Стандартный вычет-2025, выходное пособие, окончательный расчет по срочному договору: разъяснения ведомств для бухгалтера по зарплате

Сделали полезную подборку для бухгалтера по разъяснениям Минфина и Роструда.

В 2025 году стандартный вычет по НДФЛ работникам надо предоставлять без заявления

Налоговые агенты-работодатели в 2025 году должны предоставлять стандартные налоговые вычеты без подачи заявления при наличии у них сведений о детях сотрудников.

Об этом напоминает Минфин в письме от 11.11.2024 № 03-04-05/110909.

Если сотрудник – новый, и у бухгалтера нет документов для вычета, то такой сотрудник вправе предоставить документы, подтверждающие группу или категорию инвалидности, недееспособность, прохождение обучения, возраст, а также иные документы, подтверждающие право на данный налоговый вычет.

Если изменились основания для получения стандартного вычета, об этом сотрудник должен оповестить работодателя.

Для стандартных вычетов новый сотрудник должен принести справку со старой работы

Пока зарплата сотрудника не превысит 450 тыс. рублей, ему положен стандартный налоговый вычет по НДФЛ на детей.

Если сотрудник работает с начала года, то бухгалтер отслеживает его доход в виде зарплаты с целью соблюдения лимита в 450 тыс. рублей.

Если же сотрудник принят на работу в середине года, то нужны сведения о доходах с его бывшей работы. Потому что лимит в 450 рублей – годовой.

Таким образом, новый сотрудник должен принести справку (бывшую 2-НДФЛ) со старой работы, чтобы на новой работе получать вычеты.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-04-05/111707.

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С 2025 года для НДФЛ выходное пособие при увольнении надо пересчитать по правилам для декретных

Выходное пособие уволенным сотрудникам не облагается НДФЛ в размере 3 средних заработков.

Но для целей НДФЛ этот необлагаемый лимит надо считать по тем же правилам, по которым считают пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком.

Такая норма действует с 1 января 2025 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.11.2024 № 03-04-06/117554.

При расчете необлагаемого лимита надо ориентироваться на постановление Правительства от 11.09.2021 № 1540. Этим документом утверждено положение по расчету больничных и декретных. Этот же документ теперь применяется и для целей НДФЛ.

Нюансы расчета среднего заработка по этому положению Минфин разъяснять не стал, так как это не относится к его компетенции.

Напомним, ситуация с расчетом выходного пособия сейчас такая:

начисление – по нормам ТК (по постановлению правительства № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);

НДФЛ – по нормам для декретных (по постановлению правительства № 1540, где двухгодовую зарплату делят на 730);

взносы – по нормам ТК (по постановлению № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год).

Окончательный расчет по срочному трудовому договору в выходной не делают

Роструд спросили, когда рассчитать сотрудника, если истечение срока трудового договора выпадает на выходной день.

По мнению ведомства, рассчитать сотрудника необходимо в ближайший рабочий день после выходного.

При этом Роструд ссылается на ч. 4 ст. 14 ТК. По ней, если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

То есть, например, если срок договора истекает 18 января (суббота), то день увольнения будет 20 января. Этот день сотрудник должен отработать и получить окончательный расчет по зарплате и иным выплатам.

Роструд: удерживать из зарплаты фитнес-абонемент нельзя, но есть нюанс

В ТК есть исчерпывающий перечень удержаний из зарплаты.

Удерживать для погашения задолженности работодателю можно:

для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты;

погашения неизрасходованного аванса по командировке;

возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок;

при увольнении за отпуск авансом.

Производить удержание из зарплаты по другим основаниям работодатель не вправе. Об этом предупреждает Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24127-6-1.

Роструд рассмотрел ситуацию, когда из зарплаты по заявлению удерживают:

за абонементы в спортивные секции по льготной цене;

для погашения потребительского кредита, чтобы средства банку перечислял работодатель.

Такие удержания трудовым законодательством не предусмотрены.

Вместе с тем, вычет из зарплаты для оплаты фитнес-абонемента и в счет погашения кредита при наличии заявления работника – это его волеизъявление распорядиться начисленной ему зарплатой.