Как организации на ОСНО начислять НДС по продажам на маркетплейсе 

Если организация находится на ОСНО и продает товары через маркетплейс, то необходимо отражать в отчетности реализацию. Это легко сделать с помощью отчетов о продаже, но как быть с НДС? Рассказываем, как начислять этот налог и отражать реализацию товаров на маркетплейсе в 1С.

В личном кабинете продавца на маркетплейсе указывается, что селлер применяет ОСНО, поэтому цена товара включает НДС. После проведения еженедельного отчета о реализации нужно создать сводную справку о розничных продажах в 1С.

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В документе будут отражены суммарные данные о розничных продажах, облагаемых НДС за какой-либо период. При розничной реализации товаров (работ или услуг) неплательщикам НДС можно не составлять, а в книге продаж зарегистрировать сводную справку согласно Правилам ведения книги продаж (утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137) и письмам Минфина от 19.10.2015 № 03-07-09/59679, от 15.06.2015 № 03-07-14/34405.

Для формирования сводной справки нужно :

В разделе «Продажи» выбрать «Счета-фактуры выданные». Нажать на создать «Сводную справку о розничных продажах».

Нужно сделать новый документ и выбрать в качестве основания отчет о розничных продажах. Другие документы по работе с маркетплейсами находятся в разделе «Продажи-Маркетплейсы и комиссионеры»:

Передача на реализацию (передача товара на склад или в ПВЗ маркетплейса);

Отчет комиссионера с видом «Розничные продажи» (отчет о реализации).

Для формирования документов в 1С должен быть договор с маркетплейсом с видом «С комиссионером (агентом) на продажу».

Как оформить операции в 1С: Управление торговлей

В 1С для маркетплейса необходимо создать два соглашения:

Комиссионное (находится в пункте «Соглашения с клиентом»). Договор для отражения вознаграждения и услуг маркетплейса (в пункте «Соглашения с поставщиком»).

Передача товаров маркетплейсу на реализацию проводится в разделе «Продажи» подразделе «Документы продажи (все)». Необходимо создать документ «Передача на комиссию». Для отражения отчетов о реализации в разделе «Продажи» в пункте «Отчеты комиссионеров (агентов)» сделать документ «Отчет комиссионера о продажах».

В этом документе выделяется НДС. Сводные справки по операциям с неплательщиками НДС находятся в меню «Финансовый результат и контроллинг» пункт «НДС» подпункт «Счета-фактуры и таможенные документы».

Нужно проверить, включен ли в программе функционал в меню НСИ и администрирование: в разделе «Настройка НСИ и разделов» выбрать «НДС и ВЭД» и нажать на «Учет НДС».

Вознаграждение и другие услуги маркетплейса необходимо проводить в разделе «Закупки». В пункте «Документы закупки (все)» нужно создать документ «Приобретение услуг и прочих активов».

Также необходимо отразить удержание маркетплейсом стоимости вознаграждения и других услуг. Для этого в разделе «Казначейство» создается документ «Взаимозачет задолженности».

Операцию вручную (в случае необходимости) можно провести документом «Корректировка регистров». При выкупе товара маркетплейсом создается документ «Реализация товаров и услуг» с типом операции «Реализация».

Поступление оплаты от маркетплейса на расчетный счет проводится в разделе «Казначейство» в пункте «Безналичные платежи».