Как заполнить ТТН для подтверждения нулевой ставки при экспорте в ЕАЭС

При реализации товаров, вывезенных по процедуре экспорта, применяется нулевая ставка НДС. Однако ее необходимо подтвердить документами, указанными в ст. 165 НК. Рассказываем, как заполнить товарно-транспортную накладную и подтвердить ставку НДС.

Минфин в письме от 15.03.2017 № 03-07-13/1/14652 разъяснил, что при экспорте товаров из РФ в Республику Беларусь и Республику Казахстан, вывозимых покупателями на условиях самовывоза, применяется нулевая ставка НДС. Но при условии представления в ФНС документов, предусмотренных Протоколом № 18 от 29.05.2014 (и копий товарно-транспортных накладных, полученных от покупателей).

То есть подтвердить нулевую ставку НДС нужно с помощью документов, регулирующих перемещение товара с территории РФ на территорию стран ЕАЭС.

При международных автоперевозках используется форма CMR и заполнять ее должен покупатель, так как он заказывает перевозку. Нужно заполнить все поля, которые помогут определить покупателя товара, отправителя и то, какой товар вывезли за пределы РФ.

В случае, если вы используете транспортную накладную (утв. Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом), то необходимо соблюдать требования. Грузоотправитель должен заполнить разделы 1 — 5, 8, 11 и 12. Накладную необходимо подписать как грузоотправителю, так и грузополучателю, а также водителю.

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