Организация перешла на ОСНО: как учитывать расходы в переходном периоде

При переходе с УСН на ОСНО возникает так называемый переходный период. На дату перехода нужно включить в расчет налога на прибыль доходы и расходы, которые не были учтены при упрощенке. Рассказываем, как это правильно сделать.

При переходе с УСН на ОСНО кредиторская задолженность учитывается в общем порядке и без дополнительных корректировок.

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По ст. 346.25 НК организации и ИП, которые применяли упрощенку в первом месяце работы на ОСНО, могут учесть в расходах затраты на приобретение в период применения УСН товаров (работ, услуг), которые не были оплачены (были оплачены частично) до перехода на ОСНО.

Согласно пп. 2 п. 2 аналогичной нормы при переходе с УСН на ОСНО признаются в составе расходов затраты на приобретение в период применения УСН товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления, если иное не предусмотрено главой 25 настоящего Кодекса.

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