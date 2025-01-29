Поправки в ТК и новые разъяснения Минтруда и Роструда: подборка для кадровика

В ТК внесут поправки по выходному пособию совместителей

Минтруд разработал проект поправок в ТК. Причиной внесения поправок послужило постановление Конституционного суда.

Сейчас работодатель платит пособие за второй месяц только тем бывшим сотрудникам, которые к тому моменту не нашли новую работу. Но у некоторых сотрудников другая работа была и до сокращения, они работали по совместительству у другого работодателя.

Сейчас в таком случае пособие не платят. Будут платить.

В ТК пропишут, что работникам, которые на день увольнения работали по совместительству и продолжили выполнение этой работы после увольнения с основного места, предоставляются гарантии в общем порядке.