Основные источники инвестиций для малого и среднего бизнеса: государственные гранты, бизнес-ангелы, краудфандинг, банковское финансирование, акселераторы

В период быстрой трансформации экономики бизнесу для выживания крайне важен доступ к финансовым активам. Традиционные способы получения капитала, такие как банковские кредиты, далеко не всегда отвечают нуждам предпринимателей. Из-за этого бизнесменам приходится активно изыскивать другие источники средств, чтобы привлечь инвестиции.

О них рассказала Анастасия Кондакова — эксперт по развитию бизнеса, ритейлу и цифровизации бизнеса, еx-соучредитель компании Redecoro (офлайн-магазины товаров для дома, которые стали заменой ушедшей Zara), учредитель сервиса IT-решений для бизнеса VRTOOLapp — первый российский сервис виртуальной примерки товаров из карточки товара.

Как подготовить бизнес к получению инвестиций

Во-первых, стартап должен иметь четко сформулированную бизнес-модель, демонстрирующую его потенциал и перспективы роста. Это включает в себя разработку продукта или услуги, определение целевой аудитории, стратегии монетизации, анализ конкурентов.

Во-вторых, компания должна иметь сильную команду, способную реализовать эту бизнес-модель. Инвесторы хотят видеть, что у специалистов есть навыки, опыт и страсть, необходимые для достижения успеха.

В-третьих, стартап должен быть готов предоставить инвесторам подробные финансовые прогнозы по продажам, доходам, расходам и прибыли.

Наконец, он обязан приготовиться к тщательной проверке со стороны потенциальных инвесторов, в частности, бизнес-модели, финансовых данных, юридического статуса и других аспектов бизнеса.

Как только это произойдет, предпринимателю необходимо будет выбрать стратегию поиска инвестиций.

Краудфандинг

Под этим термином понимают сбор денежных средств для финансовой поддержки стартапа. Они могут поступать в виде пожертвований, предзаказов продуктов, при покупке ценных бумаг, выпущенных компанией.

Сегодня для краудфандинга в сети существует множество веб-площадок, таких как Kickstarter, Indiegogo, ProductHunt и GoFundMe. С их помощью предприниматели могут привлечь финансирование в свой проект.

Главное преимущество этого метода — шанс получить денежные средства без необходимости поиска инвесторов. Это позволяет сэкономить время и силы. Бизнесмены могут обратиться к тем, кто симпатизирует стартапу, и получить от них финансирование. Технически грамотные предприниматели могут рассчитывать на поддержку от лиц, заинтересованных в технологических инновациях.

Краудфандинг также дает возможность совершать предпродажи продуктов, чтобы получить денежные средства. Благодаря этому можно реализовывать свои товары и услуги, не дожидаясь их производства, и тем самым привлекать финансы.

Наконец, краудфандинг дает шанс получить от клиентов обратную связь. Если люди заинтересованы в проекте, они предлагают в комментариях идеи, которые помогают улучшить бизнес в соответствии с требованиями рынка.

Бизнес-акселераторы

Участие в акселераторах — перспективная стратегия привлечения финансов в проект. Они представляют собой программы с фиксированной продолжительностью, позволяющие ускорить развитие стартапа, и рассчитаны, как правило, на несколько недель или месяцев.

На протяжении этого времени бизнесмен проходит обучение и получает возможность привлечь денежные средства для своей компании.

Участвуя в акселераторе, предприниматель может завести полезные знакомства с инвесторами или потенциальными партнерами, создать клиентскую базу и тем самым сформировать условия для последующего роста стартапа.

Однако этот метод подразумевает и некоторые риски:

Временной и ресурсный лимит. В период участия в акселераторе придется приложить максимум усилий, чтобы получить результат. Придется придерживаться жесткого тайм-менеджмента и самодисциплины.

Нехватка контроля . Программа подразумевает наличие менторства, поэтому предпринимателю придется делиться данными о своем стартапе. То есть передать другим лицам часть контроля над проектом.

Повышенный уровень стресса. Участие в акселераторе может оказаться весьма напряженным, особенно когда у бизнесмена большие цели. Важно сохранять спокойствие и хладнокровие.

Бизнес-ангелы

Это частные инвесторы, которые финансово поддерживают стартапы из собственных средств. Они могут предоставить денежную помощь на раннем этапе развития проекта, когда получить деньги из других источников невозможно. Благодаря этому предприниматель может приступить к реализации своей идеи, не затрачивая личные ресурсы на поиски инвесторов.

Бизнес-ангелы обладают огромным опытом в сфере инвестиций и выбирают стартапы с особой тщательностью.

Один из плюсов участия в развитии компании бизнес-ангела — возможность работать под руководством опытного бизнесмена, установить полезные контакты в бизнес-кругах, обзавестись клиентской базой. Менторство может стать решающим для роста стартапа.

Государственные гранты

Поскольку стартапы важны для развития российской экономики, государство предоставляет им гранты. Бизнес, который их получает, не обязан выплачивать задолженности. Это дает возможность предпринимателю сделать акцент на масштабировании компании. Наличие гранта также привлекает инвесторов, которые видят государственную поддержку.

Чтобы получить грант, нужно узнать о наличии доступных программ, изучить их требования и условия, разобраться, соответствует ли им стартап. Далее необходимо предоставить заявку, предварительно подготовив бизнес-план и презентацию проекта.

В них должны быть данные о бизнес-модели, планах на развитие и применения гранта, потенциале роста компании. Презентация поможет убедить комиссию в необходимости предоставить вам финансовую помощь. Заявку нужно подать в установленные сроки и с соблюдением всех условий.

Получение кредита в банке

Это самый доступный способ получить финансирование. Банки предоставляют кредиты на различные нужды, в том числе на покупку или аренду недвижимости, оборудования, пусковой капитал, найм специалистов, маркетинг и другие расходы.

Именно этот метод избрала компания VRTOOLapp для своего развития. Среди плюсов такого вида финансирования стартапов можно отметить управление денежными активами, планирование налогов, бухучет. Банки помогают начинающим компаниями грамотно распорядиться полученными средствами.

Но стоит учесть, что у банковского кредитования есть свои риски. Бизнес должен быть готов к тому, чтобы вернуть деньги, даже если окажется убыточным. Банки также могут запросить гарантии или материальное обеспечение.

Привлечение инвестиций для стартапа требует стратегического подхода. Указанные методы — только некоторые из возможных путей получения финансов. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому выбор зависит от нужд компании и текущей ситуации.