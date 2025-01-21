Нужно ли отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь, выплаченную в январе

В январе необходимо подавать расчет 6-НДФЛ за прошлый год. Но что делать, если зарплата за декабрь 2024 год была выплачена только в январе 2025? Рассказываем в статье.

С 1 января 2023 года доходом для НДФЛ считается только выплаченная зарплата. Применяется более правило, указанное в п. 1 ст. 223 НК: если иное не предусмотрено пунктами 2 – 6 статьи, дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц — при получении доходов в денежной форме.

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То есть, пока зарплата не выплачена, для целей исчисления НДФЛ дохода нет. А значит в 6-НДФЛ (форма утв. приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@) за 2024 год не нужно отражать зарплату, выплаченную в январе. Ее можно отразить в расчете за 1 квартал.