Управленческий учет, бухгалтер маркетплейса и финансовая модель бизнеса. Дайджест вебинаров на январь

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
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9 января Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ
Время: 11:00
Управленческий учет для бизнеса: варианты ведения.
Финансовое планирование в 1С:УНФ:
платежный календарь;
бюджетирование.
3. Оперативные отчеты бизнеса в 1С:УНФ:
деньги, взаиморасчеты;
CRM и продажи.
4. Отчеты для финансового директора и собственника:
ABC/XYZ – анализ продаж;
анализ доходов и расходов в 1С:УНФ;
управленческий баланс в 1С: УНФ.
5. Интеграция финансового и управленческого учета в 1С: УНФ.
Спикер: Алик Галин — эксперт-практик в 1С: УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса, аналитик 1С: УНФ.
14 января Бухгалтер маркетплейса: документы, 1С, изменения 2025
Время: 11:00
Первичные документы при работе с маркетплейсами.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.
НДС на УСН: что меняется в работе УСН-щиков.
Проверки ФНС селлеров: что проверяют.
Спикер: Татьяна Пашинник — практикующий бухгалтер селлеров, заместитель главного бухгалтера ООО «ЛОТУС МЬЮЗИК».
16 января НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН
Время: 15:00
Изменения в НДС-документах.
Что важно учесть в декларации по НДС за 4 квартал:
определение места реализации для целей НДС: общие правила, особенности в рамках ЕАЭС, изменения 2024-2025 гг.
НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС;
изменения в ставках НДС, условиях их применения и подтверждения;
восстановление НДС: общие правила и особенности по итогам 4 квартала.
3. Как работать с НДС на УСН:
что нужно учесть при выборе ставки НДС. Особенности применения специальных ставок НДС (20%, 10%, 0%);
НДС по переходящим договорам;
в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.
Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
20 января Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС
Время: 11:00
Как доказать, что затраты направлены на получение доходов, если доходов еще нет?
Как документально подтверждать разные виды расходов? Предоставим готовые чек-листы.
Как обосновать расходы? Приведем ситуации из практики.
Опасные ситуации с признанием расходов: как избежать претензий?
Как поставить к возмещению НДС, если нет доходов?
Типичные ошибки при учете расходов на ОСНО и УСН: подборка из наших отчетов по инициативным налоговым аудитам.
Спикер: Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.
21 января Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах
Время: 13:00
Структура бизнеса и его цели.
Продавец на маркетплейсах: специфика работы.
Риски и преимущества, которые следует учесть.
Точки планирования и их взаимосвязь.
Проверка реалистичности финансовой модели.
Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.
Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
23 января Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты
Время: 11:00
Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ и увеличение объема работы по участку зарплаты.
Новые обязанности плательщиков УСН по НДС: выставление счет-фактур, ведение книги продаж и сдача электронной декларации по НДС.
Как бухгалтеру в новых реалиях выстроить взаимодействие с клиентами.
Как составить договор на оказание бухгалтерских услуг.
Какие программные продукты использовать.
Ценообразование. Тарифы.
Как повысить стоимость услуг бухгалтерских услуг.
Партнерские программы.
Спикер: Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
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