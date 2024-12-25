Начислена зарплата за дни больничного: как сделать перерасчет в программах 1С

Да, СФР теперь оповещает работодателей об открытии и закрытии больничного, но не всегда это происходит своевременно. Порой бухгалтер уже начислил и выплатил зарплату за дни, когда сотрудник оказывается болел и не работал. Что же делать в таком случае? Разберемся в этой публикации.
Приведем практический пример: оклад сотрудницы Гордиенко П.М. 30 000 руб. в месяц. За ноябрь 2024 г. ей была начислена и выплачена зарплата за весь месяц. В декабре выяснилось, что с 21 по 26 ноября сотрудница болела и не работала.
Алгоритм пересчета зарплаты в связи с больничным в 1С: ЗУП ред. 3.1
Начнем с этой конфигурации, так как в ней все автоматизировано и наглядно видно.
Итак, если вы начисляете зарплату в 1С: ЗУП, то все не так сложно.
Начисление зарплаты за ноябрь оставляем как есть, ничего в нем не меняем.
Расчетный лист за ноябрь в разделе меню «Зарплата» — «Отчеты по зарплате» служит нам подтверждением, что в этот месяц не вносятся никакие перерасчеты.
Также сформируем документ «Табель учета рабочего времени» за ноябрь 2024 г. в разделе меню «Кадры» — «Кадровые отчеты».
Видим, что в ноябре пока нет никаких больничных, везде явки на работу.
Приступаем к перерасчету зарплаты.
В разделе меню «Зарплата» в декабре месяце создаем документ «Больничный лист».
Дата документа — декабрьская, месяц начисления «Декабрь 2024 г». Указываем реальные даты больничного листа — с 21.11.2024 г. по 26.11.2024 г.
На вкладке «Главное» будет видно, что программа декабрем начислила больничный за первые 3 дня нетрудоспособности и автоматически сторнировала сумму начисленной зарплаты за ноябрь 2024 г. за дни больничного.
Давайте разберемся откуда какая сумма взялась.
Зайдем на вкладку «Начислено (подробно)». Здесь начислен больничный за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя в сумме 1924,20 руб. исходя из МРОТ.
А теперь идем на вкладку «Перерасчет прошлого периода». Здесь программа сторнирует сумму излишне начисленной зарплаты за 4 рабочих дня ноября в размере 5714,29 руб.
Расчет суммы таков:
В ноябре 2024 г. 21 рабочий день. На дни болезни пришлось 4 рабочих дня — 21, 22, 25 и 26 ноября; 23-24 ноября выходные, и они в расчете не участвуют.
Считаем по пропорции:
30000 руб. — 21 рабочий день
Х — 4 рабочих дня
___________________________
Х = (30000 * 4) / 21 = 5714,29 руб.
Вернемся еще раз на вкладку «Главное» больничного листа.
Осталась одна неразобранная сумма НДФЛ — 493 рубля минусом.
Она получилась следующим образом:
(1924,20 — 5714,29) * 13% = — 493 руб.
Остается указать, когда выплатим больничный. В нашем примере пусть это будет с декабрьским авансом.
Сохраним документ «Больничный лист».
Сформируем снова расчетный лист за ноябрь — декабрь 2024 г. Видим, что ноябрь остался нетронутым, а в декабре программа начислила больничный и сторнировала сумму излишне начисленной зарплаты.
В разделе меню «Зарплата» создадим документ «Начисление за первую половину месяца» за декабрь 2024 г.
Заполним документ по одноименной кнопке.
На вкладке «Начисления» видим начисление за первую половину месяца в размере 14285,71 руб.
Расчет таков: в декабре 21 рабочий день. За первую половину месяца (с 1 по 15 декабря включительно) 10 рабочих дней.
Составляем пропорцию:
30000 руб. — 21 рабочий день
Х – 10 рабочих дней
___________________________
Х = (30000 * 10) / 21 = 14285,71 руб.
На вкладке «НДФЛ» исчислена сумма НДФЛ с аванса:
14285,71 *13% = 1857 руб.
А на вкладке «Корректировки выплаты» автоматически отразился НДФЛ к зачету/возврату с перерасчета зарплаты за дни больничного в размере 493 руб.
В разделе меню «Зарплата» — «Отчеты по зарплате» сформируем отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)»:
Видим, что в результате начисления за первую половину месяца и учета перерасчета итоговая сумма к выплате аванса на руки 9131,62 рубля, НДФЛ удержанный 1364 руб. (1857 — 493).
