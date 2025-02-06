Как оплатить больничный исполнителю по ГПД

Если у организации есть новый исполнитель по договору ГПХ, по которому приходит больничный лист, то не всегда понятно: нужно ли его оплачивать. Например, если он устроился совсем недавно, возникают ли у организации обязательства по выплате больничного?

Сначала работодателю следует выяснить в СФР, сколько взносов было уплачено за исполнителя на прежнем месте работы. Это поможет узнать, есть ли у него право на пособие.

Чтобы получить сведения о зарплате можно использовать электронное взаимодействие между СФР и работодателем. То есть воспользоваться следующими инструментами: «Запрос страхователя о получении от Фонда сведений о заработной плате» (320 тип сообщения СЭДО) и «Ответ страховщика» (321 тип сообщения СЭДО).

Начисление пособий для исполнителей по ГПД не отличается от процедуры по работникам на трудовом договоре. СФР должен перечислять выплаты напрямую гражданину на основании электронного больничного.

Научитесь рассчитывать пособия, отпускные и вести кадровый учет с онлайн-курсом «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Сейчас вы можете приобрести его со скидкой 77% за 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

Минимальные и максимальные размеры пособий также одинаковы как для работников по ТК, так и для исполнителей по ГПД. Порядок расчета пособия такой же: для определения размера используется средний заработок, с которого уплачивались страховые взносы за предыдущие 2 календарных года.

Если среднемесячный заработок меньше МРОТ, то пособия будут начисляться исходя из минимального размера труда, действующего на момент начисления.

Также предусмотрен порядок действий в случаях, если застрахованное лицо работает у нескольких страхователей: для получения пособия нужно выбрать одного. Если в одном месте работы заключен ГПД, а в другом трудовой договор, пособие оплатит работодатель, с которым трудовые отношения.

Читайте также на тему гражданско-правовых договоров: