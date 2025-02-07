Как уменьшить патент на сумму страховых взносов

Когда уплачивается налог на патент
ИП на патенте вправе нанимать сотрудников (но не более 15 человек). Ограничение по годовому доходу на патенте составляет 60 млн руб.
Патент, выданный на срок до 6 месяцев согласно п. 2 ст. 346.51 НК оплачивается полностью не позднее срока окончания действия патента. Патент, который выдан на срок от 6 месяцев до 1 года, оплачивается поэтапно согласно подп. 2 п. 2 той же нормы:
⅓ суммы уплачивается в течение первых 90 дней действия патента;
а оставшиеся ⅔ суммы — до завершения срока действия.
ИП на ПСН обязан уплачивать страховые взносы за себя и за работников при их наличии. Отчетности на этой системе налогообложения нет, однако при уменьшении стоимости патента нужно уведомлять ИФНС об изменении суммы.
Если у ИП нет работников и исполнителей по договорам ГПХ, то он может зачесть сумму налога в полном объеме. А если есть, то уменьшить налог по патенту можно не более, чем на 50%.
Какие взносы можно вычесть из патента
Налог по патенту за 2025 год по п. 1.2 ст. 346.51 НК ИП вправе уменьшить на сумму:
фиксированных страховых взносов за себя. В 2025 году они составляют 53 658 руб. Уменьшают налог за период, в котором взносы подлежат уплате независимо от самого факта уплаты.
дополнительных страховых взносов — 1% с дохода, который превышает лимит в 300 тыс. руб за 2024 год, их срок уплаты наступает 1 июля 2025 года. Можно уменьшить налог на суммы, уплаченные в прошлом году или на часть вычета, которая не была использована в 2024 году.
дополнительных страховых взносов за 2025 год или их часть (срок уплаты наступает 1 июля 2026 года). Чтобы их вычислить не обязательно дожидаться конца года, так как предельный доход известен раньше. Также их можно перенести на 2026 год.
страховых взносов за сотрудников, уплаченных с начала 2025 года. Учитываются в том же периоде, в котором были уплачены.
больничных за первые три дня болезни сотрудника с начала 2025 года.
Также 2025 году продолжает действовать правило по пп. 3 п. 1 ст. 346.51 НК: если ИП после 31 декабря 2022 года перечислил взносы за себя по периодам, истекшим до начала 2023 года, то на них можно снизить налоги за 2023-2025 годы. Но сразу отметим, что такая ситуация маловероятна: с долгами по взносам ИП, скорее всего,не сможет получить новый патент.
ИП на патенте или доходной упрощенке с 1 января 2023 года вправе учитывать страховые взносы за себя вне зависимости от их уплаты согласно ФЗ от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Главное не забыть, что взносы все равно нужно уплатить в установленный срок.
Обратите внимание: в 2025 году изменился крайний срок уплаты фиксированных взносов за себя, теперь они уплачиваются не позднее 28 декабря.
Согласно письму ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ для уменьшения налога не обязательно представлять заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов. Наличие переплаты на ЕНС тоже не требуется.
А вот уменьшить налог на взносы за сотрудников можно только после их фактической уплаты в ИФНС и СФР. Приведем примеры, какие периоды взносов можно учесть в зависимости от срока действия патента.
Когда действует патент
Крайний срок уплаты налога
За какие периоды можно учесть взносы за сотрудников
С 1 января по 30 апреля (4 месяца)
30 апреля
С 1 января до 31 августа
⅓ не позднее 31 марта, ⅔ не позднее 31 августа
С 1 января по 31 декабря
⅓ не позднее 31 марта, ⅔ не позднее 31 декабря
Расчет вычета по патенту
Рассмотрим на примерах: как ИП может уменьшить налог по патенту на сумму взносов за себя и за работников.
