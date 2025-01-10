Поиск работы бухгалтеров

Как успешно противостоять возрастным стереотипам в недалеком будущем? Что стоит делать уже сейчас, чтобы послезавтра не остаться без работы

Возрастные стереотипы в карьере — реальность, с которой сталкивается почти каждый. Чтобы их успешно обходить, стоит подготовиться заранее. Расскажем, что вы можете делать уже сейчас, чтобы чьи-то «представления о прекрасном» (сотруднике) не мешали вам воплощать профессиональные мечты и строить успешную карьеру.
Как успешно противостоять возрастным стереотипам в недалеком будущем? Что стоит делать уже сейчас, чтобы послезавтра не остаться без работы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы не будем говорить о стереотипах, связанных со «слишком юным» возрастом. Да, они существуют, но побороть их легко: просто живите, взрослейте, упорно учитесь и трудитесь. Возрастные же стереотипы, возникающие позже, требуют осознанной работы над собой и своей карьерной стратегией.

Эта статья для вас, если сейчас вам 38–39 лет: вы приближаетесь к характеристике «слегка за 40» — и к «среднему возрасту», который, согласно свежему определению ВОЗ, теперь наступает в 45 лет.

Как возраст влияет на карьеру

Ответ напрашивается сам: в течение жизни человек приобретает ценный опыт, который делает его более сильным профессионалом. Но не все так просто. На восприятие рекрутеров и работодателей влияют стереотипы о возрасте.

Статья на медиа «Просто работа»

Как в случае с любыми стереотипами — не только возрастными, — из уравнения исключаются индивидуальные характеристики человека.

Действительно: многие, становясь старше, рискуют все менее охотно (хорошо представляют себе последствия) или уже не стремятся к высоким должностям (пересмотрели жизненные приоритеты). Но так случается не со всеми. И обидно, когда чье-то предвзятое мнение закрывает кандидату путь в интересный проект или на перспективную позицию.

В США 59% мужчин и 64% женщин заявляют, что стали жертвами или свидетелями дискриминации по возрасту.

Случаи эйджизма и борьба с ним находят отражение в поп-культуре: например, сериал «Юная», в котором 40-летняя героиня притворяется 26-летней, чтобы получить работу, удерживает интерес зрителя на протяжении семи сезонов.

В России официально эйджизма нет, но на практике он цветет пышным цветом, и социологи это подтверждают. Согласно исследованию Высшей школы экономики, шансы кандидата 29 лет получить приглашение на собеседование в два с половиной раза выше, чем у кандидата 48 лет с абсолютно таким же резюме.

К счастью, возраст — это не только ограничения. Опыт, стрессоустойчивость и способность принимать взвешенные решения часто делают возрастных сотрудников незаменимыми.

Если помнить о стереотипах, но действовать на опережение, то они повлияют на вашу карьеру так, как вы сами им позволите.

К тому же с увеличением продолжительности жизни, старением рабочей силы и под давлением государства многие компании начинают пересматривать свою политику в отношении возрастных сотрудников.

Как меняются требования работодателей к сотрудникам среднего возраста

  • Работодатели ожидают гибкости в профессиональной деятельности, готовности быстро осваивать новые подходы и методы.

  • Работодатели ценят способность эффективно взаимодействовать с разновозрастными командами, делиться опытом и находить общий язык с зумерами и миллениалами.

  • Люди должны быть готовы к постоянному обучению и развитию, особенно в сфере технологий и коммуникаций.

  • Работодатели предлагают сотрудникам среднего возраста становиться наставниками для молодых коллег — и ожидают, что ни те, ни другие не позволят стереотипам вредить процессу обмена знаниями.

  • Работодатели ценят тех, кто не просто соблюдает правила и делает свою работу хорошо, но предлагает инновационные идеи, находит нестандартные решения в рамках своей области.

  • Человек будет более востребованным специалистом, если докажет свою способность эффективно трудиться в условиях гибрида или удаленки.

  • Работодатели ожидают, что сотрудники среднего возраста будут не только выполнять рабочие обязанности, но и станут «лицом» компании, укрепят ее образ надежного и стабильного партнера.

  • О возрасте легко забудут, если человек ведет активный образ жизни, поддерживает хорошую физическую форму, участвует в спортивных, экологических и социальных инициативах компании наравне с более молодыми коллегами.

Наращивайте профессиональный и социальный капитал

Оцените свои сильные стороны и определите зоны развития

SWOT-анализ поможет вам увидеть свои сильные стороны, слабости и возможности для роста.

Статья на медиа «Просто работа»

Пример выше условный, а пункты слишком общие. С помощью вариантов из списка ниже можно сделать SWOT-анализ более глубоким, подробным и полезным.

  • Карьерные и психологические тесты подскажут, какие области требуют улучшения.

  • Отзывы коллег, руководителей, а также клиентов, партнеров и подчиненных помогут выявить слабые места и области для улучшения.

  • Самооценка по ключевым компетенциям: оцените себя в баллах по шкале от одного до 10 по основным профессиональным навыкам и определите, где есть пробелы.

  • Анализ карьерных достижений: проанализируйте, каких успехов вы уже достигли, а что вам не удалось (и не случилась ли неудача потому, что цель была вам неинтересна).

  • Менторство, коучинг: советы экспертов помогут выявить зоны, которые вы могли бы развить.

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Адаптируйте резюме под современные требования

Подробно мы писали об этом в другой статье, поэтому здесь ограничимся тремя важными рекомендациями.

  1. Используйте в резюме ключевые слова из интересных вам вакансий и позиций, чтобы увеличить шансы на прохождение автоматического скрининга.

