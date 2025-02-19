Как организации на ОСНО отражать оформление КАСКО и ОСАГО

Если у организации на ОСНО есть лизинговое транспортное средство, то по нему не только нужно уплатить налог, но еще и оформить страховку. Рассказываем, как отразить оформление КАСКО и ОСАГО в учете.

Согласно п. 1 ст. 263 НК для целей налогообложения учитываются расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование в частности транспортных средств, в том числе арендованных по пп. 1 п. 1 ст. 263 НК. Поэтому в налогообложении можно учесть затраты на страхование КАСКО (как страхование средств транспорта) и ОСАГО (как обязательное страхование ответственности).

При этом расходы признаются, только если выполняются условия ст. 252 НК:

экономическая обоснованность;

документальное подтверждение;

направленность расходов на получение дохода.

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Поэтому застрахованные ТС должны использоваться в производственных целях. Так расходы на их содержание можно будет учесть в составе расходов, связанных с производством и реализацией по пп. 1 п. 1 ст. 263 НК.

Если выгодоприобретатель — не лизингополучатель, а лизингодатель, то расходы лизингополучателя на страхование учесть для налогообложения нельзя, так как в этом случае не выполняются требования ст. 252 НК — этой позиции придерживается Минфин в письме от 14.02.2022 № 03-03-06/1/10005.

В соответствии с п. 6 ст. 272 НК расходы по договорам страхования (заключенным на срок более одного отчетного периода), нужно распределить на срок действия страховки и признавать равномерно исходя из количества календарных дней, относящихся к каждому из отчетных периодов.