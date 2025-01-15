Что можно экспортировать и импортировать в Россию в 2025 году

До конца 2026 года действует запрет на ввоз и вывоз за пределы РФ некоторых видов товаров. Эта мера принята не в целях предотвращения появления в стране некачественной продукции. Такое решение принято в качестве ответной санкции, вызванной действиями недружественных стран. Каким образом действуют контрсанкции, расскажем в нашей статье.

Запрет на ввоз

Запрет на ввоз в Россию некоторых категорий товаров был введен еще в 2014 году.

Указ Президента от 06.08.2014 № 560 запретил ввоз товаров и ограничил ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, если страной их происхождения было государство, которое приняло решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или физлиц или присоединившееся к такому решению.

Действие мер, предусмотренных указом Президента от 06.08.2014 № 560, продлили до 31 декабря 2024 года.

Перечень запрещенной к ввозу сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Норвегия, а также страной происхождения или отправления является Украина, соответственно утвержден решениями Кабмина от 07.08.2014 № 778, от 29.12.2018 № 1716-83.

К примеру, запрещен импорт живой рыбы, ракообразных, молока и молочной продукции, овощей, фруктов и орехов.

Для применения перечней идентифицировать запрещенную к импорту продукцию нужно по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, а в ряде случаев и по наименованию.

Однако в некоторых случаях установлены исключения. Так, импорт в РФ отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия разрешен при осуществлении транзитных международных автомобильных и железнодорожных перевозок через территорию РФ в третьи страны при условии:

обеспечения прослеживаемости с использованием системы контроля, предусматривающей применение средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;

наличия у водителей, осуществляющих такие автомобильные перевозки, учетных талонов.

В случае нарушения водителями ТС при осуществлении таких автомобильных перевозок порядка наложения (снятия) и применения средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, учетные талоны считаются недействительными.

Чтобы соблюдать установленные ограничения, ФТС предписано обеспечить определение страны происхождения товаров, ввозимых в РФ.

В случае обнаружения запрещенная к ввозу продукция подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению после оформления акта (протокола) о факте изъятия.

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Запрет на вывоз

По указу Президента от 08.03.2022 № 100 до 31 декабря 2025 года действуют следующие специальные экономические меры, как то:

запрет вывоза товаров , продукции, сырья согласно перечням, определяемым кабмином;

ограничение на экспорт и импорт по перечням, установленным правительством;

установление повышенных ставок экспортных и импортных таможенных пошлин в отношении продукции и (или) сырья, вывозимых из РФ или ввозимых в страну по перечням, определяемым правительством.

В целях исполнения этого документа рядом решений кабмина урегулирован порядок вывоза некоторых видов товаров и оборудования. В числе этих документов — постановления от 09.03.2022 № 311, 312, 313.

При этом:

1. Постановление № 311 запрещает и ограничивает поставки товаров во все зарубежные страны. Исключение — Беларусь в рамках Союзного государства, Абхазия и Южная Осетия. Экспорт разрешен по внешнеторговым договорам (контрактам), контрагентами которых выступают лица, зарегистрированные или постоянно проживающие в этих странах.

В перечни запрещенных к вывозу товаров по постановлению № 311 вошла продукция медицинского назначения, инструменты, промышленное оборудование, станки, машины, сельхозтехника.

Для применения перечней нужно руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства использования.

При этом запрет не действует на товары, происходящие из РФ, если их поставка сопровождается сертификатом СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товара.

2. Постановление № 312 не предусматривает запрета на экспорт, а вводит разрешительный порядок вывоза из РФ отдельных видов товаров по установленным перечням. Разрешительный порядок коснулся экспорта в страны ЕАЭС следующих видов отдельных видов:

сельхозтехники и частей к ней;

ТС, их частей и комплектующих;

промышленной продукции;

телекоммуникационного оборудования, частей и материалов;

лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему;

товаров медицинского назначения.

Из указанного правила предусмотрены исключения. Так, ограничения не распространяются:

на товары, происходящие с территории РФ, если они сопровождаются сертификатом о происхождении СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товара;

на товары (вне зависимости от их происхождения), вывозимые в ДНР, ЛНР, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия;

на вывозимые товары в Беларусь в рамках Союзного государства;

на товары, происходящие из ДНР, ЛНР, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара, выдаваемым уполномоченными органами (организациями) этих Республик.

3. Постановление № 313 запрещает экспорт товаров в недружественные страны. К таким товарам отнесены некоторые виды продукции деревообрабатывающей и металлургической промышленности, а также товары двойного назначения.

Указанный запрет также распространяется на экспорт из РФ перечисленных товаров в иные зарубежные страны, помимо недружественных, при условии, что такие товары вывозятся из РФ по внешнеторговым договорам (контрактам), которые:

заключены с лицами, зарегистрированными в юрисдикции недружественных стран;

либо предусматривают расчеты через банки, зарегистрированными в юрисдикции недружественных стран.

