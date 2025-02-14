Как ООО на УСН заполнять декларацию по НДС при розничной торговле

Если выручка организации за 2024 год превысила 60 млн руб., то в 2025 году она становится плательщиком по НДС со ставкой 5 или 7%. При этом ей также нужно заполнять и подавать декларацию по этому налогу. Разбираемся, как заполнить документ, если организация занимается розничной торговлей и уплачивает НДС по ставке 5%.

В декларации по НДС необходимо заполнить строку 022, где отражена ставка 5%. Строку 034 заполнять не нужно, так как расчетная ставка 5/105 применяется при получении авансов в счет предстоящих продаж, что нехарактерно для рознице.

Возвраты необходимо отражать следующим образом. В книге покупок регистрируются реквизиты расходных кассовых ордеров, выданных при возврате денег покупателям, при наличии документов, подтверждающих прием и принятие на учет возвращенных товаров либо кассовые чеки с признаком «Возврат прихода».

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Датой регистрации считается дата принятия на учет возвращенных товаров по письму Минфина от 30.12.2019 № 03-07-07/103105. Код операции в книге покупок — 17.

В графе 3 при этом нужно проставить номер и дату зарегистрированного в книге продаж сводного документа, составленного по итогам месяца (квартала), в котором был реализован возвращенный товар. А в графе 7 — номер и дата документа, подтверждающего возврат денежных средств физическому лицу.

В декларации сумма налога подлежащая вычету из-за возврата товара указывается в строке 120 раздела 3.