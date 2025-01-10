Как успешно противостоять возрастным стереотипам в недалеком будущем? Что стоит делать уже сейчас, чтобы послезавтра не остаться без работы

Возрастные стереотипы в карьере — реальность, с которой сталкивается почти каждый. Чтобы их успешно обходить, стоит подготовиться заранее. Расскажем, что вы можете делать уже сейчас, чтобы чьи-то «представления о прекрасном» (сотруднике) не мешали вам воплощать профессиональные мечты и строить успешную карьеру.

Мы не будем говорить о стереотипах, связанных со «слишком юным» возрастом. Да, они существуют, но побороть их легко: просто живите, взрослейте, упорно учитесь и трудитесь. Возрастные же стереотипы, возникающие позже, требуют осознанной работы над собой и своей карьерной стратегией.

Эта статья для вас, если сейчас вам 38–39 лет: вы приближаетесь к характеристике «слегка за 40» — и к «среднему возрасту», который, согласно свежему определению ВОЗ, теперь наступает в 45 лет.

Как возраст влияет на карьеру

Ответ напрашивается сам: в течение жизни человек приобретает ценный опыт, который делает его более сильным профессионалом. Но не все так просто. На восприятие рекрутеров и работодателей влияют стереотипы о возрасте.

Как в случае с любыми стереотипами — не только возрастными, — из уравнения исключаются индивидуальные характеристики человека.

Действительно: многие, становясь старше, рискуют все менее охотно (хорошо представляют себе последствия) или уже не стремятся к высоким должностям (пересмотрели жизненные приоритеты). Но так случается не со всеми. И обидно, когда чье-то предвзятое мнение закрывает кандидату путь в интересный проект или на перспективную позицию.

В США 59% мужчин и 64% женщин заявляют, что стали жертвами или свидетелями дискриминации по возрасту.

Случаи эйджизма и борьба с ним находят отражение в поп-культуре: например, сериал «Юная», в котором 40-летняя героиня притворяется 26-летней, чтобы получить работу, удерживает интерес зрителя на протяжении семи сезонов.

В России официально эйджизма нет, но на практике он цветет пышным цветом, и социологи это подтверждают. Согласно исследованию Высшей школы экономики, шансы кандидата 29 лет получить приглашение на собеседование в два с половиной раза выше, чем у кандидата 48 лет с абсолютно таким же резюме.

К счастью, возраст — это не только ограничения. Опыт, стрессоустойчивость и способность принимать взвешенные решения часто делают возрастных сотрудников незаменимыми.

Если помнить о стереотипах, но действовать на опережение, то они повлияют на вашу карьеру так, как вы сами им позволите.

К тому же с увеличением продолжительности жизни, старением рабочей силы и под давлением государства многие компании начинают пересматривать свою политику в отношении возрастных сотрудников.

Как меняются требования работодателей к сотрудникам среднего возраста

Работодатели ожидают гибкости в профессиональной деятельности, готовности быстро осваивать новые подходы и методы.

Работодатели ценят способность эффективно взаимодействовать с разновозрастными командами, делиться опытом и находить общий язык с зумерами и миллениалами.

Люди должны быть готовы к постоянному обучению и развитию , особенно в сфере технологий и коммуникаций.

Работодатели предлагают сотрудникам среднего возраста становиться наставниками для молодых коллег — и ожидают, что ни те, ни другие не позволят стереотипам вредить процессу обмена знаниями.

Работодатели ценят тех, кто не просто соблюдает правила и делает свою работу хорошо, но предлагает инновационные идеи , находит нестандартные решения в рамках своей области.

Человек будет более востребованным специалистом, если докажет свою способность эффективно трудиться в условиях гибрида или удаленки .

Работодатели ожидают, что сотрудники среднего возраста будут не только выполнять рабочие обязанности, но и станут «лицом» компании, укрепят ее образ надежного и стабильного партнера.

О возрасте легко забудут, если человек ведет активный образ жизни, поддерживает хорошую физическую форму, участвует в спортивных, экологических и социальных инициативах компании наравне с более молодыми коллегами.

Наращивайте профессиональный и социальный капитал

Оцените свои сильные стороны и определите зоны развития

SWOT-анализ поможет вам увидеть свои сильные стороны, слабости и возможности для роста.

Пример выше условный, а пункты слишком общие. С помощью вариантов из списка ниже можно сделать SWOT-анализ более глубоким, подробным и полезным.

Карьерные и психологические тесты подскажут, какие области требуют улучшения.

Отзывы коллег, руководителей , а также клиентов, партнеров и подчиненных помогут выявить слабые места и области для улучшения.

Самооценка по ключевым компетенциям: оцените себя в баллах по шкале от одного до 10 по основным профессиональным навыкам и определите, где есть пробелы.

Анализ карьерных достижений: проанализируйте, каких успехов вы уже достигли, а что вам не удалось (и не случилась ли неудача потому, что цель была вам неинтересна).

Менторство, коучинг: советы экспертов помогут выявить зоны, которые вы могли бы развить.

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Адаптируйте резюме под современные требования

Подробно мы писали об этом в другой статье, поэтому здесь ограничимся тремя важными рекомендациями.