Установлены случаи, когда запрет на вывоз не действует. Так, он не распространяется на товары (кроме товаров двойного назначения), вывозимые из РФ в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами России, а также на товары, происходящие из РФ, перемещаемые между частями территории России через территории зарубежных стран.

Сертификат СТ-1

Сертификаты происхождения СТ-1 выдаются на товары, вывозимые из РФ в государства — участники СНГ, Грузию, Абхазию и Южную Осетию. При вывозе из РФ на территорию Украины товаров российского происхождения сертификаты СТ-1 до особого указания ТПП не выдаются.

СТ-1 оформляется и выдается на одну партию товаров. Партией признаются товары, которые:

поставляются одновременно по одному или нескольким товаротранспортным документам в адрес одного грузополучателя от одного грузоотправителя;

пересылаются по одной почтовой накладной либо перемещаются в качестве багажа одним лицом, пересекающим границу РФ.

Сертификаты оформляют на основании письменного заявления декларанта, к которому нужно приложить акт экспертизы определения страны происхождения товара.

Оформление электронной заявки на получение сертификата страны происхождения товара (АИС «Экспертиза и сертификация») доступно в личном кабинете на сайте ТПП (https://lk.tpprf.ru/docflow/).

Получив и рассмотрев документы, ТПП должна выдать сертификат о происхождении товара в течение пяти рабочих дней.

Для упрощения получения разрешений, установленных в постановлениях кабмина № 311 и 312, Минпромторг и ТПП разработали специальные правила выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам.

Для исключения каких-либо дополнительных издержек российских компаний разрешена выдача сертификатов СТ-1 без составления акта экспертизы определения страны происхождения и взимания соответствующей платы за данные работы. Например, при наличии на заявляемый товар акта экспертизы определения страны происхождения для выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1, срок действия которого не более одного года (письмо ТПП от 11.03.2022 № 02в/350).

В то же время при обращении лиц за сертификатом СТ-1 при экспорте товаров в государства — участники СНГ (за исключением Украины), Абхазию, в Южную Осетию, Грузию, такая особенность оформления не применяется и данные сертификаты оформляются в установленном порядке в соответствии с правилами происхождения, действующими в отношении соответствующей страны.

Срок применения СТ-1 — 12 месяцев со дня выдачи.

Помимо сертификата СТ-1, в качестве документов, подтверждающих российское происхождение товаров, разрешено использовать иные виды сертификатов о происхождении товара:

формы СТ-2;

формы СТ-3;

формы EAV;

общей формы;

формы «А».

Такие сертификаты используются как для представления российской таможне (на бумаге или в электронном виде) в целях реализации постановлений № 311 и 312, так и для представления в таможенные органы за рубежом.

Если отсутствует необходимость в получении вышеперечисленных сертификатов, экспортер может получить специализированный сертификат СТ-1 исключительно для российских таможенных органов на российские товары, включенные в постановления № 311 и 312, экспортируемые за рубеж, в том числе не относящиеся к государствам — участникам СНГ (информация Минпромторга от 24.03.2022).

Причины отказа

ТПП откажет декларанту в выдаче сертификата, если:

заявленный товар не отвечает критериям происхождения , предусмотренным соответствующими правилами происхождения;

при получении сведений о том, что заявитель предоставил недостоверные сведения и документы для оформления сертификата о происхождении товара.

Несоответствие представленного комплекта документов требованиям, предъявляемым к порядку выдачи сертификата, может стать основанием для отказа в выдаче СТ-1. Положение о порядке оформления, удостоверения и выдачи сертификатов о происхождении товара, а также других документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, урегулировано правлением ТПП приказом от 01.03.2024 № 14.

Мотивированный отказ ТПП пришлет заявителю в течение пяти рабочих дней.

Сервисы для проверки

Как такового сервиса, с помощью которого можно узнать все данные о запрете на ввоз или вывоз товаров, нет. В Интернете представлена разрозненная информация, в том числе подготовленная не уполномоченными ведомствами, а частными компаниями.

К примеру, все действующие в отношении РФ санкции собраны на странице ТПП https://uslugi.tpprf.ru/ru/sanctions_2022/. Здесь можно узнать актуальную информацию о действующих мерах.

О запретах и ограничениях по постановлениям № 311, 312, 313 можно узнать на странице https://www.alta.ru/tnved/forbidden_export/.

Информацию о том, попал ли интересующий товар под санкции и есть ли запрет на ввоз товара из ЕС, можно выяснить с помощью сервиса https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en.

Однако поиск осложнится в связи с тем, что информация по сервису проверяется с учетом европейских кодов HS, которые являются аналогом российских ТН ВЭД.