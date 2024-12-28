Переход с УСН на ОСНО в 2025 году

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Отличие УСН от ОСНО
Общая система налогообложения — базовая. На нее автоматически переходит любая организация или ИП с момента создания, если не был заявлен спецрежим. В отличие от УСН на ней нет лимитов и ограничений по видам деятельности, численности работников и выручке. ОСНО считается самой сложной системой с высокой налоговой нагрузкой. При применении ОСНО нужно платить в бюджет: налог на прибыль (НДФЛ для ИП), НДС, налог на имущество.
УСН — специальный налоговый режим, автоматически он не присваивается. Чтобы применять УСН, организация или ИП должны уведомить ФНС о своем решении. Для применения УСН установлены лимиты и ограничения.
До 2025 года ИП и организации на УСН платили только единый налог. И в исключительных случаях налог на имущество (с недвижимости, по которой база определена как кадастровая стоимость).
С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС (при превышении лимита дохода в 60 млн рублей). При этом для НДС на УСН установлены пониженные ставки в зависимости от размера доходов. Разберемся наглядно с помощью таблицы.
Наименование показателя
ОСНО
УСН
Ставка налога на прибыль (единого налога на УСН)
25%
до 6% по доходному режиму, и до 15% по доходно-расходной УСН
НДС
20% (10%, 0%)
Вне зависимости от полученного дохода, есть право на вычеты
При доходе до 60 млн. руб — освобождение.
При доходе от 60 до 250 млн рублей — 5% без права на вычеты
При доходе от 250 до 450 млн рублей — 7% без права на вычеты
Вместо пониженных ставок можно выбрать стандартную 20% (10%, 0%) с вычетами
Налог на имущество
2% — при расчете от кадастровой стоимости;
2,2% — при расчете по среднегодовой стоимости;
1,6% — льготная ставка для объектов железнодорожной инфраструктуры.
(устанавливается властями региона)
уплачивается только налог с кадастровой стоимости — не более 2%
(устанавливается властями региона)
Ограничения по видам деятельности
нет
есть, перечень представлен в п. 3 ст. 346.12 НК
Лимит дохода
нет
450 млн рублей
Ограничения по численности персонала
нет
130 человек
Лимит по стоимости ОС
нет
200 млн рублей
Ограничение по участию в других организациях
нет
не более 25% доли УК
Наличие филиалов
да
не допускается
Добровольный и вынужденный переход
Юридические лица и ИП переходят с упрощенки на общую систему:
В добровольном порядке. Например, исходя из коммерческих интересов бизнеса — расширения перечня видов деятельности до таких, которые не могут использоваться при упрощенке.
При потере права на применение УСН — п. 4 ст. 346.13 НК.
Основания для перехода
Основанием для вынужденного перехода спецрежима служит превышение установленных лимитов в течение календарного года. Например: превышение лимита по доходам.
Основанием для добровольного перехода является желание налогоплательщика. Например, на будущий год запланировано расширение бизнеса и создание сети региональных филиалов, и уже заранее ясно, что компания перестанет соответствовать условиям спецрежима.
Добровольный переход
При прекращении использования УСН на добровольной основе налогоплательщику необходимо направить в ИФНС уведомление не позднее 15 января года, с начала которого осуществляется смена режима. Форма уведомления № 26.2-3 утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829.
Налогоплательщику важно учитывать, что осуществить добровольный переход возможно только с начала следующего года. В течение года перейти с УСН на ОСНО в добровольном порядке нельзя.
В уведомлении необходимо заполнить реквизиты организации: ИНН и КПП, а также наименование. Также нужно указать год перехода на ОСНО.
Как подать уведомление о переходе в налоговую
После заполнения уведомление необходимо подписать и направить в налоговый орган. Можно сделать это лично, по почте или в электронном виде. Налогоплательщик может начинать применять ОСНО с нового налогового периода.
Что делать, если «слетели» с УСН
В НК установлены ограничения для налогоплательщиков на УСН. Если организация нарушает условия применения упрощенки, то придется перейти на ОСНО. В качестве таких условий можно выделить (п. 4 ст. 346.13 НК) критерии, которые не изменились в связи с поправками в НК:
деятельность не включена в перечень несовместимых с УСН;
у организации нет филиалов;
доля участия других юридических лиц в УК компании на упрощенке менее 25%.
А вот лимиты с 2025 года по УСН будут новые. Сделали таблицу со сравнением:
Наименование показателя
2024
2025
Лимит по численности персонала (средняя численность, т. е. с учетом совместителей и работников по ГПД)
100 человек для стандартных ставок и 130 для повышенных
130 человек
Стоимость ОС
150 млн руб.
