Начислена зарплата за дни больничного: как сделать перерасчет в программах 1С

В идеальном мире бухгалтера сотрудник своевременно сообщает об уходе на больничный. Ну или хотя бы перед начислением зарплаты в бухгалтерию подается табель учета рабочего времени, в котором расчетчик зарплаты видит отсутствие сотрудника на работе и тем самым зарплата начисляется по реально отработанным дням. В жизни же все по-другому.

Да, СФР теперь оповещает работодателей об открытии и закрытии больничного, но не всегда это происходит своевременно. Порой бухгалтер уже начислил и выплатил зарплату за дни, когда сотрудник оказывается болел и не работал. Что же делать в таком случае? Разберемся в этой публикации.

Приведем практический пример: оклад сотрудницы Гордиенко П.М. 30 000 руб. в месяц. За ноябрь 2024 г. ей была начислена и выплачена зарплата за весь месяц. В декабре выяснилось, что с 21 по 26 ноября сотрудница болела и не работала.

Алгоритм пересчета зарплаты в связи с больничным в 1С: ЗУП ред. 3.1

Начнем с этой конфигурации, так как в ней все автоматизировано и наглядно видно.

Итак, если вы начисляете зарплату в 1С: ЗУП, то все не так сложно.

Начисление зарплаты за ноябрь оставляем как есть, ничего в нем не меняем.

Расчетный лист за ноябрь в разделе меню «Зарплата» — «Отчеты по зарплате» служит нам подтверждением, что в этот месяц не вносятся никакие перерасчеты.

Также сформируем документ «Табель учета рабочего времени» за ноябрь 2024 г. в разделе меню «Кадры» — «Кадровые отчеты».

Видим, что в ноябре пока нет никаких больничных, везде явки на работу.

Приступаем к перерасчету зарплаты.

В разделе меню «Зарплата» в декабре месяце создаем документ «Больничный лист».

Дата документа — декабрьская, месяц начисления «Декабрь 2024 г». Указываем реальные даты больничного листа — с 21.11.2024 г. по 26.11.2024 г.

На вкладке «Главное» будет видно, что программа декабрем начислила больничный за первые 3 дня нетрудоспособности и автоматически сторнировала сумму начисленной зарплаты за ноябрь 2024 г. за дни больничного.

Давайте разберемся откуда какая сумма взялась.

Зайдем на вкладку «Начислено (подробно)». Здесь начислен больничный за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя в сумме 1924,20 руб. исходя из МРОТ.

А теперь идем на вкладку «Перерасчет прошлого периода». Здесь программа сторнирует сумму излишне начисленной зарплаты за 4 рабочих дня ноября в размере 5714,29 руб.

Расчет суммы таков:

В ноябре 2024 г. 21 рабочий день. На дни болезни пришлось 4 рабочих дня — 21, 22, 25 и 26 ноября; 23-24 ноября выходные, и они в расчете не участвуют.

Считаем по пропорции:

30000 руб. — 21 рабочий день

Х — 4 рабочих дня

___________________________

Х = (30000 * 4) / 21 = 5714,29 руб.

Вернемся еще раз на вкладку «Главное» больничного листа.

Осталась одна неразобранная сумма НДФЛ — 493 рубля минусом.

Она получилась следующим образом:

(1924,20 — 5714,29) * 13% = — 493 руб.

Остается указать, когда выплатим больничный. В нашем примере пусть это будет с декабрьским авансом.

Сохраним документ «Больничный лист».

Сформируем снова расчетный лист за ноябрь — декабрь 2024 г. Видим, что ноябрь остался нетронутым, а в декабре программа начислила больничный и сторнировала сумму излишне начисленной зарплаты.

В разделе меню «Зарплата» создадим документ «Начисление за первую половину месяца» за декабрь 2024 г.

Заполним документ по одноименной кнопке.

На вкладке «Начисления» видим начисление за первую половину месяца в размере 14285,71 руб.

Расчет таков: в декабре 21 рабочий день. За первую половину месяца (с 1 по 15 декабря включительно) 10 рабочих дней.

Составляем пропорцию:

30000 руб. — 21 рабочий день

Х – 10 рабочих дней

___________________________

Х = (30000 * 10) / 21 = 14285,71 руб.

На вкладке «НДФЛ» исчислена сумма НДФЛ с аванса:

14285,71 *13% = 1857 руб.

А на вкладке «Корректировки выплаты» автоматически отразился НДФЛ к зачету/возврату с перерасчета зарплаты за дни больничного в размере 493 руб.

