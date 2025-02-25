Что будет, если указать в чеке неверную ставку и сумму НДС

Чек служит фискальным документом, который подтверждает расчет с покупателем. Он должен содержать обязательные реквизиты, а также сумму и ставку НДС. Рассказываем, что будет, если неправильно указать НДС в чеке.

Указание в чеке неверной ставки и суммы НДС при верном отражении полной суммы расчета образует состав административного правонарушения с наложением ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. руб .;

для юридических лиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. руб.

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Однако в соответствии с ч. 1 и ч. 4 ст. 1.5 КоАП лицо подлежит ответственности только за правонарушения, в отношении которых доказана его вина.

Отсутствием вины будет считаться ситуация, при которой некорректное указание ставки и суммы связано с устаревшим ПО. То есть если после 1 января 2025 года организация применяет ККТ с необновленным ПО в части указания ставки НДС 5% и 7% до момента обновления (правило действует для упрощенцев, которые с 1 января 2025 года стали плательщиками НДС).

Но правило действует при условии, что такое обновление будет произведено в разумный срок (не позднее первого квартала) и последующее формирование отчетности за налоговый период будет произведено с расчетом действующей ставки НДС.

Отсутствие обновления ПО в части указания ставки НДС 5 или 7% будет свидетельствовать о бездействии пользователя. Соответственно, по истечении 1 квартала 2025 года привлечение к ответственности по ст. 14.5 КоАП будет признано правомерным.