Что делать, если в уведомлении о выкупе на WB отражена неверная ставка НДС

Если продавец работает с НДС, то при указании этого налога в личном кабинете автоматически будет выбрана ставка 20%. Рассказываем, можно ли это исправить, и как определить налоговую базу по НДС.

Маркетплейс в разделе новостей уже указывал, что если продавец работает с НДС (и отмечает это у себя в профиле), а в карточках товара не проставлены ставки 5% или 7%, то Wildberries в кассовых чеках и других документах выставит ставку 20%.

Для корректировки ставки необходимо обратиться в поддержку маркетплейса.

А определить налоговую базу по НДС согласно п. 1 ст. 167 НК нужно в наиболее раннюю из дат: день отгрузки товаров, услуг, или день частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров. Дата УПД должна совпадать с датой уведомления о выкупе. Поэтому на все товары необходимо начислить НДС.

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