Сотрудник в командировке: какими документами подтверждать проживание в гостинице

При направлении сотрудника в командировку возникает много расходов: оплата проезда до места осуществления работы, оплату проживания в гостинице. Рассказываем, какими документами можно подтвердить такие расходы.

С 2021 года командированные сотрудники могут подтверждать проживание в гостинице и срок командировки договором, кассовым чеком или иным документом, оформленным на бланке строгой отчетности, который подтверждает предоставление гостиничных услуг по месту командирования.

Когда сотрудники бронируют гостиницы перед поездкой через интернет, письменный договор не составляется. Сами условия бронирования оговариваются в публичной оферте на сайте отеля или сервиса бронирования. В такой ситуации оплата номера расценивается как согласие с публичной офертой и заключение договора.

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Отчетными документами в подобном случае считаются ваучер на проживание (подтверждение оплаченного бронирования) и чек об оплате. В ваучере должны быть указаны: адрес и название гостиницы, данные гостя, даты проживания и сумма оплаты.

После оплаты бронирования, гостиница должна выдать кассовый чек, который высылается на электронную почту. Если объект размещения ИП, подтверждением оплаты станет бланк строгой отчетности.

Такой документ нужно распечатать и приложить к авансовому отчету. Подтвердить проживание в гостинице командированный сотрудник также может с помощью приложения к отчету акта выполненных работ или оказания услуг. Это возможно в случаях, когда работодатель заключает договор на бронирование жилья через турфирму или другого посредника.

При этом в акте выполненных работ должна быть указана сумма и наименование конкретной услуги, например, «Возмещение расходов за проживание Ф.И.О. за период (указание чисел) в гостинице (название)».