Пример 1. ИП без работников. У предпринимателя есть патент на 6 месяцев стоимостью 45 500 руб. Фиксированные взносы за себя составляют 53 658 руб. Так как сумма взносов больше, чем стоимость патента, сумма налога уменьшается до 0.
Рассчитаем остаток вычета (его можно использовать в том же календарном году для другого патента): 53 658 – 45 500 = 8 158 руб.
Далее ИП покупает второй патент на 6 месяцев стоимостью 50 000 руб. Потенциальный годовой доход по патенту — 1 000 000 руб., за 2025 год ИП необходимо уплатить доп. страховые взносы за себя в размере 7 000 руб. На эти взносы ИП также вправе уменьшить налог по патенту до их фактической уплаты.
Рассчитаем налог:
50 000 – (8 158 + 7 000) = 34 842 руб. Такую сумму налога за второй патент необходимо уплатить ИП.
Пример 2. ИП с наемными работниками. Стоимость годового патента предпринимателя — 250 000 руб. У ИП есть 3 сотрудника, за которых уплачиваются взносы по единому тарифу для субъектов МСП и взносы на травматизм. За год ИП уплатил взносы за сотрудников в размере 324 000 руб.
ИП с работниками вправе уменьшить налог только на 50%. Рассчитаем, на какую сумму ИП может уменьшить налог по патенту:
250 000 * 50% = 125 000 руб. — на такую сумму ИП вправе уменьшить налог по патенту.
Таким образом учесть все взносы за работников, занятых в деятельности по этому патенту, не получится.
Кроме того, ИП вправе уменьшить налог на фиксированные взносы за себя и на 1% с суммы дохода свыше 300 тыс. рублей. Если других патентов в текущем году у ИП не будет, то зачесть фиксированные взносы уже не получится. А взносы 1% не пропадут, на них можно будет уменьшить налог по ПСН в 2026 году.
Часто ИП совмещают упрощенку и патент. Нужно учитывать, что по этим режимам ведется раздельный учет. Принять к вычету взносы за себя можно на любом режиме, а по сотрудникам только на том, где они заняты — на патенте либо на УСН. Если работники задействованы в обоих режимах, взносы придется рассчитывать пропорционально долям доходов в общем объеме доходов.
При этом сумма налога на УСН может быть уменьшена на сумму взносов за себя в соответствующем размере, а также в отношении выплат работникам, занятым в деятельности на УСН, с учетом ограничения в размере 50 процентов.
В аналогичном порядке уменьшается сумма налога в случае, если ИП, применяющий УСН и ПСН, использует труд наемных работников только в деятельности на ПСН.
Если работники задействованы только на упрощенке, то патент можно уменьшить на фиксированные взносы без ограничений. Разберемся на примере.
Пример 3. ИП с УСН «Доходы» (4 работника) и патент (без работников). Годовой доход на УСН – 20 000 000 рублей (налог – 1 200 000 руб.), реальный доход по патенту – 5 000 000 рублей (налог за патент – 45 000 руб.).
Уменьшить сумму налога по УСН можно не более, чем на 50% — то есть ИП в любом случае придется заплатить налог по УСН не менее 600 тыс. руб., а по патенту — вплоть до нуля.
За год ИП уплатил взносы за работников – 620 000 руб. Значит налог к уплате на УСН составит 600 000 руб. На сумму фиксированных взносов за себя (53 658 > 45 000) ИП может уменьшить налог по патенту до 0.
Взносы в размере 1% с превышения ИП сможет учесть в 2026 году.
Пример 4. ИП с УСН-доходы + ПСН (4 работника задействованы в обоих режимах).
Воспользуемся числовыми показателями деятельности ИП из предыдущего примера.
Определим долю дохода по каждому спецрежиму в общей сумме доходов:
Доля дохода от УСН = 20 000 000 / 25 000 000 = 0,8.
Доля дохода от ПСН = 5 000 000 / 25 000 000 = 0,2.
Общая сумма взносов за работников и самого ИП:
620 000 + 53 658 = 673 658 руб.
Рассчитываем долю страховых взносов по каждому режиму:
Доля взносов на УСН = 673 658 х 0,8 = 538 926 руб.
Доля взносов на ПСН = 673 658 х 0,2 = 134 732 руб.
Таким образом сумма налога к уплате:
по УСН: можно уменьшить налог не более, чем на 50% (1 200 000 * 0,5 = 600 000 руб.). 600 000 > 538 926, следовательно налог к уплате: 1 200 000 – 538 926 = 661 074 руб.
по ПСН: можно уменьшить налог не более, чем на 50% (45 000 * 0,5 = 22 500 руб.). 134 732 > 22 500, налог к уплате – 22 500 руб.
Когда и как отправлять уведомление
Форма уведомления КНД 1112021 утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.
Закон не устанавливает срок подачи этого документа.
Но рекомендуем отправить уведомление не позднее, чем за 20 рабочих дней до наступления срока оплаты (в течение этого срока ФНС выдает отказ в вычете). Уведомление об уменьшении стоимости налога необходимо направить в налоговую, где был получен патент, одним из этих способов:
лично;
по почте с описью вложения;
в электронном виде через систему ЭДО.
Электронный документ нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Дата отправки определяется в зависимости от выбранного способа доставки:
при отправке письма соответствует дате почтового штемпеля на описи, если ее нет — дате штемпеля на конверте;
при подаче в электронном виде соответствует дате, указанной в электронном подтверждении отправки.
Если ИФНС не прислала отказ в течение 20 дней, то уведомление считается принятым. Сообщение о получении обычно не приходит.
Что заполнять в уведомлении по форме КНД 1112021
Чтобы уменьшить налог на патенте ИП обязан уведомить налоговую по форме КНД 1112021 (утв. приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@). Оно состоит из трех частей, которые нужно заполнить:
титульный лист;
лист А (в нем указываются сведения о патентах, по которым применяется вычет);
лист Б (в нем заполняются сведения страховых взносах, уменьшающих сумму патента).
Разберемся подробнее, как заполнять каждую часть уведомления.
Титульный лист
На титульном листе необходимо указать следующие данные:
ИНН предпринимателя;
код налогового органа, в который представляется уведомление об уменьшении. Если патентов несколько, то подать документ можно в любую инспекцию, даже если они выданы в разных регионах.
ФИО предпринимателя;
календарный год действия патента;
количество листов уведомления и приложений (если уведомление подает представитель ИП и к нему прилагается доверенность или иной документ);
информация о доверенном лице, если форму подает представитель;
номер телефона, дата и подпись.
Лист А
Пример 1: у ИП без сотрудников есть патент стоимостью 60 000 руб. на 6 месяцев. Он хочет уменьшить налог по патенту на сумму фиксированных и дополнительных взносов (5 тыс. руб.) Общая сумма уменьшения — 58 658 руб. Вот так он заполнит Лист А:
В листе А указывается номер патента, дата начала и окончания действия, стоимость, которая будет уменьшена. Если у ИП несколько патентов, то необходимо заполнить несколько листов А. Заполнить нужно следующие данные:
Строка 010 — номер патента.
Строка 020 — дата начала действия патента.
Строка 025 — дата окончания действия патента.
Строка 030 — признак налогоплательщика: код «1» указывают ИП с работниками, а – «2» без наемных сотрудников. Если у предпринимателя несколько патентов, но наемные работники привлекались только по одному, то стоимость других патентов (действующих в том же периоде), можно снизить лишь наполовину.
Строка 040 — стоимость патента. Необходимо указывать полную сумму, даже если налог уплачивается частями.
Строка 050 — сумма страховых взносов, на которую планируется уменьшить патент. Для ИП без сотрудников она не может быть больше полной стоимости патента, а для предпринимателя с наемными работниками — не больше половины. Если в этом году уже было уведомление об уменьшении, то в строке указывается значение с учетом первого вычета.
