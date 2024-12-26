Как выполнить индексацию зарплаты в 2025 году

В статье расскажем, как проводится индексация зарплаты, чем регулируется ее порядок и какие предусмотрены штрафы за непроведение индексации.

Чем нормативно регулируется порядок индексации зарплаты и как его закрепить

Обязанность работодателей индексировать заработную плату закреплена в ст. 134 ТК. Причем порядок индексации каждый работодатель разрабатывает самостоятельно.

Прописать порядок можно в коллективном договоре, положении об оплате труда, приказе либо ином локальном нормативном акте. При этом обязательно нужно определить дату, на которую будет происходить зарплатная индексация.

Необязательно индексировать зарплаты именно с 1 февраля. Периодичность и сроки индексации работодатель устанавливает самостоятельно. Однако обычно к этой дате известен уровень прошлогодней инфляции по данным Росстата.

Как проводится индексация зарплаты

Индексацию нельзя проводить выборочно, она должна коснуться всех сотрудников предприятия. Единственное исключение — это исполнители по договорам ГПХ.

Как указывает Роструд, в законах размеры индексации заработной платы не установлены. Этот размер каждый работодатель для себя принимает самостоятельно, но с оглядкой на уровень инфляции.

Можно либо пропорционально увеличивать все выплаты, либо повышать отдельные части, из которых состоит заработок. Например, увеличивать только оклад. В любом случае исполнять обязанность необходимо, а выбор способа ее исполнения остается за работодателем.

Какие предусмотрены штрафы за непроведение индексации

Штрафы за непроведение индексации предусмотрены ст. 5.27 КоАП: