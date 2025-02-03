Пошаговый порядок оформления сотрудника в отпуск по уходу за ребенком в 1С

Если сотрудник направляется в отпуск по уходу за ребенком, то работодатель должен предоставить в СФР сведения о нем. Разбираем полный порядок оформления выплаты пошагово.

Шаг 1: получить от работника заявление

Для предоставления отпуска работодатель должен получить от сотрудника заявление на отпуск по уходу за ребенком. Оно составляется в произвольной форме. Также к нему необходимо приложить копии документов, которые подтверждают рождение или усыновление ребенка (свидетельство о рождении или усыновлении).

В законодательстве не указано, положено ли пособие по уходу за ребенком работнику, который не уходит в соответствующий отпуск. Скорее всего для назначения пособия в СФР стоит направлять заявление на отпуск по уходу одновременно с заявлением о получении пособия от работника.

Шаг 2: представить в СФР сведения о страховом стаже

С 2024 года при представлении заявления на отпуск по уходу за ребенком, работодатель должен представлять в СФР сведения о страховом стаже с типом сведений «Назначение выплат по ОСС» по форме, утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

На сайте СФР ведомство сообщило, что после подачи заявления работодатель должен сдать отчетность не позднее трех рабочих дней.

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Для формирования сведений о страховом стаже с типом «Назначение выплат по ОСС» (подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1) нужно использовать отчет «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц», СЗВ-СТАЖ . Он находится в разделе «Отчеты», вкладке «Регламентированные отчеты» или в разделе «Зарплата и кадры», в подразделе «СФР» и вкладке «Пачки, реестры, описи».

В этом документе нужно указать следующие данные:

организацию, для которой формируются сведения, если в программе ведется учет по нескольким организациям;

год, за который формируются сведения;

дату формирования сведений.

Также нужно выбрать тип сведений «Назначение выплат по ОСС». Сведения не заполняются автоматически, однако при выборе сотрудников в документ по кнопке «Подбор» стаж заполнится с учетом требований СФР.

В сведениях о стаже должны быть заполнены две строки:

в первой в графе 2 указывается начало текущего года, а в графе 3 — дата, которая предшествовала дню начала отпуска по уходу за ребенком;

во второй — в графе 2 указывается первый день отпуска по уходу за ребенком (дата фактического начала отпуска), при этом в графе 7 «Дополнительные сведения» указывается код «ДЕТИПРЛ».

Шаг 3: инициировать выплату пособия

Чтобы назначить ежемесячное пособие по уходу за ребенком сотрудник должен предоставить работодателю:

заявление о назначении указанного пособия (приложение № 4 к приказу СФР от 22.04.2024 № 643). Его можно заполнить и распечатать из документа Сведения для реестра прямых выплат ФСС;

заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

В течение трех рабочих дней с даты подачи документов работодатель обязан направить в отделение СФР следующие сведения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью:

о дате начала и дате окончания отпуска по уходу за ребенком;

о замене календарных лет (календарного года) в расчетном периоде на основании заявления застрахованного лица;

о продолжительности рабочего времени застрахованного лица, если на момент наступления страхового случая застрахованное лицо работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня).

Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и расчет среднедневного заработка для пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 1С не регистрируется. Но необходимо сформировать документ «Исходящее сообщение о страховом случае СФР» (раздел «Зарплата и кадры»).

В поле «Вид пособия» нужно указать «Ежемесячное пособие по уходу за ребенком». Кадровые данные заполнятся автоматически. А вот сведения о ребенке и о датах отпуска нужно заполнить вручную. Для отправки данных можно нажать в документе кнопку «Отправить в фонд».

После получения сведений СФР направит работодателю запрос на предоставление дополнительных сведений, необходимых для назначения пособия. На отправку таких сведений работодателю дается 3 дня. Все запросы, поступающие от фонда, можно посмотреть и загрузить в рабочем месте «Входящие запросы СФР для расчета пособий» (раздел «Зарплата и кадры).

В программе для формирования ответа на запрос фонда необходимо зарегистрировать документ «Ответ на запрос СФР для расчета пособия». Документ можно создать из рабочего места во вкладке «Ответы на запросы СФР для расчета пособий» или на основании входящего запроса от фонда по кнопке «Создать на основании». Также нужно заполнить недостающие сведения.

Важно учитывать, что пособие по уходу за ребенком назначается только по одному месту работы. Во входящем запросе от фонда и ответе на этот запрос для пособия по уходу за ребенком предусмотрено особое значение вида суммы заработка.

Если сотрудник числится у нескольких работодателей по трудовому договору и выбирает получать пособие у одного, то в ответе на запрос работодатель должен установить флажок «Выбор подтвержден застрахованным лицом» и отправить ответ в СФР по кнопке «Отправить в Фонд».