200 млн руб.
Предел доходов с учетом коэффициента-дефлятора
265,8 млн руб.
450 млн руб.
С 2025 года при превышении доходов 450 млн рублей переход с УСН на ОСНО происходит с 1 числа месяца, в котором произошло превышение (в 2024 году и ранее вынужденный переход осуществлялся с 1-го числа квартала, в котором было превышение).
В случае если организация утратила право на применение УСН, необходимо сообщить об этом в ИФНС до 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором произошли нарушения условия использования согласно п. 4, 5 ст. 346.13 НК. Необходимо использовать специальную форму № 26.2-2, регламентированную приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.
Образец сообщения об утрате на применение УСН
Когда можно изменить систему налогообложения
Изменить систему налогообложения можно в двух случаях: со следующего года по собственной инициативе, или в случае, если организация перестала соответствовать критериям УСН.
Можно ли в середине года перейти с УСН на ОСНО
Перейти с УСН на ОСНО по инициативе налогоплательщика нельзя. Перевести организацию или ИП на ОСНО в середине года можно только в случае, если деятельность перестала соответствовать критериям специального налогового режима.
Например, если организация превысила лимит дохода и утратила право на применение упрощенки. Общий режим начинает действовать с 1 числа того месяца, в котором произошло превышение или нарушение.
Как перейти с УСН на ОСНО
Порядок действий при переходе с упрощенной на общую систему.
Добровольный переход:
Подайте уведомление в ИФНС о переходе не позднее 15 января (уведомление № 26.2-1). Ждать дополнительных писем и подтверждений от ИФНС не нужно.
С нового года ведите учет на ОСНО.
Сдайте последнюю декларацию по УСН не позднее 25 марта (для организации), не позднее 25 апреля (для ИП).
Уплатите единый налог не позднее 28 марта (для организации), не позднее 28 апреля (для ИП).
Вынужденный переход:
Направьте в ФНС сообщение по форме № 26.2-2 не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором произошла утрата права на УСН.
Рассчитайте и уплатить налоги, используемые при ОСНО (вы применяете ОСНО с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение). Это делают по правилам, которые прописаны в НК РФ для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных ИП. Штрафы и пени за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором перешли на ОСНО, платить не придется.
Сдайте последнюю декларацию по УСН не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом утраты права на спецрежим.
Уплатите единый налог для УСН за последний период нахождения на этом налоговом режиме. Сделать это нужно не позже 28 числа месяца, следующего за кварталом утраты права на УСН.
Особенности переходного периода
У переходного периода с УСН на ОСНО есть особенности, которые связаны с различиями в бухгалтерском и налоговом учетах по этим системам. Они указаны в ст. 346.25 НК.
Переходных правил учета доходов и расходов для организаций, которые решили применять кассовый метод исчисления налога на прибыль, нет (ст. 273 НК). Такие налогоплательщики учитывают переходящие доходы и расходы по факту их оплаты.
Если организация решила применять метод начисления (как чаще всего и происходит), то она отражает переходные доходы и расходы в особом порядке (ст. 346.25 НК).
Особенности учета доходов и расходов для ИП, в отличие от организаций, не установлены. ИП может выбрать кассовый метод (этот путь налоговики считают единственно верным) или метод начисления (этот вопрос остается спорным, хотя ИП и поддерживают суды).
При выборе второго варианта предприниматели могут руководствоваться порядком учета переходящих доходов и расходов, предусмотренного для организаций.
Как учитывать доходы в переходный период
В первом месяце работы на ОСНО компания должна учесть в составе доходов в целях налога на прибыль выручку от реализации, которая состоялась во время применения УСН, но оплата за которую не успела поступить до перехода на ОСНО — дебиторскую задолженность (подп. 1 п. 2 ст. 346.25).
Не нужно учитывать в составе доходов для целей налога на прибыль выручку от реализации, которая произошла после перехода на ОСНО, в случае, если авансы по этой реализации в полной сумме были получены в периоде применения УСН – эти доходы уже попали в налоговую базу по УСН (п. 1 ст. 346.17 НК).
Если компания после перехода на общий режим вернет контрагенту предоплату, которая была получена на УСН, то она не сможет учесть возвращенную сумму ни в уменьшение налога на УСН, ни в уменьшении налога на прибыль (письмо Минфина от 12.03.2010 № 03-11-06/2/33).
Как учитывать расходы в переходный период
В первом месяце работы на ОСНО компания может учесть в расходах затраты на приобретение в период применения УСН товаров (работ, услуг), которые не были оплачены (были оплачены частично) до перехода на ОСНО (ст. 346.25 НК).
