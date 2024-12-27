Формы УПД и УКД меняться не будут, допреквизиты нужно вводить самостоятельно

ФНС сообщила о том, что налоговое ведомство не готовит изменения в формы УПД и УКД. Необходимые новые реквизиты бухгалтерия вправе вносить самостоятельно.

Источник: Бухгалтерия.ру

Вместо счета-фактуры налогоплательщики могут использовать универсальный передаточный документ. В настоящее время существует только рекомендованная бумажная форма УПД, включающего в себя счет-фактуру (документ со статусом «1»).

ФНС в своем новом письме от 13 декабря 2024 г. № ЗГ-2-3/19079@ сослалась на письма от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ и от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@, где говорится о том, что формы УПД и УКД разработаны на основе форм счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры, утвержденных приложениями № 1 и № 2 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137 (далее — постановление № 1137).

В этих же письмах сказано, что формы УПД и УКД не содержат запретов на введение в формы счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) дополнительных реквизитов. Аналогичные разъяснения выходили и ранее: письмо УФНС по г. Москве от 4 октября 2024 г. № 16-18/118634@.

Универсальный передаточный документ (УПД) был введен в качестве рекомендуемой формы первичного документа письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.

Законодательство не устанавливает ограничений для показателей, которые стороны сделки могут указывать в документах на реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав). Поэтому бухгалтерия вправе вносить дополнительные реквизиты в рекомендованную форму универсального передаточного документа (УПД).

А для получения вычета НДС форма счета-фактуры, «встроенная» в УПД, должна соответствовать утвержденной форме (письмо ФНС №ЕД-4-15/18322 от 14.09.2017).

В случае внесения изменений в форму счета-фактуры либо корректировочного счета-фактуры в связи с внесением изменений в НК и постановление № 1137, бухгалтерия обязана самостоятельно дополнить форму УПД и УКД соответствующими реквизитами.

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Обратите внимание, с 23 января 2025 года действуют новые электронные форматы счета-фактуры и УПД, утвержденные приказом от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@.