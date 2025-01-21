Налоговый вычет на обучение: как получить в 2025 году

Налоговый вычет в 2025 году можно получить как на свое обучение или обучение супруга, так и на обучение детей.

Татьяна Евдокимова, ведущий эксперт Контур.Экстерна, пояснила, когда и как можно получить вычет на обучение.

Особенность вычета на образование: суммы

Налоговый вычет на обучение предоставляется в размере фактически понесенных затрат, но в пределах лимитов, установленных законодательством. Так, для получения социального вычета на образование своих детей можно предъявить не более 110 000 рублей в год на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

К расходам на обучение детей можно отнести курсы иностранного языка, занятия в музыкальной школе, платные кружки в детском саду, обучение в ВУЗе. Главное условие — у образовательного учреждения должна быть соответствующая лицензия.

Лимит по социальному вычету на собственное обучение определяется отдельно и его размер выше — он составляет 150 000 рублей. Однако здесь важно помнить, что в эту сумму входят все социальные вычеты: на свое обучение, обучение супруги, на лечение, медикаменты и т.д.

Какие суммы компенсируют: расчет

Стоит отметить, что компенсируется вовсе не полная сумма, которая потрачена на обучение. Механизм действует так: на сумму понесенных расходов будет уменьшен доход, с которого исчисляется налог на доходы физических лиц.

Рассмотрим на примере: доход отца, оплатившего обучение в ВУЗе для своего 20-летнего сына на очной форме обучения, по итогу 2024 года составил 1 000 000 рублей. Согласно справке 2-НДФЛ, работодатель удержал НДФЛ в размере 130 000 рублей. Стоимость обучения в 2024 году – 200 000 рублей.

Фактически потрачено 200 000 рублей, однако максимальный размер социального вычета на обучение детей составляет 110 000 рублей.

Расчет будет таким: 1 000 000 – 110 000 = 890 000 рублей. Это база для расчета НДФЛ: 890 000 х 13% = 115 700 рублей.

Таким образом, отец может возместить НДФЛ из бюджета в размере 130 000 – 115 700 = 14 300 рублей.

Кто может получить вычет

Поскольку вычет применяется лишь к доходам, которые облагаются НДФЛ, получить его могут только непосредственные получатели таких доходов.

Если доходов не было, то воспользоваться социальным вычетом не получится (письмо МинФина от 26.07.2023 № 03-04-05-70308).

Это относится и к индивидуальным предпринимателям, которые ведут деятельность с применением специальных налоговых режимов — упрощенной системы налогообложения или патента.

Как получить вычет

С 2024 года получить социальный вычет по расходам на обучение стало намного проще. Подтверждающие документы теперь заменяет справка об оплате образовательных услуг по форме из приказа ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.

Напомню, что ранее, до 2024 года необходимо было предоставить целый пакет подтверждающих документов: договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, платежные документы, справку, подтверждающую очную форму обучения, документы, подтверждающие опекунство или родственные связи.

Оформить социальный вычет можно как у работодателя, так и в налоговой инспекции.

Вариант 1. Вычет получаем у работодателя.

Если вы примете решение получить вычет у работодателя, то нужно успеть подать ему соответствующее заявление до конца года, в котором были произведены расходы за обучение. Однако без обращения в ИФНС обойтись не удастся — работодатель сможет предоставить вычет только после подтверждения налогового органа о таком праве сотрудника.

Для этого сотруднику важно направить в налоговую инспекцию по месту своего жительства заявление о выдаче уведомления по форме из приказа ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@ и справку об оплате образовательных услуг.

Вариант 2: Вычет получаем в налоговом органе.

Для получения социального вычета в ИФНС придется дождаться окончания года, заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить справку об оплате образовательных услуг по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@. Такую справку образовательное учреждение выдаст по запросу налогоплательщика.

Срок давности налогового вычета — 3 года. Это значит, что в 2025 году можно заявить о получении социального вычета по расходам, произведенным в 2024, 2023 и 2022 годах.

Совет. Чтобы упростить процесс получения социального налогового вычета, воспользуйтесь возможностями личного кабинета налогоплательщика. В нем декларацию 3-НДФЛ можно легко заполнить с помощью мастера. А если оформление начать после 25 февраля, то данные о полученном доходе уже будут у налоговиков и автоматически подтянутся в декларацию.

Вычет возможен и без декларации

Если у поставщика образовательных услуг, имеющего соответствующую лицензию, есть техническая возможность подготовить и отправить в ИФНС по вашему запросу справку об оплате образовательных услуг, то получить вычет вы сможете и вовсе без заполнения декларации.

Возврат суммы излишне уплаченного налога обычно производится налоговым органом в течение одного месяца (п.6 ст.78 НК).

Налоговый орган после получения справки в электронном формате от поставщика разместит заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика (абз. 4, 5 подп. 2 п. 1 ст. 219 НК), которое налогоплательщику останется только подтвердить.

Правда, это станет возможно в 2025 году и только по расходам на обучение, произведенным в 2024 году.