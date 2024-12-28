Переход с УСН на ОСНО в 2025 году

Общая система налогообложения — базовая. На нее автоматически переходит любая организация или ИП с момента создания, если не был заявлен спецрежим. В отличие от УСН на ней нет лимитов и ограничений по видам деятельности, численности работников и выручке. ОСНО считается самой сложной системой с высокой налоговой нагрузкой. При применении ОСНО нужно платить в бюджет: налог на прибыль (НДФЛ для ИП), НДС, налог на имущество.

УСН — специальный налоговый режим, автоматически он не присваивается. Чтобы применять УСН, организация или ИП должны уведомить ФНС о своем решении. Для применения УСН установлены лимиты и ограничения.

До 2025 года ИП и организации на УСН платили только единый налог. И в исключительных случаях налог на имущество (с недвижимости, по которой база определена как кадастровая стоимость).

С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС (при превышении лимита дохода в 60 млн рублей). При этом для НДС на УСН установлены пониженные ставки в зависимости от размера доходов. Разберемся наглядно с помощью таблицы.