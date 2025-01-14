Административная ответственность за нарушения с первичкой

За нарушения, связанные с первичными документами, установлена административная ответственность для должностных лиц. Есть основания, по которым этой ответственности можно избежать.

Источник: Бухгалтерия.ру

Штрафы по КоАП

В КоАП есть статья 13.20 КоАП, которая устанавливает ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов. Это вынесение предупреждения или административный штраф на сумму:

от 1000 до 3000 руб. для граждан;

от 3000 до 5000 руб. для должностных лиц;

от 5000 до 10 000 руб. для юридических лиц.

По статье 15.11 КоАП за «отсутствие первичных документов, счетов-фактур или регистров бухгалтерского учета или налогового учета», которое квалифицируется как «грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения», мировой судья может наложить административный штраф на руководителя или главного бухгалтера организации. Это происходит по инициативе налоговиков.

Штраф по статье 15.11 КоАП составляет от 5000 до 10 000 рублей, а за повторное нарушение — от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Повторным совершением административного правонарушения является совершение правонарушения в тот период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение однородного административного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП).

Этот период длится со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления (ст. 4.6 КоАП).

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о бухгалтерском учете составляет 2 года со дня совершения административного правонарушения (п.1 ст. 4.5 КоАП).

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Когда штрафуют по статье 15.11 КоАП

Этот административный штраф налагают только в том случае, если нарушение правил бухгалтерского или налогового учета привело:

к занижению сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтерского учета;

к искажению любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%;

к регистрации не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета;

ведению счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета ;

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета ;

отсутствию у компании первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов.

За грубые нарушения в оформлении документов по статье 120 Налогового кодекса к ответственности привлекается организация, а по пункту 15.11 Кодекса об административных правонарушениях — ее должностные лица. При этом, согласно пункту 4 статьи 108 НК,

«привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации».

Можно ли избежать штрафа по статье 15.11 КоАП

Бухгалтера или должностное лицо не оштрафуют, если (п. 1.1 статьи 15.11 КоАП):

первичные документы, не соответствующие свершившимся фактам хозяйственной жизни, составлены другими лицами ;

первичные документы не переданы или переданы с опозданием.

Также должностные лица освобождаются от административной ответственности за подобные нарушения, если они: