Какие налоги и сборы нужно уплатить при импорте из ЕАЭС

При импорте из ЕАЭС помимо уплаты косвенных налогов может потребоваться удержать и другие налоги. Рассказываем, какие дополнительные расходы в пользу государства нужно уплатить.

Дополнительных расходов в пользу государства при импорте из ЕАЭС нет, кроме НДС, акцизов (если товар считается подакцизным), утилизационного сбора (по автомобилям) и экологического сбора. Последний уплачивают производители или импортеры подлежащих утилизации товаров или упаковки, которые не утилизируют отходы от их использования.

Перечень таких товаров указан в Постановлении Правительства от 29.12.2023 № 2414. Также импортеру нужно подать справку о подтверждающих документов (товарно-транспортные и коммерческие документы согласно Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

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