Выплатим аванс. Для этого в разделе меню «Выплаты» сформируем документ «Ведомости в кассу» (в нашем случае сотрудница получает зарплату наличными).
По кнопке «Заполнить» программа автоматически подставляет суммы, которые мы ранее видели в расчетном листе.
Кстати, табель учета рабочего времени за ноябрь придется перепечатать, так как после выполнения всех манипуляций в ноябре появится наш больничный.
Подведем итог: при вводе больничного листа текущим месяцем в ближайшем начислении аванса или зарплаты 1С: ЗУП ред. 3.1 автоматически уменьшит сумму начисления на сумму перерасчета, добавит к этому начислению сумму начисленного больничного.
В ведомости на выплату вы получите итоговый результат расчета. Все просто, понятно и невероятно удобно!
Алгоритм пересчета зарплаты в связи с больничным в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.1
Если же вы начисляете зарплату в 1С: Бухгалтерии предприятия, то придется «попыхтеть с расчетами», так как в этой конфигурации многое из зарплаты не автоматизировано, а том числе пересчет зарплаты в связи с больничным.
Практический пример тот же: оклад сотрудницы Гордиенко П.М. 30 000 руб. в месяц. За ноябрь 2024 г. ей была начислена и выплачена зарплата за весь месяц. В декабре выяснилось, что с 21 по 26 ноября сотрудница болела и не работала.
Начисление зарплаты за ноябрь оставляем как есть, ничего в нем не меняем.
В табеле учета рабочего времени за ноябрь у нас тоже пока явки на работу.
В декабре 2024 г. создаем документ «Больничный лист» в разделе меню «Зарплата и кадры» — «Все начисления». Дата документа – декабрьская, соответственно месяц начисления будет «Декабрь 2024 г».
Указываем реальные даты больничного листа — с 21.11.2024 по 26.11.2024 г.
Программа рассчитает больничный автоматически. В нашем примере сумма больничного за первые 3 дня нетрудоспособности составила 1924,20 руб.
Укажем дату выплаты в аванс 20.12.2024 г.
По кнопке «Выплатить» программа сформирует документы на выплату именно больничного.
К сожалению, автоматического перерасчета излишне начисленной зарплаты 1С: Бухгалтерия предприятия не делает, поэтому считаем все вручную.
В ноябре 2024 г. 21 рабочий день. На дни болезни пришлось 4 рабочих дня — 21, 22, 25 и 26 ноября; 23-24 ноября выходные, и они в расчете не участвуют.
Считаем по пропорции:
30000 — 21 рабочий день
Х — 4 рабочих дня
Х = (30000 * 4) / 21 = 5714,29 руб.
Это та сумма, на которую необходимо уменьшить начисленную зарплату.
Так как начисление аванса не формирует проводок и может вас запутать, рекомендуем уменьшать сумму дохода при начислении окончательного расчета за месяц. Поэтому сформируем начисление и выплату аванса за декабрь 2024 г. как обычно.
Помним, что в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 аванс считается не по отработанным дням как в 1С: ЗУП, а по одному из 2 вариантов: фиксированной суммой или процентом от оклада.
В нашем случае это способ начисления аванса фиксированной суммой, поэтому программа подтягивает заранее установленную сумму аванса — 12000 руб.
Теперь начислим окончательный расчет за декабрь 2024 г. с датой выплаты 28.12.2024 г.
Видим, что сумма по колонке «Начислено» включает в себя оклад за месяц целиком и больничный.
Нам нужно вручную уменьшить сумму дохода на сумму излишне выплаченной зарплаты в дни больничного.
Провалимся в сумму «Начислено» и вручную уменьшим начисленную сумму дохода на 5714,29 руб. (30000 — 5714,29 = 24285,71).
Сумма НДФЛ тут же пересчиталась на корректную: 24285,71 * 13% = 3157 руб.
Сформируем расчетный лист и посмотрим, как выглядят взаиморасчеты с сотрудником:
Видим, что у нас начислен больничный и начислена оплата по окладу за минусом излишних сумм зарплаты, состоялась выплата аванса и больничного.
По кнопке «Выплатить» в начислении окончательного расчета программа сформирует ведомость на выплату итоговых сумм на руки сотруднику и платежные документы.
Кстати, табель учета рабочего времени за ноябрь также, как и в случае с 1С: ЗУП, придется перепечатать, так как после выполнения всех манипуляций в ноябре появится наш больничный.
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