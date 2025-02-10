Внедрение маркировки: какого подрядчика выбрать? Рейтинг компаний-вендоров

Динамика обязательной маркировки товаров в России стала вызовом для бизнеса, требующим интеграции передовых решений в процессы компании. Компании стремятся выбрать партнеров, которые обеспечат комплексный подход к маркировке, включая гибкость решений, интеграцию с ERP-системами и готовность к взаимодействию с системой «Честный знак». В этом рейтинге представлены ведущие компании, которые предлагают передовые решения по автоматизации маркировки.

Форайз предлагает решения для автоматизации маркировки для компаний, работающих с самыми разными товарными категориями. Компания разрабатывает адаптивные решения, которые можно интегрировать в существующую ИТ-инфраструктуру, включая SAP и 1С. Компания обладает сильной консалтинговой экспертизой, помогая бизнесу выстроить эффективные процессы маркировки от проектирования до полной интеграции. Особое внимание уделяется удобству пользователей и масштабируемости решений, что делает продукты Форайз востребованными как у крупных компаний, так и у малого бизнеса.

Ключевым продуктом компании в направлении маркировки является iiii Traceability Solution. Это комплексное решение автоматизирует все этапы маркировки — от заказа кодов до вывода товаров из оборота.

Система напрямую интегрируется с государственными платформами (ФГИС МДЛП, ГИС МТ), минимизируя ручной труд и снижая риски ошибок. Также обеспечивается гибкая интеграция с бизнес-системами, что делает маркировку органичной частью всех бизнес-процессов.

Utrace является одним из лидеров рынка маркировки, предлагая масштабируемые и модульные решения для различных отраслей. Компания активно внедряет технологии для работы с системой «Честный знак», разрабатывая решения под конкретные бизнес-процессы.

Utrace успешно сотрудничает с крупными международными и российскими компаниями, предлагая решения от бэкенда до мобильных приложений. Компания активно использует микросервисную архитектуру, что позволяет гибко масштабировать решения под задачи клиента.

Docrobot (ранее E-COM) разрабатывает SaaS-решения для автоматизации документооборота, маркировки и логистики. Компания предлагает комплексные решения, которые позволяют организовать обмен данными с «Честным знаком» и автоматизировать процессы в цепочке поставок.

Docrobot интегрирует решения с SAP и 1С, обеспечивая быстрое внедрение в ИТ–инфраструктуру клиента. Особое внимание уделяется безопасности данных и прозрачности процессов маркировки.

ID-Russia специализируется на разработке и внедрении программно-аппаратных комплексов для маркировки и прослеживаемости товаров. Компания предлагает решения для автоматизации производства, логистики и складских операций, обеспечивая полную интеграцию с ERP-системами и системой «Честный знак».

Особенность ID-Russia — адаптивная модульная архитектура, позволяющая реализовывать как полные решения, так и отдельные компоненты.

ЭНКОД — официальный партнер ЦРПТ и один из ведущих поставщиков решений по маркировке. Компания предлагает платформу ENCODE Track, которая управляет всеми процессами маркировки — от генерации кодов до их нанесения и отчётности в «Честный знак».

ЭНКОД активно внедряет решения в различных отраслях, включая фармацевтику, легкую промышленность и ритейл. Микросервисная архитектура решений позволяет легко масштабировать и адаптировать их под потребности клиента.

Векас — российский системный интегратор, специализирующийся на автоматизации производственных процессов и внедрении маркировки. Компания предлагает комплексные решения для генерации, нанесения и верификации кодов Data Matrix, а также интеграцию с ERP-системами и системой «Честный знак».

Векас активно работает с крупными промышленными предприятиями, предлагая решения, которые учитывают специфику конкретного производства.

РЭЙ — компания с более чем 15-летним опытом работы в сфере промышленной автоматизации и маркировки. Компания предлагает комплексные решения X-Mark, которые включают программно-аппаратные комплексы для маркировки, интеграцию с ERP-системами и систему «Честный знак».

РЭЙ активно сотрудничает с предприятиями пищевой промышленности и другими отраслями, предлагая гибкие и надежные решения.

При выборе интегратора важно учитывать гибкость решений, опыт компании, готовность к интеграции с ERP-системами и систему «Честный знак». Правильный выбор партнера по маркировке поможет бизнесу эффективно выполнить требования законодательства и оптимизировать бизнес-процессы.

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