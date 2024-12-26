Что изменится в трудовом законодательстве в 2025 году и как это повлияет на работников

В следующем году многие связанные с работой вещи начнут регулироваться по-новому. Рассказываем, как изменятся зарплаты, налоги и что еще так или иначе затронет большинство работников в России.

С 1 января

Вырастет МРОТ

В 2024 году минимальный размер оплаты труда — 19 242 рубля в месяц. С 2025 года его поднимут до 22 440 рублей. Это минимальная зарплата до вычета НДФЛ для всех, кто работает на полную ставку. В эту сумму входит оклад, премии и компенсации; доплаты за совместительство, за переработки и за работу в выходные, а также северные надбавки выплачиваются сверх МРОТ.

Итак, если человек работает на полную ставку и получает минимальную зарплату, ее должны будут повысить. Кроме того, работодателям придется учесть изменения при расчете больничных, отпускных и командировочных: в день эти выплаты не могут быть ниже дневного МРОТ.

Изменится налогообложение

С января начнет действовать новая налоговая шкала. Размер подоходного налога будет изменен в зависимости от того, сколько вы зарабатываете в год:

при доходе до 2,4 млн рублей действует ставка 13% ;

для части дохода от 2,4 до 5 млн рублей — 15% ;

для части дохода от 5 до 20 млн рублей — 20% ;

для части дохода сверх 20 млн рублей — 22%.

Ставки растут не для всего дохода, а только для определенной части. Пример. Сотрудник получает 300 тысяч рублей в месяц. С января по август он получит 2,4 млн рублей, и каждый месяц налог будет составлять 13%. В сентябре полученный за год доход вырастет до 2,8 млн рублей — с этого момента и до конца года человек будет платить 15% НДФЛ.

Трудовые книжки можно будет вывозить за границу

В июне 2024 года приняли закон № 145-ФЗ. Он отменяет появившийся еще в СССР запрет на вывоз и пересылку за границу некоторых личных документов, в том числе трудовых книжек.

Теперь, если сотрудник уехал за границу и потом уволился, работодатель сможет отправить ему все документы почтой. (При этом запросить свою трудовую книжку через российское консульство/посольство за границей нельзя.)

Будет организовано профилирование работодателей и безработных граждан

С 2025 года вступают в силу отдельные положения закона «О занятости населения в Российской Федерации». Теперь при обращении в центр занятости нужно будет проходить профилирование. В зависимости от опыта, образования и других характеристик безработных граждан станут распределять по группам, чтобы оказывать адресную поддержку в поиске работы. Свои критерии профилирования появятся и у работодателей.

Пройти профилирование можно будет на портале «Работа России». По результатам для соискателя сформируют индивидуальный план содействия занятости — если от него отказаться, безработным человека могут не признать.

Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться россиянам

В Госдуму внесен законопроект, который дает гражданам России некоторое преимущество при найме. Планируется, что при одинаковой квалификации соискателей работодатель должен будет выбрать кандидата с российским гражданством — и только если такого соискателя нет, он будет вправе нанять иностранца или человека без гражданства.

На момент написания статьи это законопроект, а не принятая норма. Но предполагается, что он может вступить в силу 1 января 2025 года.

С 1 марта

Будут приняты новые меры против задержек зарплаты

Если вам задерживают зарплату, вы можете пожаловаться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру. С марта 2025 года к этому списку добавится еще один вариант — межведомственные комиссии. Они займутся всеми вопросами, связанными с задержкой зарплат. Работу комиссий будет регулировать новая статья ТК — 158.1.

В каждом регионе комиссии будут сформированы из представителей госорганов, социального фонда, профсоюзов и объединений работодателей. Если станет известно о задержках зарплаты, комиссия запросит информацию и пригласит работодателя, чтобы разработать план погашения задолженности.

В ТК появится термин «наставничество»

Еще одна новая норма коснется регулирования труда наставников. В ТК появится статья 351.8: она определит, кто такие наставники на работе, и установит правила для их деятельности.

Пример. Если вас попросят стать наставником, это нужно будет прописать в трудовом договоре или допсоглашении. Кроме того, понадобится ваше письменное согласие. Как оплачивать наставничество, решает работодатель, но условия должны быть не хуже тех, что приняты в конкретной отрасли. От наставничества можно будет отказаться досрочно.

Изменится компенсация неиспользованных отгулов

По ТК за работу в выходные или праздники можно получить либо повышенную оплату, либо отгул. С марта 2025 года правила предоставления отгулов в таких случаях изменятся:

Взять отгул можно будет в течение года после работы в выходной или праздничный день.

По желанию вы сможете отгулять дополнительный выходной просто так или добавить его к отпуску в течение года.

Если вы уволились, не использовав отгулы, работодатель должен будет оплатить эти дни. Вы получите разницу между повышенной оплатой и той суммой, которую вам заплатили за работу в выходной.

Пример. Сотрудник работает по дневной ставке три тысячи рублей. Тогда за работу в праздничный день ему должны выплатить минимум шесть тысяч рублей. Если он согласился на отгул, то ставка остается прежней — три тысячи. Значит, при увольнении он должен будет получить три тысячи рублей.

Другие изменения

Минэкономразвития подготовило законопроект, который, как предполагается, поможет адаптировать трудовое законодательство к условиям дефицита кадров. На момент написания статьи документ еще не опубликован и не принят. Однако предварительно он коснется переработок, увольнений и женского труда.