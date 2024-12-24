Профстандарт: что это и обязательно ли его применение

В данном материале речь идет о профессиональных стандартах. Что они определяют? Обязательны ли такие документы для использования работодателями? Потребуется ли учитывать профстандарт для подготовки должностных инструкций? Обо всем этом подробно расскажем далее.

Что такое профессиональный стандарт

Профстандарт — это характеристика квалификации сотрудника, которая требуется, чтобы выполнять профессиональную деятельность определенного вида. Относится такая характеристика, в том числе и к осуществлению конкретной трудовой функции (ч. 2 ст. 195.1 ТК).

Любой специалист по труду знает, что профессиональный стандарт — далеко не то же самое, что должностная инструкция. Этот документ содержит описание определенной профессиональной деятельности. На основании его норм и положений права и обязанности сотрудника прописывают в трудовом договоре или конкретизируют в должностной инструкции. Такие выводы можно сделать из п. 11.6 Рекомендаций, которые утверждены ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда.

Если названия должностей и профессий включены как в квалификационные справочники, так и в профессиональные стандарты, то, по мнению Минтруда, руководство компании может само решить, какой из этих нормативно-правовых актов стоит применять.

Исключение составляют случаи, определенные федеральными законами и другими отечественными нормативно-правовыми актами.

Такой же подход действует и в ситуации, когда квалификационный справочник и профстандарт по одним и тем же профессиям или должностям предусматривают разные требования к квалификации (письма от 01.08.2017 № 14-2/ООГ-6197, от 06.07.2016 № 14-2/ООГ-6465).

Вступление в силу профессиональных стандартов нельзя считать основанием для увольнения сотрудников, а также для корректировки их обязанностей автоматом (письма Минтруда от 01.08.2017 № 14-2/ООГ-6197, от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253, п. 11.1 рекомендаций, утвержденных ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда).

Внедрение профстандарта не может быть признано основанием для перемены условий заключенного трудового договора по инициативе руководства компании в соответствии со ст. 74 ТК (письмо Минтруда от 06.06.2017 № 14-2/10/В-4361).

Если профстандарт по должности или профессии отсутствует, то работодатель не имеет права на этом основании исключить ее из штатного расписания компании или заменить на должность, по которой уже существует профстандарт (письмо Минтруда от 12.12.2018 № 14-3/ООГ-9895).

В настоящее время Минтрудом разработаны и утверждены профессиональные стандарты для разных категорий сотрудников, в том числе это:

инженер по эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта (приказ Минтруда от 17.03.2022 № 139н);

бухгалтер (приказ Минтруда от 21.02.2019 № 103н);

руководитель строительной компании (приказ Минтруда от 01.08.2023 № 623н);

главный врач медицинской организации (приказ Минтруда от 07.11.2017 № 768н);

медицинская сестра (приказ Минтруда от 31.07.2020 № 475н);

педагог (приказ Минтруда от 18.10.2013 № 544н);

специалист по работе с семьей (приказ Минтруда от 14.09.2023 № 717н);

хранитель музейных ценностей (приказ Минтруда от 04.08.2014 № 537н);

спортсмен (приказ Минтруда от 28.03.2019 № 194н);

и многие другие.

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Что определяет профессиональный стандарт

С помощью профстандартов можно определить названия должностей и профессий, а также, опираясь на их нормы, зафиксировать в должностных инструкциях обязанности сотрудников. При этом допускается включить в их число трудовые функции или трудовые действия, которые включены как в один, так и в несколько профессиональных стандартов (письмо Минтруда от 01.08.2017 № 14-2/ООГ-6197).

Кроме того, указанный документ можно использовать не только в части квалификации, но и в части других характеристик. Это относится, в частности, и к отсутствию судимости у сотрудника (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 16.12.2021 по делу № 88-28425/2021).

Также на основе этих документов устанавливают требования в отношении образования и опыта работы (письмо Минтруда от 01.08.2017 № 14-2/ООГ-6197).

Должностные инструкции по профстандартам

Применять профстандарты при составлении должностных инструкций обычная компания может, однако вовсе не обязана это делать. Изложенные в них требования к квалификации работника обычно носят лишь рекомендательный характер (п. 10 рекомендаций Минтруда, письмо Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253).

В то же время, трудовой кодекс не ограничивает возможность введения и применения коммерческой организацией профессиональных стандартов. Если директор компании в локальном нормативном акте пропишет обязательство руководствоваться указанными документами, то придется их соблюдать.

Организация, принявшая решение использовать профессиональные стандарты на добровольной основе, должна провести для этого ряд мероприятий. Для начала обычно издают приказ руководителя о введении профстандартов в деятельность компании. Этим документом формируется рабочая группа по разработке плана для введения таких стандартов.

При разработке указанного плана стоит предусмотреть определенные шаги:

ознакомить работников с содержанием профессионального стандарта , для этого можно поместить информацию на стендах и официальном сайте компании;

разработать и утвердить внутренние стандарты организации. Это документ, определяющий квалификационные требования к сотруднику, в соответствии с вводимым профстандартом;

разработать и утвердить положение , регламентирующее порядок установления соответствия работников конкретной компании требованиям профессионального стандарта. Здесь следует проверить, насколько сотрудники, занимающие данные позиции, соответствуют требованиям профстандартов. Результаты проверки нужно документально оформить. При выявлении несоответствий — разработать программы обучения работников;

привести внутренние акты, кадровые бумаги и трудовые договоры в соответствие с нормами профессионального стандарта.

Для последнего шага потребуется, в том числе привести в соответствие с профстандартами трудовые функции работников. Они, как правило, раскрываются в должностных инструкциях.

При этом автоматом с введением в действие профстандартов трудовые обязанности работника в компании меняться не могут. Трудовая функция, в том числе по причине внедрения профессионального стандарта, меняется исключительно по соглашению сторон трудового договора: либо в порядке ст. 72 ТК, либо путем перевода работника на другую работу в порядке ст. 72.1 ТК.

Поэтому работодателю нужно заключить с работниками дополнительные соглашения к трудовому договору, в которых будут отражены новые трудовые функции. В преамбуле соглашения прописывают, что основанием для вносимых изменений или перевода является введение в организации профессионального стандарта.

Типовые должностные инструкции меняются в обычном порядке, который установлен в организации для внесения изменений в локальные акты, без каких-либо особенностей. Речь идет о таких типовых должностных инструкциях, которые работодатель обычно утверждает для распределения трудовых обязанностей работников, но не использует в отношениях с работниками непосредственно.

То есть сотрудники не подписывают эти должностные инструкции, ссылки на них не используются в текстах трудовых договоров.

Обязательны ли профстандарты

Если согласно трудовому кодексу, другим федеральным законам с осуществлением работ по конкретным должностям и профессиям сопряжено с гарантией каких-либо компенсаций или льгот, а также наличие ограничений, то к их названиям и квалификационным требованиям предъявляются специальные условия. Так, они должны совпадать с названиями и условиями, зафиксированными в квалификационных справочниках или в профессиональных стандартах (ч. 2 ст. 57 ТК).

В сфере образования подготовка к переходу на профессиональные стандарты началась еще в 2012 году. Произошло это на основании поручения российского президента (указ Президента от 07.05.2012 № 597).

В настоящее время здесь разработаны профстандарты как для педагога основного, так и для педагога дополнительного образования (Приказ Минтруда от 22.09.2021 № 652н). При этом такая область, как образование, включает и многие другие профессиональные стандарты.

Профстандарты требуется использовать работодателям, и когда требования к квалификации сотрудника определены трудовым кодексом, отечественными федеральными законами или прочими нормативно-правовыми актами.

Во всех остальных ситуациях такой документ, как профстандарт, имеет лишь рекомендательный характер. Он может браться руководством компании за основу для определения требований к квалификации своих сотрудников (ч. 1, 2 ст. 195.3 ТК).

Российское правительство может устанавливать нюансы использования профстандартов в части условий, которые обязательны для применения отечественными государственными внебюджетными фондами, государственными и муниципальными заведениями, унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, компаниями и хозяйственными обществами, если больше 50 процентов акций (долей) в их уставном капитале находится в государственной или муниципальной собственности. Это следует из п. 1 ст. 4 закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ.

Как разъяснил Минтруд, в ситуациях, когда не установлено обязанности применять профстандарты, работодатель может использовать их добровольно. Делают это для того, чтобы определить название должностей и профессий, трудовые функции сотрудников, требования, предъявляемые к их опыту работы и образованию.

Директор компании имеет право утвердить этот документ в качестве обязательного для юрлица (информация Минтруда от 10.02.2016).