Используйте в резюме ключевые слова из интересных вам вакансий и позиций, чтобы увеличить шансы на прохождение автоматического скрининга. Отразите в резюме измеримые успехи, такие как увеличение продаж или улучшение показателей. Укажите навыки, которые соответствуют текущим экономическим трендам, например, цифровые компетенции, лидерские качества, развитый эмоциональный интеллект и способность быть эффективным сотрудником на удаленке.

Резюме стоит обновлять регулярно, даже если работу вы прямо сейчас не ищете: это поможет не забыть о новых достижениях, навыках и сохранить уверенность, что вы ценный сотрудник.

Занимайтесь нетворкингом и стройте профессиональный бренд

Мало кто обращает внимание на возраст специалиста, который обладает гордым (и подтвержденным) званием «эксперт». Не просто наращивайте экспертизу, но всеми доступными и психологически комфортными для вас способами демонстрируйте это и делитесь результатами.

Участие в профессиональных сообществах — это способ обменяться опытом, подчеркнуть достижения, привлечь к себе внимание, а также возможность познакомиться с ключевыми игроками в своей отрасли. Присоединяйтесь к ассоциациям, посещайте конференции и семинары. Заводите связи с людьми из разных областей: это расширяет кругозор и открывает новые возможности.

Впрочем, нетворкинг — это еще и постоянное взаимодействие с интересными вам людьми.

Начните с малого . Общайтесь с коллегами по проектам, делитесь идеями и результатами.

Используйте соцсети и площадки для профессионального нетворкинга. Не просто добавляйте знакомых, но активно взаимодействуйте с ними. Публикуйте статьи, рассказывайте о новых трендах, комментируйте чужие посты — это повысит вашу видимость и расширит круг контактов.

Стремитесь быть полезным. Прежде чем попросить помощи, предложите свой опыт, базу контактов или полезную информацию, дайте советы или поделитесь лайфхаком.

Развивайте востребованные навыки

Развитые гибкие навыки потребуются вам в любом возрасте и на любой должности. При этом не стоит забывать о жестких, узкопрофессиональных навыках, необходимых для работы в вашей сфере.

Отслеживать и развивать их можно следующим образом:

Зайдите на сайт с вакансиями, например на Работу.ру. Выберите шесть-семь вакансий, которые понравятся вам по составу задач и — обязательно — по уровню дохода и дополнительным бонусам (соцпакет, комфортный офис, дружелюбная корпоративная культура). Выпишите из этих вакансий навыки и знания, которыми вы пока не обладаете, а также сервисы, программы, инструменты, которыми не умеете пользоваться. Составьте план развития трех самых частотных навыков из вашего списка. В этот план могут войти курсы от специалистов и на MOOC-площадках, самообучение с помощью ютуба, работа с наставником. Приступите к обучению. Обязательно используйте навык в работе и фиксируйте, как меняются в лучшую сторону ваши результаты. Вернитесь к изучению вакансий через полгода.

Кроме того, вы можете освоить интересный вам навык из списка навыков будущего:

работа с ИИ и машинное обучение;

анализ, обработка и визуализация больших данных;

управление проектами;

работа с инструментами аналитики;

эмоциональный интеллект;

креативность;

навыки работы с роботами и автоматизация процессов;

организация работы в удаленных командах.

Заботьтесь о физическом и ментальном здоровье

Забота о теле и энергии напрямую влияет на продуктивность, особенно когда человек становится старше. Правильное питание, регулярные тренировки и здоровый сон помогут вам поддерживать хорошую физическую форму — и дадут энергию для повседневных задач и развития карьеры.

Здоровый образ жизни (на деле, а не на словах) позволит вам выглядеть в глазах руководства и коллег энергичным, собранным и уверенным, будет работать на создание имиджа ответственного и успешного профессионала — в любом возрасте.

Умение справляться с неудачами или страхом перед изменениями важно для карьерного роста, когда вы становитесь старше. Развивайте психологическую гибкость через осознанность, практики медитации и хобби.

Заведите интересное хобби. Наблюдая за яркими людьми, которые ездят на археологические раскопки, пишут музыку для укулеле, фотографируют с дронов, исследуют семейное древо или танцуют афроданс, — окружающие забывают об их возрасте.

Можно выбрать и что-то менее необычное: участие в марафонах, вязание шапок, волонтерство. Главное — гореть самому и быть источником тепла для тех, кто с вами знаком.

Подготовьте «план Б»

Даже если вы любите свою работу, стоит подготовить пути отступления: вдруг профессия морально устареет или руководство компании решит заменить вас кем-то более «бодрым»?

Подумайте, какие сферы вас увлекают, какие занятия доставляют удовольствие. Поищите пересечения этих сфер и занятий с тем, за что рынок труд готов платить. Составьте список гипотез — и последовательно, без спешки и давления извне проверяйте их с помощью вводных курсов, «пробных дней», общения со специалистами, которые уже занимаются тем, что вам нравится.

Проанализируйте смежные области, где ваш опыт может быть полезен: не отказывайтесь от профессионального фундамента, который у вас есть.

Обучение новым профессиям требует времени и усилий. Фриланс, предпринимательство, проектная работа и бесплатные стажировки позволяют «бесшовно» переходить в новые профессии.

И чтобы семейный бюджет не пострадал от карьерного форс-мажора, начните откладывать деньги на «план Б»: не просто на смену работы, но на переход в новую профессию, переезд в новый город или долгое, серьезное обучение.