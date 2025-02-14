Может ли ИП на УСН учесть в расходах покупку земельного участка

Если ИП на доходно-расходной упрощенке с освобождением от НДС покупает земельный участок для собственного производства, то непонятно, можно ли учесть в расходах такую покупку. Разбираемся в учете затрат на УСН.

На режиме «Доходы минус расходы» учет зависит от целей покупки земли:

если участок предназначен для дальнейшей перепродажи , то расходы признаются так же, как по другим покупным товарам. Однако это не действует в ситуациях, когда участок приобретается на доходной УСН, а продается после смены объекта налогообложения.

если земля приобретается для использования в собственной деятельности, расходы по нему учесть нельзя.

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Расходы, учитываемые при определении объекта налогообложения по УСН, установлены в закрытом перечне в п. 1 ст. 346.16 НК. Затрат на приобретение земельных участков там нет.

Поэтому при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому при УСН, такие расходы не учитываются — этой же позиции придерживается Минфин в письме от 26.12.2019 № 03-03-06/1/102108.

Земля не является амортизируемым имуществом, поэтому учесть в расходах как по основному средству также не получится. И к другим группам расходов, уменьшающих налоговую базу по УСН, затраты тоже не относятся.

Зато в расходах на дату уплаты можно учесть госпошлину за регистрацию права собственности на землю (вне зависимости от цели покупки). Еще можно учесть затраты на изготовление документов кадастрового и технического учета, в том числе правоустанавливающих и документов о межевании земли. Они признаются в общем порядке: то есть после оплаты.