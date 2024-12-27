Вебинары для бухгалтеров

Управленческий учет, бухгалтер маркетплейса и финансовая модель бизнеса. Дайджест вебинаров на январь

Собрали для вас анонсы вебинаров на январь 2025 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Все вебинары — бесплатные! Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

Купить подписку

9 января Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ

Время: 11:00

Программа:

  1. Управленческий учет для бизнеса: варианты ведения.

  2. Финансовое планирование в 1С:УНФ:

  • платежный календарь;

  • бюджетирование.

3. Оперативные отчеты бизнеса в 1С:УНФ:

  • деньги, взаиморасчеты;

  • CRM и продажи.

4. Отчеты для финансового директора и собственника:

  • ABC/XYZ – анализ продаж;

  • анализ доходов и расходов в 1С:УНФ;

  • управленческий баланс в 1С: УНФ.

5. Интеграция финансового и управленческого учета в 1С: УНФ.

Спикер: Алик Галин — эксперт-практик в 1С: УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса, аналитик 1С: УНФ.

Записаться

14 января Бухгалтер маркетплейса: документы, 1С, изменения 2025

Время: 11:00

Программа:

  1. Первичные документы при работе с маркетплейсами.

  2. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

  3. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.

  4. НДС на УСН: что меняется в работе УСН-щиков.

  5. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

Спикер: Татьяна Пашинник — практикующий бухгалтер селлеров, заместитель главного бухгалтера ООО «ЛОТУС МЬЮЗИК».

Записаться

16 января НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН

Время: 15:00

Программа:

  1. Изменения в НДС-документах.

  2. Что важно учесть в декларации по НДС за 4 квартал:

  • определение места реализации для целей НДС: общие правила, особенности в рамках ЕАЭС, изменения 2024-2025 гг.

  • НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС;

  • изменения в ставках НДС, условиях их применения и подтверждения;

  • восстановление НДС: общие правила и особенности по итогам 4 квартала.

    3. Как работать с НДС на УСН:

  • что нужно учесть при выборе ставки НДС. Особенности применения специальных ставок НДС (20%, 10%, 0%);

  • НДС по переходящим договорам;

  • в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.

Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Записаться

20 января Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС

Время: 11:00

Программа:

  1. Как доказать, что затраты направлены на получение доходов, если доходов еще нет?

  2. Как документально подтверждать разные виды расходов? Предоставим готовые чек-листы.

  3. Как обосновать расходы? Приведем ситуации из практики.

  4. Опасные ситуации с признанием расходов: как избежать претензий?

  5. Как поставить к возмещению НДС, если нет доходов?

  6. Типичные ошибки при учете расходов на ОСНО и УСН: подборка из наших отчетов по инициативным налоговым аудитам.

Спикер: Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

Записаться

21 января Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах

Время: 13:00

Программа:

  1. Структура бизнеса и его цели.

  2. Продавец на маркетплейсах: специфика работы.

  3. Риски и преимущества, которые следует учесть.

  4. Точки планирования и их взаимосвязь.

  5. Проверка реалистичности финансовой модели.

  6. Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.

Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Записаться

23 января Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты

Время: 11:00

Программа:

  1. Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ и увеличение объема работы по участку зарплаты.

  2. Новые обязанности плательщиков УСН по НДС: выставление счет-фактур, ведение книги продаж и сдача электронной декларации по НДС.

  3. Как бухгалтеру в новых реалиях выстроить взаимодействие с клиентами.

  4. Как составить договор на оказание бухгалтерских услуг.

  5. Какие программные продукты использовать.

  6. Ценообразование. Тарифы.

  7. Как повысить стоимость услуг бухгалтерских услуг.

  8. Партнерские программы.

Спикер: Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Записаться

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Подписывайтесь на Клерк.Премиум. Сможете посещать бесплатно любые вебинары «Клерка», смотреть и пересматривать записи трансляций в любое удобное вам время, получать сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания.

Купить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Начать дискуссию