Как ИП на УСН «Доходы» уменьшить налог на страховые взносы за себя

В 2025 году ИП может уменьшить налог на взносы за себя за текущий год даже до их фактической уплаты. В ст. 346.21 НК указано, что ИП вправе уменьшить налог на сумму страховых взносов на ОПС и на ОМС, которая подлежит уплате в данном налоговом периоде.
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Дополнительные взносы с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2024 год (срок уплаты — не позднее 1 июля 2025 года) могут уменьшать налог в 2024 или 2025 году по выбору ИП согласно письму ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@. При этом указанная сумма страховых взносов за 2024 год, повторно не учитывается для уменьшения налога в 2025 году.
Аналогичная ситцуация со взносами 1% текущего года: учесть их в 2026 году можно только в том случае, если они не будут учтены в 2025 году — чтобы одна и та же сумма не была использована дважды на уменьшение налога.
Таким образом ИП на УСН «Доходы» в текущем году вправе уменьшить налог на взносы (независимо от факта их уплаты):
за 2025 год;
1% за 2025 год;
1% за 2024 год, если не учитывали в 2024 году.
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