Зарплата ИП самому себе: можно или нет

На то он и индивидуальный предприниматель, а не наемный сотрудник, что никакой зарплаты ему не положено. Все деньги ИП и так его, а вот если требуются социальные гарантии, то для этого не нужно назначать себе зарплату, есть и другие способы. Расскажем о них сегодня.

Деньги ИП принадлежат самому предпринимателю

Минтруд в своем письме от 20.06.2022 № 14-6/ООГ-4069 пояснил, что предприниматель не может заключить трудовой договор сам с собой, а значит начислять себе зарплату тоже не получится, как и сделать запись в трудовой книжке. Индивидуальный предприниматель может только нанимать сторонних сотрудников и выступать для них работодателем, но не для себя.

Все деньги, которые зарабатывают ИП, принадлежат самому предпринимателю. В отличие от ООО у ИП нет проблем с тем, чтобы вывести заработанные деньги на личное потребление. Можно взять наличные деньги из кассы или перевести с расчетного счета на карту.

ИП платит налоги по выбранной системе налогообложения — ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД. С денег, которые он забрал на личное потребление платить дополнительно НДФЛ не нужно, об этом тоже сообщал Минфин в письме № 03-04-05/39905 от 11.08.2014.

Как правильно вывести деньги ИП

По мнению ФНС деньги можно вывести с расчетного счета после уплаты налогов и всех обязательных платежей. Однако дожидаться даты уплаты налогов для того, чтобы получить заработанные деньги не нужно, в законе об этом ничего не сказано.

Главное, не выводить всю сумму, а оставить на счете необходимое количество денег для выплаты зарплаты сотрудникам, платежей контрагентам и уплаты налогов.

Есть 3 способа вывести деньги:

1. Перевести нужную сумму с расчетного счета на личную карту. На такие операции у банков обычно установлены лимиты на бесплатные переводы по месяцам, которые нужно контролировать. В назначении платежа нужно указать «Перевод средств ИП на личные нужды».

2. Расплачиваться бизнес-картой. Многие банки предлагают предпринимателям привязать к своему расчетному счету бизнес-карту, оплачивать с ее помощью можно расходы бизнеса и личные траты.

Бизнес-картой лучше не оплачивать технику, автомобили, путешествия и дорогие покупки, так как эта карта считается коммерческой и в случае возникновения ситуации, когда товар потребуется вернуть, то по закону о защите прав потребителей вы этого сделать не сможете.

У обычных физлиц больше возможностей спокойно сдать или обменять товар, чем у предпринимателей. Магазин может оспорить факт покупки для личных нужд и настаивать, что товар приобрели для предпринимательской деятельности, а это уже другая история.

3. Взять наличные деньги из кассы. Можно оформить выдачу наличных денег с помощью РКО или издать приказ об упрощенном порядке кассовых операций, тогда оформлять расходники не придется.

Как ИП обеспечить социальные гарантии самому себе

Когда вы трудоустроены по трудовому договору, то у вас есть соцпакет, который гарантирует выплаты больничного, расширенный ДМС в некоторых организациях. Все это возможно за счет уплаты работодателями страховых взносов.

ИП тоже уплачивает фиксированные взносы в СФР, но не все из того, что есть у наемного работника есть у ИП. Разобрались, как не обделить себя социальными гарантиями.

1. Пенсия и медицинские услуги по ОМС — доступны ИП, как и наемному сотруднику за счет уплаты обязательных страховых взносов за себя.

2. Декрет и больничный — по умолчанию ИП не может получать декретные выплаты или выплаты по листку временной нетрудоспособности. Чтобы появилась возможность получать такие пособия нужно вступить в добровольное страхование с СФР, тогда предпринимателю станут доступны государственные пособия по больничному, по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Нужно подать в СФР заявление из приказа ФСС от 22.04.2019 №216, это можно сделать через Госуслуги, МФЦ, лично в СФР или по почте. До 31 декабря нужно уплатить страховые взносы, в 2024 году они составляли 8705,08 руб. Платить можно частями или одной суммой.

Важно помнить, что пособие выплатят только в том случае, когда взносы уплачены за предыдущий год. Если вы собираетесь в 2026 году в декрет, то в 2025 нужно оплатить взносы, иначе выплат не будет.

3. Страхование от травм на работе. Наемные работники застрахованы от травм на работе за счет взносов в СФР на травматизм. У ИП такой привилегии нет, страховаться от травм можно в частной страховой компании.

4. Справка о доходах. ИП не может подтвердить свой доход стандартной справкой 2-НДФЛ. Однако, для кредита банк примет у ИП декларацию за прошлый год с отметкой о принятии налоговой, книгу учета доходов и расходов или справку о доходах по форме КНД 1122036 из программы «Мой налог». Все зависит от системы налогообложения ИП.