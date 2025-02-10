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Как ИП на УСН «Доходы» уменьшить налог на страховые взносы за себя

ИП на УСН вправе уменьшить налог на страховые взносы. При этом для взносов за себя даже не требуется, чтобы они были уплачены. Рассказываем, как это правильно сделать.
Как ИП на УСН «Доходы» уменьшить налог на страховые взносы за себя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В 2025 году ИП может уменьшить налог на взносы за себя за текущий год даже до их фактической уплаты. В ст. 346.21 НК указано, что ИП вправе уменьшить налог на сумму страховых взносов на ОПС и на ОМС, которая подлежит уплате в данном налоговом периоде.

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Дополнительные взносы с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2024 год (срок уплаты — не позднее 1 июля 2025 года) могут уменьшать налог в 2024 или 2025 году по выбору ИП согласно письму ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@. При этом указанная сумма страховых взносов за 2024 год, повторно не учитывается для уменьшения налога в 2025 году.

Аналогичная ситцуация со взносами 1% текущего года: учесть их в 2026 году можно только в том случае, если они не будут учтены в 2025 году — чтобы одна и та же сумма не была использована дважды на уменьшение налога.

Таким образом ИП на УСН «Доходы» в текущем году вправе уменьшить налог на взносы (независимо от факта их уплаты):

  • за 2025 год;

  • 1% за 2025 год;

  • 1% за 2024 год, если не учитывали в 2024 году.

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