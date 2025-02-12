Кадровые отчеты 2025: ставим напоминалки

Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2025 году собрали для вас всю информацию.

Отчеты, которые сдают раз в год или ситуативно

Перечень ведомств, в которые отчитывается предприятие, зависит от вида деятельности. В их числе: МВД, Росстат, служба занятости и военкомат.

МВД

Если вы принимаете на работу иностранца или расторгаете трудовой договор (или договор ГПХ) с иностранным гражданином, то нужно уведомить об этом МВД по вопросам миграции. Срок уведомления — 3 рабочих дня с момента заключения или расторжения договора. Бланк уведомления утвержден приказом МВД № 536 от 30.07.2020.

Военкомат

Если в организацию принимают военнообязанных граждан или граждан, пребывающих в запасе, то нужно уведомить об этом военный комиссариат. Уведомление называется «Сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его с работы (из образовательной организации)» (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719).

Уведомление нужно сдать в течение 5 дней с момента трудоустройства. Аналогичная ситуация и в случае расторжения трудового договора.

К тому же, за военнообязанными и гражданами, находящимися в запасе более пристальное внимание, поэтому придется передавать информацию об изменении семейного положения, образования, должности или структурного подразделения, месте жительства и изменении состояния здоровья такого гражданина.

До 1 декабря каждого года в военкомат нужно сдать «Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе», в нем нужно отметить число граждан, работающих на предприятии, забронированных и пребывающих в запасе, с детальным делением на категории и воинские звания. Конкретную дату сдачи устанавливают в каждом регионе, точную информацию лучше уточнить в своем комиссариате.

До 30 декабря надо подготовить карточки сотрудников для сверки с учетными данными военкомата.

Служба занятости

Если организация планирует закрываться или сокращать штат, то в первую очередь нужно уведомить службу занятости. Не позднее чем за 2 месяца до начала проведения этих мероприятий. Если грядет массовое увольнение персонала, то оповестить службу занятости нужно за 3 месяца.

Если ликвидации подлежит ИП, то уведомить о закрытии нужно не позднее чем за 2 недели до закрытия деятельности.

Кроме этого службу занятости нужно уведомлять, если вы приостанавливаете производство или вводите режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Для этого у вас есть 3 рабочих дня.

Росстат

В статистику нужно предоставить информацию об условиях труда по форме 1-Т (условия труда) до 21 января года, следующего за отчетным. Сдавать ее не нужно только субъектам малого предпринимательства. Даже если в какой-то период года работа не велась, отчетность все равно нужно сдать, обозначив даты, когда организация не вела деятельность.

Еще один отчет, который нужно сдать — форма 7 — травматизм. Сроки сдачи с 20 февраля по 1 марта. Не нужно отчитываться микропредприятиям и организациям, которые занимаются образованием, кредитно-финансовой деятельностью и т.п.

Раз в году нужно отчитаться по форме 1-Т (сведения о численности и заработной плате работников), но не всем, а только:

потребительским кооперативам

общественным организациям

объединениям работодателей

объединениям фермерских хозяйств

саморегулируемым организациям

объединениям благотворительных организаций

товариществам собственников недвижимости

фондам (благотворительным, общественным, экологическим)

частным учреждениям (благотворительным, общественным)

Отчитаться нужно, если средняя численность работников не менее 15 человек, годовой оборот не превышает 800 млн руб. Срок сдачи — 31 января.

Ежемесячные отчеты

Служба занятости

Каждый месяц организации должны уведомлять службу занятости о наличии свободных мест в компании, о квотируемых местах для инвалидов. Информацию нужно подавать через портал «Работа в России».

Росстат

В Росстат отчитываются работодатели всех форм собственности.

На 1 число месяца нужно направить в статистику информацию о просроченной задолженности по заработной плате. Бланк отчета 3-Ф с 2025 года утвержден приказом Росстата от 31.07.2024 № 338.

Ежемесячно по форме П-4 (сведения о численности и заработной плате работников) должны направить:

Юрлица, средняя численность штата у которых в течение 2 последних лет больше 15 человек, а годовой оборот более 800 млн руб. Владельцы лицензий на добычу полезных ископаемых, вне зависимости от численности сотрудников и годового оборота; Компании, которые были зарегистрированы или прошли реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от числа сотрудников и оборотов.

Отчет сдают не позднее 15 числа. С 2025 года бланк утвержден приказом Росстата от 31.07.2024 № 338.

СФР

Каждый месяц до 25 числа нужно подготовить и направить сведения в СФР о застрахованных лицах (форма ЕФС-1). Постоянно в СФР хотят получать информацию и о тех сотрудниках, с которыми вы заключили или расторгли трудовой договор, о тех, с кем трудовой договор действует, с кем вы заключили договор ГПХ, лицензионный или авторский договор.

Все это нужно представить в ЕФС-1, если имеются соответствующие сведения.

Реформа по переводу трудовых книжек в электронный формат завершилась, а это значит, что теперь у кадровиков появился дополнительный функционал. Каждый месяц, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, нужно передать сведения в СФР о трудовой деятельности сотрудников. Данные об увольнениях или принятии на работу направляются в СФР не позже 1 рабочего дня следующего за днем издания соответствующего приказа.

