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Кадровые отчеты 2025: ставим напоминалки

Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2025 году собрали для вас всю информацию.
Кадровые отчеты 2025: ставим напоминалки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отчеты, которые сдают раз в год или ситуативно

Перечень ведомств, в которые отчитывается предприятие, зависит от вида деятельности. В их числе: МВД, Росстат, служба занятости и военкомат. 

МВД

Если вы принимаете на работу иностранца или расторгаете трудовой договор (или договор ГПХ) с иностранным гражданином, то нужно уведомить об этом МВД по вопросам миграции. Срок уведомления — 3 рабочих дня с момента заключения или расторжения договора. Бланк уведомления утвержден приказом МВД № 536 от 30.07.2020.

Военкомат

Если в организацию принимают военнообязанных граждан или граждан, пребывающих в запасе, то нужно уведомить об этом военный комиссариат. Уведомление называется «Сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его с работы (из образовательной организации)» (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719).

Уведомление нужно сдать в течение 5 дней с момента трудоустройства. Аналогичная ситуация и в случае расторжения трудового договора.

К тому же, за военнообязанными и гражданами, находящимися в запасе более пристальное внимание, поэтому придется передавать информацию об изменении семейного положения, образования, должности или структурного подразделения, месте жительства и изменении состояния здоровья такого гражданина. 

До 1 декабря каждого года в военкомат нужно сдать «Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе», в нем нужно отметить число граждан, работающих на предприятии, забронированных и пребывающих в запасе, с детальным делением на категории и воинские звания. Конкретную дату сдачи устанавливают в каждом регионе, точную информацию лучше уточнить в своем комиссариате.

До 30 декабря надо подготовить карточки сотрудников для сверки с учетными данными военкомата. 

Служба занятости

Если организация планирует закрываться или сокращать штат, то в первую очередь нужно уведомить службу занятости. Не позднее чем за 2 месяца до начала проведения этих мероприятий. Если грядет массовое увольнение персонала, то оповестить службу занятости нужно за 3 месяца.

Если ликвидации подлежит ИП, то уведомить о закрытии нужно не позднее чем за 2 недели до закрытия деятельности.

Кроме этого службу занятости нужно уведомлять, если вы приостанавливаете производство или вводите режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Для этого у вас есть 3 рабочих дня.

Росстат

В статистику нужно предоставить информацию об условиях труда по форме 1-Т (условия труда) до 21 января года, следующего за отчетным. Сдавать ее не нужно только субъектам малого предпринимательства. Даже если в какой-то период года работа не велась, отчетность все равно нужно сдать, обозначив даты, когда организация не вела деятельность. 

Еще один отчет, который нужно сдать — форма 7 — травматизм. Сроки сдачи с 20 февраля по 1 марта. Не нужно отчитываться микропредприятиям и организациям, которые занимаются образованием, кредитно-финансовой деятельностью и т.п.

Раз в году нужно отчитаться по форме 1-Т (сведения о численности и заработной плате работников), но не всем, а только:

  • потребительским кооперативам

  • общественным организациям

  • объединениям работодателей

  • объединениям фермерских хозяйств

  • саморегулируемым организациям

  • объединениям благотворительных организаций

  • товариществам собственников недвижимости

  • фондам (благотворительным, общественным, экологическим)

  • частным учреждениям (благотворительным, общественным)

Отчитаться нужно, если средняя численность работников не менее 15 человек, годовой оборот не превышает 800 млн руб. Срок сдачи — 31 января. 

Ежемесячные отчеты

Служба занятости

Каждый месяц организации должны уведомлять службу занятости о наличии свободных мест в компании, о квотируемых местах для инвалидов. Информацию нужно подавать через портал «Работа в России».

Росстат

В Росстат отчитываются работодатели всех форм собственности.

На 1 число месяца нужно направить в статистику информацию о просроченной задолженности по заработной плате. Бланк отчета 3-Ф с 2025 года утвержден приказом Росстата от 31.07.2024 № 338.

Ежемесячно по форме П-4 (сведения о численности и заработной плате работников) должны направить:

  1. Юрлица, средняя численность штата у которых в течение 2 последних лет больше 15 человек, а годовой оборот более 800 млн руб.

  2. Владельцы лицензий на добычу полезных ископаемых, вне зависимости от численности сотрудников и годового оборота;

  3. Компании, которые были зарегистрированы или прошли реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от числа сотрудников и оборотов.

Отчет сдают не позднее 15 числа. С 2025 года бланк утвержден приказом Росстата от 31.07.2024 № 338.

СФР

Каждый месяц до 25 числа нужно подготовить и направить сведения в СФР о застрахованных лицах (форма ЕФС-1). Постоянно в СФР хотят получать информацию и о тех сотрудниках, с которыми вы заключили или расторгли трудовой договор, о тех, с кем трудовой договор действует, с кем вы заключили договор ГПХ, лицензионный или авторский договор.

Все это нужно представить в ЕФС-1, если имеются соответствующие сведения.

Реформа по переводу трудовых книжек в электронный формат завершилась, а это значит, что теперь у кадровиков появился дополнительный функционал. Каждый месяц, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, нужно передать сведения в СФР о трудовой деятельности сотрудников. Данные об увольнениях или принятии на работу направляются в СФР не позже 1 рабочего дня следующего за днем издания соответствующего приказа.

