Как организации свериться с Яндекс Маркетом по продажам физлицам

Если организация продает товары на Яндекс Маркете, то она может свериться с маркетплейсом по продажам, чтобы в документах не было расхождений. Рассказываем, как это сделать по документам от онлайн-площадки.

По продажам физлицам организация может свериться по отчету об исполнении поручения. В этом документе сумма, которую Яндекс Маркет получил от покупателей вычисляется так: из строки «Получено от Потребителей в адрес Заказчика» (в том числе и от уступки в адрес третьих лиц по поручению Заказчика) вычитается строка «Возвращено Потребителям за счет Заказчика и компенсировано расходов Исполнителю».

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Стоимость проданного товара в отчете об исполнении поручения рассчитывается так: из строки «Реализовано товаров покупателям от имени и за счет Заказчика» вычитается строка «Возвращено товаров покупателями, реализованных от имени и за счет Заказчика». А сумма, полученная Яндекс Маркет от покупателей стоимости всех услуг Яндекса и компенсации с премиями указываются в строке «Исходящее сальдо на конец периода».

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