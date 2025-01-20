Курс валюты ежедневно меняется. Именно поэтому компании нередко договариваются с контрагентом о конкретной величине. Рассказываем, как настроить в 1С курс валюты, установленный в соглашении.

Если покупатель должен оплатить стоимость товаров по курсу, который согласован в договоре и установлен в соответствии с величиной на дату предоплаты, то на момент отгрузки стоимость не меняется. Она согласована и не подлежит изменению.

Как и курс валют, правила работы бухгалтера регулярно меняются. Чтобы не учиться на ошибках, воспользуйтесь советами экспертов. Они выступят Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025» и расскажут о том, как работать в новых условиях. Покупайте билеты прямо сейчас, чтобы не переживать в будущем.

Дебиторская задолженность, то есть остаток платежа за отгруженные товары, не пересчитывается, так как ее размер не меняется. Чтобы при закрытии месяца не возникали курсовые разницы можно поступить так:

В справочнике «Валюты» необходимо создать новый элемент. Для него необходимо указать «Курс валюты вводится вручную». На вкладке «Курсы валют» стоит указать нужный курс. Созданную валюту необходимо указать в качестве валюты расчетов в договоре с покупателем. В документе «Поступление на расчетный счет» нужно выбрать договор с покупателем в этой валюте, а также вручную указать курс расчетов. В документе «Реализация» нужно указать курс реализации:

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