Как принципалу на УСН учитывать доходы от торговли на маркетплейсе

Организации или ИП работают с маркетплейсом по агентскому договору, в котором они выступают принципалами, а площадка — агентом. Но как правильно учитывать доходы на УСН и на какую дату это делать, не всегда понятно.

В соответствии с п. 1 ст. 248 НК к доходам относится выручка от реализации товаров (определяются по правилам ст. 249 НК), имущественных прав и внереализационные доходы (исчисляются по порядку ст. 250 НК).

Перечень закрытых доходов, которые не учитываются при определении объекта налогообложения на УСН, указан в ст. 251 НК. Эта норма не предусматривает уменьшение доходов принципала на сумму агентского вознаграждения. Поэтому доходы не уменьшаются на сумму вознаграждения, которая уплачивается маркетплейсу.

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Согласно п. 1 ст. 346.17 датой получения доходов организаций и ИП на УСН считается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения другого имущества и имущественных прав, а также погашения задолженности другим способом.

Это значит, что дате получения дохода принципала на УСН соответствует дата возникновения права распоряжения полученных доходов. На практике это работает так: ИП на УСН вправе учесть в доходах сумму реализованных товаров за вычетом возвращенных.

Эта информация находится в отчете о реализации, который маркетплейс отправляет продавцу.