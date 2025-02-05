Какими налогами облагаются подарки на мероприятиях

При передаче подарков сотрудникам, возможно потребуется удержать НДФЛ и начислить НДС. Однако это зависит от их стоимости, вида передачи и других факторов. Рассказываем, какими налогами облагаются подарки.

Ситуация: организация на УСН (НДС 5%) занимается проведением выставок и дарит участникам подарки. Какими налогами будут облагаться эти операции?

НДС

При безвозмездной передаче нужно начислять НДС, потому что в целях исчисления этого налога передача права собственности на товары, результатов выполненных работ и оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров. По пп. 1 п. 1 ст. 167 НК начисляется НДС в день передачи товаров.

Исключение составляет ситуация, когда организация раздает подарки в рекламных целях и стоимость одного подарка не превышает 300 рублей. В этом случае НДС не начисляется на основании пп. 25 п. 3 ст. 149 НК и пп. 1 п. 2 ст. 170 НК.

В соответствии с постановлением Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33 не является объектом налогообложения по этому налогу распространение рекламных материалов в рамках деятельности по продвижению на рынке производимых и реализуемых товаров в целях увеличения объема продаж, если рекламные материалы не подходят под признаки товаров.

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Если то, что организация дарит, можно продать, то эта передача облагается НДС. А если передаются рекламные буклеты, то не облагается.

Так как организация на УСН и применяет специальные пониженные ставки НДС, то согласно п. 2 ст. 154 и п. 8 ст. 164 НК рассчитывать налог нужно так:

НДС = Рыночная цена (без НДС) * 5%

Обычно рыночная цена равна стоимости приобретения товара.

НДФЛ

В общем случае стоимость переданных физлицу в течение года подарков за вычетом необлагаемой суммы нужно включать в базу по НДФЛ. Однако удерживать этот налог при передаче товаров в рамках рекламной акции не нужно.

Это связано с тем, что обязательным признаком получения физическим лицом дохода в натуральной форме является удовлетворение при этом интересов этого лица в соответствии с Обзором практики рассмотрения судами дел, связанных с применением гл. 23 НК, утв. Президиумом ВС от 21.10.2015.

Так как организация рекламирует товары в собственных интересах и не стремится к удовлетворению потребностей физлица, удерживать НДФЛ не нужно. Также организация вряд ли сможет получить данные от получателей подарков, чтобы заявить об этом в ИФНС.