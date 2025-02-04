ИП сдает помещение физлицу: когда можно не применять ККТ

Онлайн-кассы применяются при безналичном расчете с физлицами. Однако иногда можно обойтись без использования ККТ. Рассказываем, можно ли не применять онлайн-кассу, если ИП сдает помещение в аренду физлицу.

Согласно п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ ИП на ПСН, которые осуществляют деятельность, установленную пп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК (сдача в аренду собственных или арендованных жилых и нежилых помещений), могут осуществлять расчеты в рамках этой деятельности без ККТ.

Однако есть условие: предприниматели должны выдавать клиенту документ, подтверждающий факт расчета между ИП и клиентом.

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В нем должны быть указаны наименование документа, порядковый номер и реквизиты, установленные абз. 4 – 12 п. 1 ст. 4.7 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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