Как предпринимателю навести порядок в финансах: ключевые принципы управленческого учета

Финансовый учет — это не просто цифры, а ключ к стабильности и росту бизнеса. Разберем, почему даже прибыльные компании сталкиваются с кассовыми разрывами, как предпринимателям навести порядок в финансах и какие управленческие инструменты помогут контролировать деньги и принимать взвешенные решения.

Тему для вас разбирает Ольга Сулиман, финансовый консультант для бизнеса и предпринимателей.

Почему предприниматели теряют деньги

Финансовый учет — это не просто цифры в таблицах, это основа для принятия решений, которые определяют будущее вашего бизнеса. К сожалению, многие предприниматели сталкиваются с проблемами, связанными с хаосом в финансах, что приводит к потерям, кассовым разрывам и упущенным возможностям.

В этой статье я, как финансовый эксперт с двадцатилетним опытом работы финансовым директором в разных отраслях, расскажу, как навести порядок в финансах и сделать управленческий учет вашим надежным инструментом для роста бизнеса.

Самые популярные запросы от предпринимателей: прибыль есть, а денег нет или наоборот денежные поступления есть, но чистая прибыль остается незначительной. Частая проблема, с которой сталкиваются такие компании — кассовые разрывы. И только столкнувшись с ситуацией, когда приходят судебные иски по задолженностям, обращаются к специалисту.

Основные причины — отсутствие оперативных отчетов о прибылях и убытках, отсутствие планирования денежных потоков и путаница между выручкой и реальной прибылью.

Нужно понимать, что рост оборота не гарантирует устойчивого финансового положения, если затраты не оптимизированы и не находятся под контролем.

Дополнительный риск — отсутствие эффективного управленческого учета. Без достоверной аналитики предприниматель не может принимать обоснованные стратегические решения: определять рентабельные направления, контролировать затраты и планировать развитие. В результате бизнес функционирует без четкой финансовой модели, что снижает его устойчивость.



Пример: Владелец туристического агентства радуется, что за месяц его выручка составила 5 миллионов рублей. Считает своим доходом 8% комиссионного вознаграждения. Но при этом он не учитывает, что 4,5 миллиона ушло на оплату туров, аренду и зарплаты.

Еще есть долг перед туроператорами за уже оплаченные туристами поездки. А часть туристов вообще может еще аннулировать туры, купленные на полгода вперед. В итоге реальной прибыли нет, а не полмиллиона, как кажется на первый взгляд.

Управленческий учет ≠ бухгалтерский учет

Необходимо разграничивать бухгалтерский и управленческий учет: первый ориентирован на выполнение налоговых обязательств и формирование отчетности для регуляторов, а второй — на оперативное управление бизнесом. Бухгалтерия фиксирует фактические финансовые операции, но не предоставляет детализированного анализа, необходимого собственнику для принятия управленческих решений. И уж тем более не бухгалтер не обладает навыками планирования и прогнозирования.

Бухгалтерский учет может быть только фундаментом для построения управленческих отчетов, а также показывать фактические данные, которые уже свершились и их уже изменить невозможно!

Принцип управленческого учета на самом деле прост: только структурированный учет доходов, расходов и денежных потоков в разрезе направлений деятельности, клиентских сегментов и продуктов позволяет объективно оценивать текущее состояние компании и прогнозировать финансовые результаты.

Управленческий учет — это инструмент для собственника. Он позволяет видеть, сколько денег поступает, куда они тратятся, какие проекты окупаются, а какие — нет. Куда направляется прибыль и как она распределяется в деньгах и оборотных средствах.

Если вы не считаете, вы не управляете.

Пример: Владелец сети кофеен думал, что все точки приносят прибыль. Но после внедрения управленческого учета выяснилось, что две из пяти точек работают в убыток. Глубокое погружение в работу этих юнитов показало, что в них есть проблема с гостепотоком и средним чеком. Без учета эта проблема осталась бы незамеченной.

Ключевые финансовые отчеты

Для эффективного управления бизнесом достаточно трех базовых отчетов:

Отчет о прибылях и убытках (P&L) — фиксирует финансовый результат деятельности, отражая доходы, операционные расходы и чистую прибыль. Отчет о движении денежных средств (Cash Flow) — демонстрирует поступления и выбытия денежных средств, позволяя контролировать ликвидность и предотвращать кассовые разрывы. Баланс — показывает структуру активов и обязательств компании, обеспечивая целостное представление о финансовой устойчивости.

Автоматизация учета: как избежать перегрузки данными

Ручной учет в Excel — это прошлый век. Сегодня есть множество простых и доступных сервисов, которые автоматизируют процесс: 1С, Power BI, PlanFact, А-Деск и другие.

Автоматизация не только снижает затраты на администрирование учета, но и повышает точность данных, ускоряя процесс принятия управленческих решений.

Пример: Владелец интернет-магазина внедрил систему автоматизации учета. Раньше он тратил 10 часов в неделю на составление отчетов, планирование денежных средств и анализ текущих показателей. Теперь это занимает 30 минут и это только на анализ уже полученных данных и принятие решений.

Как внедрить управленческий учет (поэтапный алгоритм)

Определение целей — формирование системы учета в зависимости от бизнес-задач (контроль прибыльности, инвестиционное планирование, снижение издержек и тд.). Выбор учетной методологии — традиционные таблицы или специализированное ПО. Я рекомендую опираться на ПО. Его и легче настроить и проще автоматизировать. Тем более сейчас очень много облачных систем, которыми можно пользоваться в любом месте и в любое время. Разделение личных и корпоративных финансов — критически важное условие прозрачного учета. Нельзя совмещать бизнес и личные финансы. Так вы никогда не поймете, как работает ваша компания. Настройка ключевых отчетов — фиксация всех финансовых потоков и обязательств. Мало настроить финансовый учет, нужно регулярно поддерживать и следить за тем, чтобы все хозяйственные операции фиксировались в учетной системе. Регулярный анализ данных — ежемесячное изучение отчетности для корректировки стратегии и оценки динамики бизнеса. Если отчетами не пользуетесь, значит они не работают так как нужно.

Финансовый учет как инструмент роста

Компании, внедрившие управленческий учет, достигают большей финансовой прозрачности и устойчивости.

Например: Предприниматель с оборотом 100 млн рублей в месяц после детального финансового анализа выявил, что два из пяти направлений его бизнеса генерируют убытки. Оптимизировав структуру бизнеса и изменив модель распределения ресурсов, он увеличил чистую прибыль почти в два раза.

Финансовый учет — это не просто обязательная процедура, а стратегический инструмент для эффективного управления и роста. Когда бизнес начинает системно анализировать свою финансовую деятельность, он получает реальные возможности для масштабирования и повышения прибыльности.