Ежеквартальные отчеты

Росстат

Каждый квартал организациям, численность сотрудников у которых менее 15 человек, а оборот не больше 800 млн руб., нужно отчитаться в Росстат по форме П-4. Срок сдачи — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. С 2025 года бланк утвержден приказом Росстата от 31.07.2024 № 338.

Все юрлица, кроме субъектов малого предпринимательства, средняя численность которых более 15 человек (даже с теми, кто работает по совместительству или договору ГПХ), нужно направить в Росстат информацию о неполной занятости и движении сотрудников по форме п-4 (Н3). Сдавать нужно до 8 числа месяца, следующего за отчетным. 

Периодические отчеты

Росстат

Некоторые отчеты статистика запрашивает не ежегодно, а раз в несколько лет. Например, отчет по форме 1-кадры («Сведения о повышении квалификации и профессиональной подготовке работников организации»), его сдают раз в 3-4 года до 3 февраля. С 2025 года форма утверждена приказом Росстата от 31.07.2024 № 338.

Еще один периодический отчет «Приложение к форме № 7-травматизм». Его сдают раз в 3 года.

Раз в два года нужно сдать форму 57-Т («Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям»).

Штрафы за несданную отчетность

За каждый не вовремя сданный отчет последует штраф. Если правонарушение впервые, то должностным лицам грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб., а юридическим лицам — от 20 до 70 тыс. руб. Если нарушение выявлено повторно, то должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тыс. руб., а юрлицам от 100 до 150 тыс. руб. Штраф выпишут в течение 2 месяцев с момента совершения нарушения.

Собрали все отчеты 2025 в таблицу

Дата

Отчет

9 января

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС)

10 января

Росстат — Форма П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников и Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

Служба занятости — отчет о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (форма 7)

15 января

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

21 января

Росстат — Условия труда (1-Т) и форма 7 — травматизм

27 января

СФР — сведения о застрахованных лицах и сведения о стаже сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию

с 25 по 29 января

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

31 января

Росстат — сведения о численности и заработной плате работников (1-Т)

МВД — Уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) — высококвалифицированному специалисту за IV квартал 2024 г.

3 февраля

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС)

4 февраля 

Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

10 февраля

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

Росстат — сведения о численности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу (1-АГС)

17 февраля

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

25 февраля

ФНС — персонифицированные сведения о физических лицах

СФР — Сведения о трудовой деятельности по индивидуальному (персонифицированному) учету и Сведения о размере выплат лиц, работающих по трудовым договорам в государственных (муниципальных) учреждениях, по индивидуальному (персонифицированному) учету

с 25 по 28 февраля

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

3 марта 

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС); Сведения о травматизме на производстве (форма 7)

4 марта

Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

10 марта

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

17 марта

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

25 марта

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 марта

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

1 апреля

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)

2 апреля

Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

3 апреля

Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС)

8 апреля

Росстат — Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4) за 1 квартал

10 апреля

Росстат — Информация о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование); Информация о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука); Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав); Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц); Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура) за 1 квартал

15 апреля

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

25 апреля

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 апреля 

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

5 мая

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) и Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС)

6 мая

Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

7 мая

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

15 мая

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

26 мая

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 мая

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

2 июня

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)

3 июня

Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) и Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

10 июня

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

16 июня

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

25 июня

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 июня

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

1 июля

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)

2 июля

Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

3 июля

Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС)

8 июля

Росстат — Форма П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников — за 2 квартал

10 июля 

Росстат — Информация о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование); Информация о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука); Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав); Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц); Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура) за 2 квартал

15 июля

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

25 июля

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 июля

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

1 августа

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)

4 августа

Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) и Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

8 августа

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

11 августа

Росстат — сведения о численности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу (1-АГС)

15 августа 

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

25 августа

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 августа

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

В течение месяца (сентябрь)

Направить в военкомат списки работников мужского пола 15 и 16 лет

1 сентября

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)

2 сентября

Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

3 сентября

Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 

10 сентября

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

15 сентября

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

25 сентября

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 сентября

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

1 октября

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)

2 октября

Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

3 октября

Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 

8 октября

Росстат — Форма П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников — за 3 квартал

10 октября

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

Росстат — Информация о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование); Информация о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука); Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав); Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц); Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура) за 3 квартал

15 октября

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

27 октября

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 октября

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

1 ноября

Военкомат — направить списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году

Росстат — Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)

5 ноября

Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) и Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

10 ноября

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

17 ноября

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

25 ноября

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 ноября

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

1 декабря

Военкомат — подготовить для сверки личные карточки работников с учетными данными военного комиссариата; Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе

Росстат — Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам (1-Т(проф)) и Данные о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф)

2 декабря

Росстат — Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (№1-ПР)

3 декабря

Росстат — Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) 

10 декабря

Служба занятости — информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

15 декабря

Росстат — данные о численности и заработной плате работников (П-4)

17 декабря

Утвердить график отпусков на следующий год

25 декабря

СФР — сведения о застрахованных лицах и данные о трудовой деятельности работников

с 25 по 29 декабря

Служба занятости — данные о наличии свободных мест

Если последний день сдачи отчетности выпадает на выходной, то сдать отчет можно в первый рабочий день.

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