Какой формат нужно использовать для обмена документами по ЭДО

Современные организации и ИП все чаще переходят на ЭДО, потому что это упрощает работу как с контрагентами, так и с внештатными исполнителями. Однако некоторые документы требуют применения определенных форматов.

Законодательство не устанавливает обязанность применения конкретных форматов документов, передаваемых по ЭДО. Организация может использовать как pdf, так и jpeg, и word, и другие. Приказами ФНС установлены форматы нескольких первичных учетных документов в xml, однако это рекомендуемые форматы.

Исключение составляют только счета-фактуры (УПД со статусом 1), так как в п. 1 ст. 169 НК указано, что эти документы формируются в соответствии с установленными форматами и порядком.

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В частности, акты оказанных услуг можно сохранять в pdf или перейти с них на УПД со статусом 2. Для перехода необязательно заключать письменное соглашение с контрагентом. В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ электронные документы, подписанные КЭП равнозначны бумажным документам, подписанным собственноручно.

Можно заключать такие соглашения, если контрагент настаивает или организации необходимо регламентировать порядок использования ЭДО (например, использование конкретного оператора, технические вопросы обмена документами и др.).