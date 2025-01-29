Поправки в ТК и новые разъяснения Минтруда и Роструда: подборка для кадровика

В ТК внесут поправки по выходному пособию совместителей
Минтруд разработал проект поправок в ТК. Причиной внесения поправок послужило постановление Конституционного суда.
Сейчас работодатель платит пособие за второй месяц только тем бывшим сотрудникам, которые к тому моменту не нашли новую работу. Но у некоторых сотрудников другая работа была и до сокращения, они работали по совместительству у другого работодателя.
Сейчас в таком случае пособие не платят. Будут платить.
В ТК пропишут, что работникам, которые на день увольнения работали по совместительству и продолжили выполнение этой работы после увольнения с основного места, предоставляются гарантии в общем порядке.
В командировке сверхурочные не положены
За сверхурочную работу платят в полуторном размере за первые два часа и в двойном размере – за следующие часы. Но командировок это не касается.
Об этом пишет Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24134-6-1.
Ситуация такая: сотрудника командировали в филиал. Он должен был работать там до 18 часов, но по просьбе руководителя пришлось задержаться до 21-00.
Сверхурочная работа — это работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени.
За работником сохраняется средний заработок за дни командировки, если они являются рабочими днями по графику работы командирующей организации.
Оснований для оплаты сверхурочной работы в данном случае не возникает, поскольку привлечения к такой работе не осуществляется, делает вывод Роструд.
Если же эти дни по графику работы командирующей организации являются нерабочими, то оплата труда будет в двойном размере.
Таким образом, по мнению Роструда оплата выходных в командировке возможна, а оплата сверхурочных – нет.
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Дни отпуска для компенсации при увольнении считают в пропорции
При увольнении сотруднику надо выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.
Дни отпуска считают за каждый рабочий год, который начинается не с 1 января, а со дня поступления человека на работу к конкретному работодателю.
Надо ориентироваться на правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР от 30.04.1930 № 169. Этот документ действует до сих пор в части, не противоречащей ТК.
Полный рабочий год = 12 месяцев.
Увольняемые по любой причине работники, проработавшие не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в стаж, дающих право на отпуск, получают полную компенсацию.
Полную компенсацию также получают работники, проработавшие от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются по сокращению или ликвидации.
В остальных случаях работники получают пропорциональную компенсацию.
Таким образом, дни для компенсации за неиспользованный отпуск (КНО) в пропорции считают для работников:
проработавших от 5,5 до 11 месяцев — если они увольняются по каким-либо другим причинам, кроме сокращения и ликвидации (в т. ч. по собственному желанию);
проработавших менее 5,5 месяцев — независимо от причин увольнения.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 06.11.2024 № ПГ/22269-6-1.
При отпуске с последующим увольнением надо рассчитаться с работником до его начала
Если сотрудник берет отпуск с последующим увольнением, то днем его увольнения будет последний день отпуска. Но все выплаты работодатель должен сделать заранее.
Выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска нужно в последний рабочий день сотрудника.
Работодатель должен исходить из того, что последним днем работы сотрудника является не день его увольнения (последний день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска.
Такое разъяснение Минтруд дает в письмах от 13.12.2024 № 14-6/ООГ-7193, от 17.12.2024 № 14-6/ООГ-7264.
Иногда совместитель должен работать во время отпуска на основной работе
В общем случае отпуск совместителю нужно давать тогда же, когда у него отпуск по основному месту работы. Но если там отпуск большой, а по совместительству обычный, то сотруднику придется работать в одном месте, отдыхая от другой работы.
Роструд в письме от 27.12.2024 № ПГ/26749-6-1 рассмотрел такую ситуацию: у сотрудника на основном месте работы отпуск 35 дней, по совместительству – 28 дней. Он намерен по совместительству отдохнуть также 35 дней и не согласен брать отпуск без содержания.
Роструд пояснил, что в таком случае сотрудник должен оформить отпуск без сохранения зарплаты на своей второй работе.
А если он отказывается это делать, то ему придется выйти на работу через 28 дней и работать, будучи еще 7 дней в отпуске на своей первой работе.
Сотрудник не обязан согласовывать совместительство на основном месте работы
Важно, чтобы совместитель выполнял задачи у другого работодателя в свободное от основной работы время. Получать согласие начальства не нужно.
Роструд напомнил, что сотрудник, который хочет работать по совместительству в другой компании, не обязан уведомлять и согласовывать это с руководителем по основному месту работы.
Согласно ч. 1 ст. 60.1 ТК, работник имеет право заключать трудовой договор о выполнении другой работы в свободное время от основной занятости. Совместительство может быть как у того же работодателя (внутренним), так и у другого (внешним).
«В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством», — сказано в телеграм-канале Роструда.
Сотрудник может заключить трудовые договоры о работе по совместительству с неограниченным числом работодателей. Однако выполнять другие задачи нужно в свободное от основной работы время.
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