Строка 060 — сумма страховых взносов, которые уже были приняты к вычету для исчисления налога.
Пример 2: у ИП c работниками есть патент на 9 месяцев на сумму 55 тыс. руб. За период действия патента ИП уже перечислил 30 тыс. руб. взносов. Уведомление уже подавалось и использовался вычет в размере 10 тыс. руб. Во втором уведомлении в строке 050 сумма не может быть больше этого значения: (55 000 / 2) - 10 000 = 17 500 руб.
Лист Б
Вот так заполнит лист Б предприниматель без сотрудников, который уменьшает стоимость патента в 2025 году на фиксированные взносы за себя:
В листе Б отражается сумма страховых взносов и пособий, на которые ИП планирует уменьшить стоимость патента. В нем необходимо заполнить 4 строки:
Строка 110: сумма фиксированных и дополнительных взносов, подлежащая уплате в текущем году. Тут же указываются пособия, которые были выплачены в том же году за первые три дня болезни.
Строка 120: общая сумма взносов и пособий, на которые можно уменьшить патент. Если у ИП нет сотрудников, а сумма взносов превышает размер патента, то в этой строке указывается его полная стоимость. А если взносы меньше патента, то указывается их сумма. Например, стоимость патента составляет 30 000 руб. Предприниматель уплатил 20 000 руб. страховых взносов за себя. В строке 110 он указывает 20 000 руб., а в строке 120 — 30 000 руб.
Строка 130: общая сумма взносов и пособий (учтенная в предыдущих уведомлениях), которая уменьшает налог. Это сумма строк 050 листов А.
Строка 140: сумма взносов и пособий, которая осталась после уменьшения налога.
Так заполнит лист Б ИП с сотрудниками, у которого есть патент на 9 месяцев на сумму 55 0000 руб. За период действия он уже перечислил 30 000 руб. взносов. Уведомление уже подавал и использовал вычет в размере 10 000 руб. Во втором уведомлении он отразит остаток вычета.
Возможные причины отказа
ФНС может отказать в вычете по патенту в течение 20 дней после подачи заявления. Если ИП получил такое сообщение, то ошибки нужно исправить и повторно направить документ.
Налоговая может отказать, если ИП указал в строке 120 следующие данные:
фиксированные или дополнительные взносы, не подлежащие уплате в текущем году. Например, фиксированные взносы за 2024 год, перечисленные в феврале 2025 года;
взносы за работников, которые ИП еще не перечислил в бюджет;
сумму взносов, превышающую стоимость патента. В таком случае в вычете откажут именно на сумму превышения.
Как вернуть переплату
При получении средств на ЕНС налоговая распределяет их по платежам в таком порядке:
Недоимка по НДФЛ.
Текущий НДФЛ.
Недоимка по страховым взносам.
Текущие страховые взносы.
Недоимка по другим налогам и взносам.
Текущие налоги и взносы.
Пени.
Проценты.
Штрафы.
Если платеж не покрывает суммы налогов с одинаковой датой перечисления, то его распределяют пропорционально. ИП вправе зачесть или вернуть оставшуюся сумму (положительное сальдо), которая превысила налоги.
При этом не имеет значения срок патента: как по действующему, так и по истекшему, порядок действий одинаковый.
По положительному сальдо у налогоплательщика есть несколько вариантов: можно вернуть его на расчетный счет, учесть в стоимости будущих патентов или зачесть в счет уплаты налогов за другое лицо.
Для возврата средств можно подать заявление по форме КНД 1112542 (утв. приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@). ИП необходимо заполнить:
ИНН и КПП индивидуального предпринимателя;
код налогового органа;
размер переплаты, который требуется вернуть;
данные о лице, которое заполняет заявление;
БИК счета, номер для возврата, код получателя.
Подать заявление можно на бумаге, почтой, в электронном виде или через оператора ЭДО. ФНС направляет поручение на возврат не позднее следующего рабочего дня.
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