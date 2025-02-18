Как правильно начислить транспортный налог на лизинговые ТС

Транспортный налог ежегодно уплачивают владельцы автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Разбираемся, как рассчитывать налог по ТС, находящимся в лизинге.

Налог по лизинговому транспорту вычисляется по общему правилу: налоговую базу необходимо умножить на налоговую ставку. Значение первого параметра для автомобилей соответствует мощности двигателя, указанной в лошадиных силах. Ставка определяется нормативными актами субъекта РФ, в котором зарегистрирован налогоплательщик.

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Также на сумму могут повлиять следующие показатели:

коэффициент владения — применяется, если транспортное средство было зарегистрировано на юридическое лицо не в течение всего года;

повышающий коэффициент действует для дорогостоящих легковых автомобилей;

налоговые льготы — устанавливаются на региональном уровне;

уже уплаченные авансовые платежи действуют, если предусмотрена поквартальная оплата налога.

При приобретении автомобиля в лизинг особое значение приобретает коэффициент владения. Он определяется так: количество полных месяцев, в продолжение которых автомобиль был зарегистрирован на компанию делится на число всех месяцев отчетного периода.

Месяц считается полным, если регистрация была выполнена до 16 числа. А если автомобиль зарегистрировали 16 или позже, то месяц не учитывается.