Ежеквартальные отчеты

Росстат

Каждый квартал организациям, численность сотрудников у которых менее 15 человек, а оборот не больше 800 млн руб., нужно отчитаться в Росстат по форме П-4. Срок сдачи — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. С 2025 года бланк утвержден приказом Росстата от 31.07.2024 № 338.

Все юрлица, кроме субъектов малого предпринимательства, средняя численность которых более 15 человек (даже с теми, кто работает по совместительству или договору ГПХ), нужно направить в Росстат информацию о неполной занятости и движении сотрудников по форме п-4 (Н3). Сдавать нужно до 8 числа месяца, следующего за отчетным.

Периодические отчеты

Росстат

Некоторые отчеты статистика запрашивает не ежегодно, а раз в несколько лет. Например, отчет по форме 1-кадры («Сведения о повышении квалификации и профессиональной подготовке работников организации»), его сдают раз в 3-4 года до 3 февраля. С 2025 года форма утверждена приказом Росстата от 31.07.2024 № 338.

Еще один периодический отчет «Приложение к форме № 7-травматизм». Его сдают раз в 3 года.

Раз в два года нужно сдать форму 57-Т («Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям»).

Штрафы за несданную отчетность

За каждый не вовремя сданный отчет последует штраф. Если правонарушение впервые, то должностным лицам грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб., а юридическим лицам — от 20 до 70 тыс. руб. Если нарушение выявлено повторно, то должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тыс. руб., а юрлицам от 100 до 150 тыс. руб. Штраф выпишут в течение 2 месяцев с момента совершения нарушения.

Собрали все отчеты 2025 в таблицу

Дата Отчет 9 января Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 10 января Росстат — Форма П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников и Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) Служба занятости — отчет о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (форма 7) 15 января Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 21 января Росстат — Условия труда (1-Т) и форма 7 — травматизм 27 января СФР — сведения о застрахованных лицах и сведения о стаже сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию с 25 по 29 января Служба занятости — данные о наличии свободных мест 31 января Росстат — сведения о численности и заработной плате работников (1-Т)



МВД — Уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) — высококвалифицированному специалисту за IV квартал 2024 г. 3 февраля Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 4 февраля Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 10 февраля Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов



Росстат — сведения о численности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу (1-АГС) 17 февраля Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 февраля ФНС — персонифицированные сведения о физических лицах



СФР — Сведения о трудовой деятельности по индивидуальному (персонифицированному) учету и Сведения о размере выплат лиц, работающих по трудовым договорам в государственных (муниципальных) учреждениях, по индивидуальному (персонифицированному) учету с 25 по 28 февраля Служба занятости — данные о наличии свободных мест 3 марта Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС); Сведения о травматизме на производстве (форма 7) 4 марта Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 10 марта Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 17 марта Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 марта СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 марта Служба занятости — данные о наличии свободных мест 1 апреля Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 2 апреля Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 3 апреля Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 8 апреля Росстат — Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4) за 1 квартал 10 апреля Росстат — Информация о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование); Информация о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука); Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав); Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц); Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура) за 1 квартал 15 апреля Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 апреля СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 апреля Служба занятости — данные о наличии свободных мест 5 мая Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 6 мая Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 7 мая Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 15 мая Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 26 мая СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 мая Служба занятости — данные о наличии свободных мест 2 июня Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 3 июня Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) и Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 10 июня Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 16 июня Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 июня СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 июня Служба занятости — данные о наличии свободных мест 1 июля Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 2 июля Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 3 июля Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 8 июля Росстат — Форма П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников — за 2 квартал 10 июля Росстат — Информация о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование); Информация о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука); Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав); Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц); Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура) за 2 квартал 15 июля Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 июля СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 июля Служба занятости — данные о наличии свободных мест 1 августа Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 4 августа Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) и Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 8 августа Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 11 августа Росстат — сведения о численности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу (1-АГС) 15 августа Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 августа СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 августа Служба занятости — данные о наличии свободных мест В течение месяца (сентябрь) Направить в военкомат списки работников мужского пола 15 и 16 лет 1 сентября Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 2 сентября Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 3 сентября Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 10 сентября Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 15 сентября Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 сентября СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 сентября Служба занятости — данные о наличии свободных мест 1 октября Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 2 октября Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 3 октября Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 8 октября Росстат — Форма П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников — за 3 квартал 10 октября Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов



Росстат — Информация о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование); Информация о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука); Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав); Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц); Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура) за 3 квартал 15 октября Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 27 октября СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 октября Служба занятости — данные о наличии свободных мест 1 ноября Военкомат — направить списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году



Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 5 ноября Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) и Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 10 ноября Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 17 ноября Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 25 ноября СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 ноября Служба занятости — данные о наличии свободных мест 1 декабря Военкомат — подготовить для сверки личные карточки работников с учетными данными военного комиссариата; Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе



Росстат — Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам (1-Т(проф)) и Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) 2 декабря Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР) 3 декабря Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 10 декабря Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 15 декабря Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4) 17 декабря Утвердить график отпусков на следующий год 25 декабря СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников с 25 по 29 декабря Служба занятости — данные о наличии свободных мест

Если последний день сдачи отчетности выпадает на выходной, то сдать отчет можно в первый рабочий день.