Что изменится в трудовом законодательстве в 2025 году и как это повлияет на работников

С 1 января
Вырастет МРОТ
В 2024 году минимальный размер оплаты труда — 19 242 рубля в месяц. С 2025 года его поднимут до 22 440 рублей. Это минимальная зарплата до вычета НДФЛ для всех, кто работает на полную ставку. В эту сумму входит оклад, премии и компенсации; доплаты за совместительство, за переработки и за работу в выходные, а также северные надбавки выплачиваются сверх МРОТ.
Итак, если человек работает на полную ставку и получает минимальную зарплату, ее должны будут повысить. Кроме того, работодателям придется учесть изменения при расчете больничных, отпускных и командировочных: в день эти выплаты не могут быть ниже дневного МРОТ.
Изменится налогообложение
С января начнет действовать новая налоговая шкала. Размер подоходного налога будет изменен в зависимости от того, сколько вы зарабатываете в год:
при доходе до 2,4 млн рублей действует ставка 13%;
для части дохода от 2,4 до 5 млн рублей — 15%;
для части дохода от 5 до 20 млн рублей — 20%;
для части дохода сверх 20 млн рублей — 22%.
Ставки растут не для всего дохода, а только для определенной части. Пример. Сотрудник получает 300 тысяч рублей в месяц. С января по август он получит 2,4 млн рублей, и каждый месяц налог будет составлять 13%. В сентябре полученный за год доход вырастет до 2,8 млн рублей — с этого момента и до конца года человек будет платить 15% НДФЛ.
Трудовые книжки можно будет вывозить за границу
В июне 2024 года приняли закон № 145-ФЗ. Он отменяет появившийся еще в СССР запрет на вывоз и пересылку за границу некоторых личных документов, в том числе трудовых книжек.
Теперь, если сотрудник уехал за границу и потом уволился, работодатель сможет отправить ему все документы почтой. (При этом запросить свою трудовую книжку через российское консульство/посольство за границей нельзя.)
Будет организовано профилирование работодателей и безработных граждан
С 2025 года вступают в силу отдельные положения закона «О занятости населения в Российской Федерации». Теперь при обращении в центр занятости нужно будет проходить профилирование. В зависимости от опыта, образования и других характеристик безработных граждан станут распределять по группам, чтобы оказывать адресную поддержку в поиске работы. Свои критерии профилирования появятся и у работодателей.
Пройти профилирование можно будет на портале «Работа России». По результатам для соискателя сформируют индивидуальный план содействия занятости — если от него отказаться, безработным человека могут не признать.
Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться россиянам
В Госдуму внесен законопроект, который дает гражданам России некоторое преимущество при найме. Планируется, что при одинаковой квалификации соискателей работодатель должен будет выбрать кандидата с российским гражданством — и только если такого соискателя нет, он будет вправе нанять иностранца или человека без гражданства.
На момент написания статьи это законопроект, а не принятая норма. Но предполагается, что он может вступить в силу 1 января 2025 года.
С 1 марта
Будут приняты новые меры против задержек зарплаты
Если вам задерживают зарплату, вы можете пожаловаться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру. С марта 2025 года к этому списку добавится еще один вариант — межведомственные комиссии. Они займутся всеми вопросами, связанными с задержкой зарплат. Работу комиссий будет регулировать новая статья ТК — 158.1.
В каждом регионе комиссии будут сформированы из представителей госорганов, социального фонда, профсоюзов и объединений работодателей. Если станет известно о задержках зарплаты, комиссия запросит информацию и пригласит работодателя, чтобы разработать план погашения задолженности.
В ТК появится термин «наставничество»
Еще одна новая норма коснется регулирования труда наставников. В ТК появится статья 351.8: она определит, кто такие наставники на работе, и установит правила для их деятельности.
Пример. Если вас попросят стать наставником, это нужно будет прописать в трудовом договоре или допсоглашении. Кроме того, понадобится ваше письменное согласие. Как оплачивать наставничество, решает работодатель, но условия должны быть не хуже тех, что приняты в конкретной отрасли. От наставничества можно будет отказаться досрочно.
Изменится компенсация неиспользованных отгулов
По ТК за работу в выходные или праздники можно получить либо повышенную оплату, либо отгул. С марта 2025 года правила предоставления отгулов в таких случаях изменятся:
Взять отгул можно будет в течение года после работы в выходной или праздничный день.
По желанию вы сможете отгулять дополнительный выходной просто так или добавить его к отпуску в течение года.
Если вы уволились, не использовав отгулы, работодатель должен будет оплатить эти дни. Вы получите разницу между повышенной оплатой и той суммой, которую вам заплатили за работу в выходной.
Пример. Сотрудник работает по дневной ставке три тысячи рублей. Тогда за работу в праздничный день ему должны выплатить минимум шесть тысяч рублей. Если он согласился на отгул, то ставка остается прежней — три тысячи. Значит, при увольнении он должен будет получить три тысячи рублей.
Другие изменения
Минэкономразвития подготовило законопроект, который, как предполагается, поможет адаптировать трудовое законодательство к условиям дефицита кадров. На момент написания статьи документ еще не опубликован и не принят. Однако предварительно он коснется переработок, увольнений и женского труда.
Повышение лимита сверхурочной работы и пересмотр ее оплаты. Сейчас перерабатывать можно максимум 120 часов в год и четыре часа в течение двух дней подряд. Предполагается, что эти цифры вырастут до 240 часов в год и четырех часов в течение дня. Кроме того, переработки свыше 120 часов будут оплачиваться в двойном размере за каждый час (сейчас работодатель оплачивает первые два часа в полуторном размере, все остальные — в двойном).
Новые правила отзыва из отпуска. Тех, кто работает во вредных и опасных условиях, из отпуска отзывать нельзя. Но возможно, этот запрет снимут: для отзыва будет достаточно получить согласие сотрудника и предоставить двойную оплату.
Новые причины для увольнения по статье. Сейчас их две: 1) сотрудника нет на работе больше четырех месяцев подряд без уважительной причины и 2) хищение по месту работы. Вторая причина уже есть в ТК, но сейчас уволить можно, только если есть приговор суда. Предлагается расширить эту норму так, чтобы увольнять можно было за сам факт хищения.
Новые сроки уведомлений. Сейчас работодатель должен уведомить сотрудника об изменениях в трудовом договоре за два месяца. Возможно, этот срок сократят до одного месяца. Кроме того, заявление об увольнении можно будет отозвать не позже чем за три дня до даты увольнения (на данный момент в этом плане ограничений нет).
Изменения в области женского труда. По ТК у женщин, которые живут и работают в сельской местности, сокращенная рабочая неделя — до 36 часов. Предлагается оставить эту льготу только тем, кто работает в организациях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.
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