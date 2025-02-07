Как уменьшить патент на сумму страховых взносов

Рассмотрим на примерах: как ИП может уменьшить налог по патенту на сумму взносов за себя и за работников.

Пример 1. ИП без работников. У предпринимателя есть патент на 6 месяцев стоимостью 45 500 руб. Фиксированные взносы за себя составляют 53 658 руб. Так как сумма взносов больше, чем стоимость патента, сумма налога уменьшается до 0.

Рассчитаем остаток вычета (его можно использовать в том же календарном году для другого патента): 53 658 – 45 500 = 8 158 руб.

Далее ИП покупает второй патент на 6 месяцев стоимостью 50 000 руб. Потенциальный годовой доход по патенту — 1 000 000 руб., за 2025 год ИП необходимо уплатить доп. страховые взносы за себя в размере 7 000 руб. На эти взносы ИП также вправе уменьшить налог по патенту до их фактической уплаты.

Рассчитаем налог:

50 000 – (8 158 + 7 000) = 34 842 руб. Такую сумму налога за второй патент необходимо уплатить ИП.

Пример 2. ИП с наемными работниками. Стоимость годового патента предпринимателя — 250 000 руб. У ИП есть 3 сотрудника, за которых уплачиваются взносы по единому тарифу для субъектов МСП и взносы на травматизм. За год ИП уплатил взносы за сотрудников в размере 324 000 руб.

ИП с работниками вправе уменьшить налог только на 50%. Рассчитаем, на какую сумму ИП может уменьшить налог по патенту:

250 000 * 50% = 125 000 руб. — на такую сумму ИП вправе уменьшить налог по патенту.

Таким образом учесть все взносы за работников, занятых в деятельности по этому патенту, не получится.

Кроме того, ИП вправе уменьшить налог на фиксированные взносы за себя и на 1% с суммы дохода свыше 300 тыс. рублей. Если других патентов в текущем году у ИП не будет, то зачесть фиксированные взносы уже не получится. А взносы 1% не пропадут, на них можно будет уменьшить налог по ПСН в 2026 году.

Часто ИП совмещают упрощенку и патент. Нужно учитывать, что по этим режимам ведется раздельный учет. Принять к вычету взносы за себя можно на любом режиме, а по сотрудникам только на том, где они заняты — на патенте либо на УСН. Если работники задействованы в обоих режимах, взносы придется рассчитывать пропорционально долям доходов в общем объеме доходов.

При этом сумма налога на УСН может быть уменьшена на сумму взносов за себя в соответствующем размере, а также в отношении выплат работникам, занятым в деятельности на УСН, с учетом ограничения в размере 50 процентов.

В аналогичном порядке уменьшается сумма налога в случае, если ИП, применяющий УСН и ПСН, использует труд наемных работников только в деятельности на ПСН.

Если работники задействованы только на упрощенке, то патент можно уменьшить на фиксированные взносы без ограничений. Разберемся на примере.

Пример 3. ИП с УСН «Доходы» (4 работника) и патент (без работников). Годовой доход на УСН – 20 000 000 рублей (налог – 1 200 000 руб.), реальный доход по патенту – 5 000 000 рублей (налог за патент – 45 000 руб.).

Уменьшить сумму налога по УСН можно не более, чем на 50% — то есть ИП в любом случае придется заплатить налог по УСН не менее 600 тыс. руб., а по патенту — вплоть до нуля.

За год ИП уплатил взносы за работников – 620 000 руб. Значит налог к уплате на УСН составит 600 000 руб. На сумму фиксированных взносов за себя (53 658 > 45 000) ИП может уменьшить налог по патенту до 0.

Взносы в размере 1% с превышения ИП сможет учесть в 2026 году.

Пример 4. ИП с УСН-доходы + ПСН (4 работника задействованы в обоих режимах).

Воспользуемся числовыми показателями деятельности ИП из предыдущего примера.

Определим долю дохода по каждому спецрежиму в общей сумме доходов:

Доля дохода от УСН = 20 000 000 / 25 000 000 = 0,8.

Доля дохода от ПСН = 5 000 000 / 25 000 000 = 0,2.

Общая сумма взносов за работников и самого ИП:

620 000 + 53 658 = 673 658 руб.

Рассчитываем долю страховых взносов по каждому режиму:

Доля взносов на УСН = 673 658 х 0,8 = 538 926 руб.

Доля взносов на ПСН = 673 658 х 0,2 = 134 732 руб.

Таким образом сумма налога к уплате: