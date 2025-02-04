ИП на УСН купил макулатуру: что будет с НДС

Если ИП или компания покупает макулатуру или металлолом, то она становится налоговым агентом. При этом никакого значения не имеет применяемая система налогообложения.

НДС покупатель макулатуры должен исчислять по расчетной ставке 20/120 из договорной цены с учетом налога. Если ИП считается плательщиком НДС, то он принимает налог к вычету по ст. 161 НК и письмам Минфина от 03.12.2018 № 03-07-11/87234 и от 06.03.2018 № 03-07-11/14162.

Если ИП не является плательщиком НДС, то весь рассчитанный налог необходимо уплатить в бюджет.

Агенты-покупатели получают от продавца счет-фактуру с пометкой «НДС исчисляется налоговым агентом» и рассчитывают налог исходя из рыночной цены товара с учетом налога и ставки 20/120. В этом документе НДС не выделен.

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Если ИП является плательщиком НДС, то налог можно было бы брать к вычету. Но так как предприниматель не имеет права на вычет, ему нужно уплачивать налог в бюджет.

А как оформить такие операции

Счет-фактура от покупателя регистрируется в книге продаж с кодом вида операции «42». Данные попадают в раздел 9 декларации по НДС. Заполнить этот документ нужно так:

1. Заполните раздел 2. Туда нужно включить все операции по приобретению металлолома, вторичного алюминия, макулатуры и сырых шкур, которые были в отчетном квартале согласно Порядку заполнения декларации по НДС, утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@:

в строке 040 указывается такой КБК — 182 1 03 01000 01 1000 110;

в строке 050 нужно указать ОКТМО покупателя;

в строке 060 отражается общая сумма НДС, подлежащую перечислению в бюджет по этим операциям за квартал по п. 4.1 ст. 173 НК;

в строке 070 нужно указать код «1011715»;

строки 010 — 030, 080 — 100 заполнять не стоит.

2. На титульном листе в показателе «По месту нахождения (учета) (код)» указывается код «231», строки 030 — 095 в разделе 1 не нужно заполнять.

Если покупатель уплачивает авансы продавцу, то оформление усложнится. Нужно будет регистрировать счета-фактуры на аванс в книге продаж. А после получения счетов-фактур нужно будет регистрировать счет-фактуру на аванс в книге покупок (так убирается двойное начисление НДС).

Декларация нужно сдавать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налог уплачивается равными долями не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим кварталом.