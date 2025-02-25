Почему люди массово возвращаются в наем? Эксперт по бизнесу объяснила, почему так происходит

Несколько лет назад существовала тенденция ухода сотрудников из компаний в свободное плавание — для создания собственного бизнеса или дистанционной работы. Ситуация усугубилась с началом пандемии, когда появилась возможность не только развивать свое дело, но и трудиться на удаленке. Сейчас набирает обороты другая тема — возврат в наем.

О финансовых и психологических причинах этого процесса рассказывает Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.

Почему люди увольняются с наемной работы

Во все времена были те, кому сложно следовать корпоративной культуре и подчиняться системе. Они всегда выбивались из общей массы и стремились к независимости.

Кроме того, в предшествующие годы у многих сформировалось представление, что на фрилансе можно получить хороший доход: найти нескольких работодателей и при этом иметь возможность выстраивать свой график самостоятельно.

Не нужно приезжать в офис рано утром, проводить там целый день, отчитываться начальству, взаимодействовать с коллективом. Такой формат выглядел довольно привлекательно и мотивировал попробовать свои силы на вольных хлебах.

Главная причина возврата в наем

Ключевой вопрос — проблема со стабильностью заработка, особенно в начале самостоятельного пути. Для большинства людей именно финансовая составляющая, предсказуемый доход, наличие социальных гарантий являются основными факторами при выборе вида деятельности.

В найме все просто: заключается контракт, возникают взаимные обязательства, человек работает — организация платит. Учитывая нормы трудового законодательства, можно сказать, что люди получают деньги регулярно.

На сегодняшний день уровень заработной платы в компаниях растет. В некоторых случаях наемные сотрудники получают даже больше, чем собственники. Это касается многих предприятий малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, персонал получает доступ к медицинским страховкам, пенсионным накоплениям, оплачиваемым отпускам и больничным.

Кто и почему возвращается в наем

Стоит отметить несколько нюансов этого процесса. Важно понимать, кто именно сначала увольняется, а потом приходит обратно в коллектив.

Высокопоставленные сотрудники

Если в предпринимательскую деятельность ушел топ-менеджер, то тут получается очень интересная история. Мысль о возвращении в наем возникает у него по ряду причин.

1. Даже если человек достиг больших высот в компании, он привык работать в системе, созданной им самим или до него. В текущих бизнес-процессах участвуют команды, у них имеются ресурсы и поддержка, многие решения принимаются коллегиально. Есть, конечно, строгие правила и элемент бюрократии, но они дают чувство защищенности.

2. Существует немало примеров, когда тот же топ-менеджер уходит и создает успешный бизнес. Но есть и не очень веселые случаи. Бывает, что человек сталкивается с неожиданным для себя испытанием — необходимостью нести полнейшую ответственность за финансовые показатели. Будучи наемным сотрудником, он рискует максимум своим годовым бонусом, а в роли предпринимателя может потерять всю компанию.

3. Не каждый готов к крутым поворотам и может принимать решения в состоянии тяжелейшего стресса. Чаще всего люди стараются избегать столь сильных потрясений, а избегание — это первый этап возврата в наем.

Менеджеры среднего звена и рядовой персонал

Еще более сложная ситуация — уход в бизнес руководителей отделов и линейных сотрудников.

1. Даже если такой человек уволился и создал компанию своей мечты, ему могут помешать недостаток опыта, отсутствие важных навыков и психологических качеств, которые необходимы для организации собственного дела. Чтобы стать успешным предпринимателем, нужно быть готовым к неопределенности, иметь высокий уровень устойчивости к рискам.

2. Наемный работник не всегда может правильно оценить плоды своего труда или вообще не видит их. А в бизнесе все по-другому: здесь надо быстро анализировать результаты, делать выводы и активно действовать.

3. Когда речь идет о предпринимательстве, то собственнику приходится быть и руководителем, и бухгалтером, и специалистом по кадрам. Люди, отказавшиеся от найма в пользу бизнеса, часто не справляются с разноплановыми задачами и боятся многочисленных подводных камней.

Фрилансеры

Еще одна группа тех, кто выбрал свободное плавание, но потом вернулся обратно, — люди, которые попробовали себя в дистанционной работе. Такой формат имеет свои преимущества:

фрилансеры могут самостоятельно планировать время , выбирая удобный для себя график, что улучшает баланс между работой и личной жизнью;

разнообразие проектов позволяет развивать новые навыки и расширять профессиональный опыт ;

можно устанавливать свои расценки , что иногда способствует росту дохода;

отсутствие обязательств по долгосрочным контрактам помогает построить уникальную карьеру и свободно выбирать клиентов.

У независимого существования очень много плюсов, но есть и минусы:

1. Удаленная работа может вызывать чувство одиночества. Недостаток общения с коллегами и отсутствие команды приводят к желанию вернуться в офисное окружение. Многие люди ценят возможность трудиться сообща, обмениваясь идеями и получая помощь от коллег.

2. Дистант требует самодисциплины и умения управлять временем. Некоторые не справляются с этим и предпочитают иметь четкий график.

3. Наемным работникам часто предлагаются возможности для профессионального роста, обучения и повышения квалификации, чего может не хватать фрилансерам.

Человек всегда стремится к стабильности и профессиональному развитию. Кто-то любит работать в команде, чувствовать поддержку коллег и руководства, а кто-то просто устал от проблем, связанных с фрилансом и собственным бизнесом. Сегодня эти причины становятся основным мотивом возвращения людей в наем.