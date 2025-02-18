Три важные задачи в нацрежиме для заказчиков по 44-ФЗ: рекомендации эксперта

С 1 января 2025 года действуют новые правила национального режима в закупках. И на первый взгляд, немного изменили условия и унифицировали: теперь для 223-ФЗ такие же требования, как и по 44-ФЗ.

Однако начиная с начала года вопросов много у всех заказчиков. Выделили три самые популярные (а следовательно, важные) темы в связи с обновлением национального режима по 44-ФЗ и подготовили рекомендации.

Рекомендации изложил Максим Сыромахо, первый заместитель генерального директора электронной площадки РТС-тендер.

1. Унификация нормативной базы

Ранее действовало 9 нормативных актов в рамках ст.14 44-ФЗ. Но не все заказчики их все знали детально, достаточно было знать документы, которые касались их деятельности. Каждый документ имел свой механизм и сферу применения: промышленная продукция, питание, медизделия, лекарства и т.д.

В 2025 году вместо них появилось объединенное постановление Правительства №1875. В нем уже нет деления на сферы применения, но появились общие перечни для механизмов нацрежима, порядок работы с ними, исключения из общих правил и др.

В приложениях №1 и №2 к постановлению указаны запреты и ограничения, а если товар не вошел в приложения, применяется механизм преимущества. Также внесли изменения в 44-ФЗ. Поправки в законе затронули:

новые положения нацрежима (ст.14 44-ФЗ) об унификации требований; здесь также перечислены все механизмы, как и в каких закупках они применяются,

обоснование цены (ст.22 44-ФЗ),

описание объекта закупки (ст.33 44-ФЗ),

отклонения заявок (ст. 48 44-ФЗ),

исполнение контракта (ст.95 44-ФЗ),

закупки с полки (ч.12 ст.93 44-ФЗ).

2. Новая логика установления преимуществ в закупке

Ранее для каждого механизма в зависимости от категории объекта закупки были свои перечни, и это было привычно для заказчиков. С 2025 года правила изменились. И если с запретами и ограничениями все более-менее понятно, с трактованием преимуществ оказалось много сложностей.

Главное правило: преимущество включают в закупку, если есть хотя бы один товар, не указанный в приложениях № 1 и № 2, и для такого товара ставится преимущество. Но оно влияет не на цену договора, а на выбор победителя, т.к. полностью российской заявке дают преференцию в 15% по сравнению с иностранной на этапе оценки заявок.

Также в одной закупке можно смешивать товары (работы, услуги) с разными механизмами. И по этому пункту больше всего вопросов. Чтобы не запутаться, поможет сервис проверки закупки на ограничения/запреты/преимущества.

Уточните, есть ли он на электронной площадке. В РТС-тендер он доступен бесплатно в личном кабинете заказчика и автоматически определяет особенности закупки для выбранного кода ОКПД2/КТРУ.

3. Новые положения 44-ФЗ, связанные с импортозамещением

Практика показывает, что ряд новых правил выполнить очень сложно. Прежде всего, это касается описания объекта закупки (ч.1.1. ст. 33 44-ФЗ): при описании товара, в отношении которого установлены запрет, ограничение и преимущество, надо указывать характеристики российского товара. При этом не всегда можно исполнить данные требования, а исключений из правил практически нет.

Похожая проблема и с обоснованием цены: обосновывать необходимо, используя цены от производителей, поставщиков стран ЕАЭС.

Другими словами, правила понятны, если просто установить запрет, когда есть аналогичное российское производство. Но как быть, если к товару требуется установить ограничение или преимущество, а схожего производства в России нет?

На эти и многие другие вопросы попытался ответить Минфин, который опубликовал информационное письмо № 24-01-06/8697 от 31.01.2025. В нем ведомство объясняет, каким именно товарам и услугам даются преференции, как применяются защитные меры при определении поставщика, что подтверждает страну происхождения товара и т.д.

И хотя документ не является нормативным актом, о чем в нем прямо сказано, на сегодня это единственное информационное письмо по применению ПП № 1875, поэтому рекомендуем его изучить.

При этом уже начинают поступать жалобы, а значит, будет формироваться новая антимонопольная и судебная практика, особенно по самым острым и не имеющим однозначного толкования вопросам.

В любом случае необходимо детально изучить ПП № 1875 и изменения в законе, чтобы не упустить нюансы по закупаемой продукции. Постановление Правительства — объемный документ, в нем более 120 страниц, со сложной иерархией. Но новые правила уже действуют, поэтому важно правильно во всем разобраться, хотя это и сложно.

Также рекомендуем посетить обучающие вебинары на эту тему, в т.ч. у РТС-тендер. На них эксперты не только дают разъяснения документов, но и рассказывают правила работы на базе уже реальной практики ежедневных торгов. Посмотрев их, можно закрыть многие вопросы и сэкономить время.

Это лишь некоторые из вопросов в связи с новыми правилами национального режима. Очевидно, что в ближайшее время их число будет расти, и чтобы быстро и без нарушений перестроить работу, очень важно оперативно и подробно отвечать на вопросы заказчиков и поставщиков.