счет-фактура

Те упрощенцы, которые будут платить НДС, обязаны будут выставлять счета-фактуры.

Обязанность выставлять счета-фактуры требует их правильного оформления. Если компания работает с обособленными подразделениями, не являющимися филиалами, придется прописать порядок их нумерации: общий сплошной по фирме в целом или с применением специальных символов.

Специальные ставки и раздельный учет

Применение разных ставок ведет к необходимости организовать раздельный учет выручки для каждой ставки.

Это потребуется для разграничения налоговых баз в случаях:

применения специальной пониженной ставки и ставки 0% по отдельным операциям, связанным с экспортом;

перехода со ставки 5% на ставку 7%.

В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Подробнее о том, как выбрать ставку по налогу, кому положены льготы и как их получить, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Мы обновили программу с учетом изменений налоговой реформы-2025. После обучения выдадим диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей.

Общие ставки и раздельный учет

При выборе общей ставки в учетной политике также придется предусматривать раздельный учет.

«Классический» случай — это совмещение облагаемых и не облагаемых НДС операций, а также ситуация, когда приобретенные ценности будут использоваться в облагаемых и необлагаемых операциях одновременно.

Нужно разработать порядок распределения входного НДС и предусмотреть применение правила 5 процентов.

Также раздельный учет НДС при выборе общей ставки нужен, если для вычетов предусмотрены разные периоды, например, при реализации сырьевых товаров внутри РФ и на экспорт.

Могут быть и другие случаи для раздельного учета, например, реализация продукции с длительным производственным циклом.