Разные виды переходящих расходов будут учитываться по-разному.
В первом месяце применения ОСНО нужно учесть:
Неоплаченное сырье и материалы, которые:
были списаны в период применения УСН и не формировали себестоимость продукции;
были учтены в себестоимости продукции, проданной в период применения УСН.
Товары, которые:
не оплачены поставщикам и проданы покупателям в период применения УСН.
В месяце реализации готовой продукции (товаров):
Неоплаченное сырье и материалы, которые:
были учтены в себестоимости продукции, проданной после перехода на общий режим;
списываются в состав прямых расходов после перехода на общий режим;
Товары, которые:
не оплачены поставщикам и не проданы покупателям в период применения УСН.
Неучтенная в периоде применения УСН стоимость основных средств (НМА) может быть учтена после перехода на общий режим через амортизацию.
Учет НДС
Компании и ИП, которые добровольно перейдут с УСН на ОСНО с начала года, впервые столкнутся с НДС.
Если такие компании и ИП при переходе на ОСНО не получат освобождение от НДС по ст. 145 НК, то они будут обязаны облагать налогом:
реализации с даты перехода на общий режим;
авансы по реализациям, полученные в периоде применения УСН;
авансы, полученные с даты перехода.
То есть компании и ИП будут обязаны рассчитывать, уплачивать и сдавать декларацию НДС с первого квартала применения общего режима.
Какие нюансы важно знать:
1. Начисление НДС:
Если реализация состоялась в периоде применения УСН, а оплата пришла уже после перехода на ОСНО – в налоговую базу по НДС ее включать не нужно (ст. 146, 167 НК).
При продаже имущества, которое в периоде применения УСН было учтено по стоимости с учетом НДС налоговой базой будет выступать:
для товаров — разница между ценой продажи с учетом НДС и стоимостью покупки;
для ОС — разница между ценой продажи с учетом НДС и остаточной стоимостью с учетом переоценок,
при этом налог нужно рассчитать по ставке 20/120 (10/110).
При слете с УСН придется оформить счета-фактуры на облагаемые НДС операции задним числом: с 1 числа месяца, в котором произошло нарушение режима.
2. Вычеты по НДС:
Если у компании (ИП) после перехода на ОСНО остались товары (материалы, сырье, работы, услуги), затраты на которые не были учтены в период применения УСН, то дальнейшие действия будут зависеть от применяемого объекта налогообложения на упрощенке:
«Доходы-расходы» — можно применить вычет по покупкам, которые ранее не учли в расходах на УСН, так как не были выполнены условия для признания расходов (например: материалы не были оплачены поставщику).
«Доходы» — применять вычеты рискованно, возможно, это право придется отстаивать в судебном порядке.
НДС, предъявленный поставщиками после перехода на ОСНО, принимается к вычету в общем порядке.
В 2025 году важно учитывать, что упрощенцы с доходом свыше 60 млн рублей становятся плательщиками НДС. Утратить право на УСН в течение года может налогоплательщик, который:
был освобожден от НДС;
применял пониженную ставку 5 или 7% без права на вычеты;
применял общую налоговую ставку по НДС — 20% (10%,0%).
Налогоплательщик, утративший право на применение УСН должен перейти на ОСНО с 1 числа месяца, в котором допущено нарушение. Дальнейшие действия зависят от того, какую ставку НДС применял налогоплательщик и было ли у него освобождение:
был освобожден от НДС — действуют общие правила;
применял пониженную ставку — с первого числа месяца, в котором допущено нарушение режима, должен пересчитать суммы налога, начисленные в этот период по сниженной ставке, пересчитать по ставке 20%. Вычеты применять в общем порядке;
применял общую ставку НДС с вычетами — ничего в учете НДС не поменяется.
Как учитывать зарплату и страховые взносы
Если зарплата была начислена, но не была выплачена, ее можно отнести к расходам при исчислении налога на прибыль в первый месяц работы на ОСНО согласно письму Минфина от 03.05.2017 № 03-11-06/2/26921.
То же самое и с неуплаченными при УСН страховыми взносами в СФР: их можно отнести в состав расходов в первом месяце применения ОСНО. Такое право есть у всех бывших упрощенцев.
Когда сдавать отчетность
Сроки сдачи отчетности зависят от основания перехода на ОСНО. При добровольном переходе налогоплательщику необходимо сдать обычную годовую отчетность по УСН в установленные сроки.
В случае, если организация потеряла право на спецрежим, декларацию по УСН направляют не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором было утрачено право на упрощенку.
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