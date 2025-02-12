Нужно ли ИП применять ККТ при торговле на маркетплейсе

Если ИП торгует на маркетплейсе, то непонятно: нужно ли оформлять чеки при реализации товаров. Рассказываем, нужно ли использовать ККТ при торговле на онлайн-площадке.

Ситуация: ИП на УСН торгует на маркетплейсе, а также оказывает консультационные услуги (оплату получает через платежные системы). Нужно ли пробивать чеки по операциям на маркетплейсе и при получении оплаты через платежные системы?

Если маркетплейс получает аванс и отгружает товар покупателю, то чек на аванс и при получении товара покупателем он и оформляет. А если маркетплейс получает аванс, а товар доставляет продавец, то второй чек на получение пробивает он сам.

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Работа с платежными системами осуществляется через схему агентского договора, где ИП выступает принципалом. Предоплата по курсу происходит через платежные системы, поэтому они и должны выставить чек с признаком агента и указать, что это аванс или предоплата. Чеки по мере оказания услуг должен оформлять сам ИП.

Эти документы оформляют не только на получение денег, но и на реализацию.

ККТ нужно применять в момент расчета согласно ст. 1.1 и п. 1 ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Если дата оплаты не совпадает с датой оказания услуг, то каждую из этих операций оформляют отдельным чеком. Принимая предоплату агент должен указывать теги: «‎ПРЕДОПЛАТА 100%», «‎ПРЕДОПЛАТА» или «‎АВАНС».

Чек с признаком «‎ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» формируется при получении полной оплаты (в том числе с учетом аванса) в момент передачи предмета расчета (приложение № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).

По позиции ФНС, если деньги от покупателей принимает агент, а выдает товары (выполняет работы, оказывает услуги) принципал, то ККТ применяют оба. И в таком случае агент не вправе формировать чек на «‎ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ», поскольку он только принимает предоплату за товары (работы, услуги) от покупателя согласно письму ФНС от 02.05.2023 № ЗГ-3-20/6089@.