В разделе меню «Зарплата» — «Отчеты по зарплате» сформируем отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)»:

Видим, что в результате начисления за первую половину месяца и учета перерасчета итоговая сумма к выплате аванса на руки 9131,62 рубля, НДФЛ удержанный 1364 руб. (1857 — 493).

Выплатим аванс. Для этого в разделе меню «Выплаты» сформируем документ «Ведомости в кассу» (в нашем случае сотрудница получает зарплату наличными).

По кнопке «Заполнить» программа автоматически подставляет суммы, которые мы ранее видели в расчетном листе.

Кстати, табель учета рабочего времени за ноябрь придется перепечатать, так как после выполнения всех манипуляций в ноябре появится наш больничный.

Подведем итог: при вводе больничного листа текущим месяцем в ближайшем начислении аванса или зарплаты 1С: ЗУП ред. 3.1 автоматически уменьшит сумму начисления на сумму перерасчета, добавит к этому начислению сумму начисленного больничного.

В ведомости на выплату вы получите итоговый результат расчета. Все просто, понятно и невероятно удобно!

Алгоритм пересчета зарплаты в связи с больничным в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.1

Если же вы начисляете зарплату в 1С: Бухгалтерии предприятия, то придется «попыхтеть с расчетами», так как в этой конфигурации многое из зарплаты не автоматизировано, а том числе пересчет зарплаты в связи с больничным.

Практический пример тот же: оклад сотрудницы Гордиенко П.М. 30 000 руб. в месяц. За ноябрь 2024 г. ей была начислена и выплачена зарплата за весь месяц. В декабре выяснилось, что с 21 по 26 ноября сотрудница болела и не работала.

Начисление зарплаты за ноябрь оставляем как есть, ничего в нем не меняем.

В табеле учета рабочего времени за ноябрь у нас тоже пока явки на работу.

В декабре 2024 г. создаем документ «Больничный лист» в разделе меню «Зарплата и кадры» — «Все начисления». Дата документа – декабрьская, соответственно месяц начисления будет «Декабрь 2024 г».

Указываем реальные даты больничного листа — с 21.11.2024 по 26.11.2024 г.

Программа рассчитает больничный автоматически. В нашем примере сумма больничного за первые 3 дня нетрудоспособности составила 1924,20 руб.

Укажем дату выплаты в аванс 20.12.2024 г.

По кнопке «Выплатить» программа сформирует документы на выплату именно больничного.

К сожалению, автоматического перерасчета излишне начисленной зарплаты 1С: Бухгалтерия предприятия не делает, поэтому считаем все вручную.

В ноябре 2024 г. 21 рабочий день. На дни болезни пришлось 4 рабочих дня — 21, 22, 25 и 26 ноября; 23-24 ноября выходные, и они в расчете не участвуют.

Считаем по пропорции:

30000 — 21 рабочий день

Х — 4 рабочих дня

Х = (30000 * 4) / 21 = 5714,29 руб.

Это та сумма, на которую необходимо уменьшить начисленную зарплату.

Так как начисление аванса не формирует проводок и может вас запутать, рекомендуем уменьшать сумму дохода при начислении окончательного расчета за месяц. Поэтому сформируем начисление и выплату аванса за декабрь 2024 г. как обычно.

Помним, что в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 аванс считается не по отработанным дням как в 1С: ЗУП, а по одному из 2 вариантов: фиксированной суммой или процентом от оклада.

В нашем случае это способ начисления аванса фиксированной суммой, поэтому программа подтягивает заранее установленную сумму аванса — 12000 руб.

Теперь начислим окончательный расчет за декабрь 2024 г. с датой выплаты 28.12.2024 г.

Видим, что сумма по колонке «Начислено» включает в себя оклад за месяц целиком и больничный.

Нам нужно вручную уменьшить сумму дохода на сумму излишне выплаченной зарплаты в дни больничного.

Провалимся в сумму «Начислено» и вручную уменьшим начисленную сумму дохода на 5714,29 руб. (30000 — 5714,29 = 24285,71).

Сумма НДФЛ тут же пересчиталась на корректную: 24285,71 * 13% = 3157 руб.

Сформируем расчетный лист и посмотрим, как выглядят взаиморасчеты с сотрудником:

Видим, что у нас начислен больничный и начислена оплата по окладу за минусом излишних сумм зарплаты, состоялась выплата аванса и больничного.

По кнопке «Выплатить» в начислении окончательного расчета программа сформирует ведомость на выплату итоговых сумм на руки сотруднику и платежные документы.

Кстати, табель учета рабочего времени за ноябрь также, как и в случае с 1С: ЗУП, придется перепечатать, так как после выполнения всех манипуляций в ноябре появится наш больничный.