  2. Отразите в резюме измеримые успехи, такие как увеличение продаж или улучшение показателей.

  3. Укажите навыки, которые соответствуют текущим экономическим трендам, например, цифровые компетенции, лидерские качества, развитый эмоциональный интеллект и способность быть эффективным сотрудником на удаленке.

Резюме стоит обновлять регулярно, даже если работу вы прямо сейчас не ищете: это поможет не забыть о новых достижениях, навыках и сохранить уверенность, что вы ценный сотрудник.

Занимайтесь нетворкингом и стройте профессиональный бренд

Мало кто обращает внимание на возраст специалиста, который обладает гордым (и подтвержденным) званием «эксперт». Не просто наращивайте экспертизу, но всеми доступными и психологически комфортными для вас способами демонстрируйте это и делитесь результатами.

Участие в профессиональных сообществах — это способ обменяться опытом, подчеркнуть достижения, привлечь к себе внимание, а также возможность познакомиться с ключевыми игроками в своей отрасли. Присоединяйтесь к ассоциациям, посещайте конференции и семинары. Заводите связи с людьми из разных областей: это расширяет кругозор и открывает новые возможности.

Впрочем, нетворкинг — это еще и постоянное взаимодействие с интересными вам людьми.

  • Начните с малого. Общайтесь с коллегами по проектам, делитесь идеями и результатами.

  • Используйте соцсети и площадки для профессионального нетворкинга. Не просто добавляйте знакомых, но активно взаимодействуйте с ними. Публикуйте статьи, рассказывайте о новых трендах, комментируйте чужие посты — это повысит вашу видимость и расширит круг контактов.

  • Стремитесь быть полезным. Прежде чем попросить помощи, предложите свой опыт, базу контактов или полезную информацию, дайте советы или поделитесь лайфхаком.

Развивайте востребованные навыки

Развитые гибкие навыки потребуются вам в любом возрасте и на любой должности. При этом не стоит забывать о жестких, узкопрофессиональных навыках, необходимых для работы в вашей сфере.

Отслеживать и развивать их можно следующим образом:

  1. Зайдите на сайт с вакансиями, например на Работу.ру.

  2. Выберите шесть-семь вакансий, которые понравятся вам по составу задач и — обязательно — по уровню дохода и дополнительным бонусам (соцпакет, комфортный офис, дружелюбная корпоративная культура).

  3. Выпишите из этих вакансий навыки и знания, которыми вы пока не обладаете, а также сервисы, программы, инструменты, которыми не умеете пользоваться.

  4. Составьте план развития трех самых частотных навыков из вашего списка. В этот план могут войти курсы от специалистов и на MOOC-площадках, самообучение с помощью ютуба, работа с наставником.

  5. Приступите к обучению. Обязательно используйте навык в работе и фиксируйте, как меняются в лучшую сторону ваши результаты.

  6. Вернитесь к изучению вакансий через полгода.

Кроме того, вы можете освоить интересный вам навык из списка навыков будущего:

  • работа с ИИ и машинное обучение;

  • анализ, обработка и визуализация больших данных;

  • управление проектами;

  • работа с инструментами аналитики;

  • эмоциональный интеллект;

  • креативность;

  • навыки работы с роботами и автоматизация процессов;

  • организация работы в удаленных командах.

Заботьтесь о физическом и ментальном здоровье

Забота о теле и энергии напрямую влияет на продуктивность, особенно когда человек становится старше. Правильное питание, регулярные тренировки и здоровый сон помогут вам поддерживать хорошую физическую форму — и дадут энергию для повседневных задач и развития карьеры.

Здоровый образ жизни (на деле, а не на словах) позволит вам выглядеть в глазах руководства и коллег энергичным, собранным и уверенным, будет работать на создание имиджа ответственного и успешного профессионала — в любом возрасте.

Умение справляться с неудачами или страхом перед изменениями важно для карьерного роста, когда вы становитесь старше. Развивайте психологическую гибкость через осознанность, практики медитации и хобби.

Заведите интересное хобби. Наблюдая за яркими людьми, которые ездят на археологические раскопки, пишут музыку для укулеле, фотографируют с дронов, исследуют семейное древо или танцуют афроданс, — окружающие забывают об их возрасте.

Можно выбрать и что-то менее необычное: участие в марафонах, вязание шапок, волонтерство. Главное — гореть самому и быть источником тепла для тех, кто с вами знаком.

Подготовьте «план Б»

Даже если вы любите свою работу, стоит подготовить пути отступления: вдруг профессия морально устареет или руководство компании решит заменить вас кем-то более «бодрым»?

Подумайте, какие сферы вас увлекают, какие занятия доставляют удовольствие. Поищите пересечения этих сфер и занятий с тем, за что рынок труд готов платить. Составьте список гипотез — и последовательно, без спешки и давления извне проверяйте их с помощью вводных курсов, «пробных дней», общения со специалистами, которые уже занимаются тем, что вам нравится.

Проанализируйте смежные области, где ваш опыт может быть полезен: не отказывайтесь от профессионального фундамента, который у вас есть.

Обучение новым профессиям требует времени и усилий. Фриланс, предпринимательство, проектная работа и бесплатные стажировки позволяют «бесшовно» переходить в новые профессии.

И чтобы семейный бюджет не пострадал от карьерного форс-мажора, начните откладывать деньги на «план Б»: не просто на смену работы, но на переход в новую профессию, переезд в новый город или долгое, серьезное обучение.

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Поиск работы бухгалтеров

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