Нужно ли подавать ЕФС-1 при переименовании должности

Работодатели знают, что подавать ЕФС-1 нужно в случае перевода на другую должность, перехода на дистанционную работу или на неполное рабочее время. Рассказываем, нужно ли передавать отчет, если произошло переименование должности.

При изменении наименования должности необходимо подать ЕФС-1. В подразделе 1.1 подраздела 1 раздела 1 ЕФС-1 отражаются сведения о трудовой деятельности (согласно ч. 2 ст. 66.1 ТК, пп. 2 п. 2.1 ст. 6 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ):

о переводах на другую работу:

о трудовой функции, включая наименование должности в соответствии со штатным расписанием;

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То есть вне зависимости от того, происходит ли перевод на другую работу при переименовании должности, в графе 3 подраздела 1.1 подраздела 1 раздела 1 формы указывается наименование «ПЕРЕВОД».

Если ведется бумажная трудовая книжка, то в ней также необходимо сделать запись о переименовании должности.